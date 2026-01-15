Χανιά: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Σε εξέλιξη οι έρευνες από την εθελοντική ομάδα διάσωσης
Οι εθελοντές διασώστες ερευνούν εξονυχιστικά εγκαταλελειμμένα σπίτια της περιοχής, πηγάδια ακόμα και πισίνες.
Ομάδα εθελοντών ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης νέες έρευνες στα Χανιά για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.
Με φακούς, θερμικές κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά οι εθελοντές του “Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού” που έφτασαν χθες στην Κρήτη, ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή του Φρε Αποκορώνου, όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του αγνοούμενου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι εθελοντές διασώστες ερευνούν εξονυχιστικά εγκαταλελειμμένα σπίτια της περιοχής, πηγάδια ακόμα και πισίνες.
Στην επιχείρηση συνεργάζονται με τους εθελοντές του “Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού”, η Γραμμή Ζωής – Silver Alert Hellas, η ΑΜΚΕ ΚΥΟΝ OSFRISIS που έχει διαθέσει τρία εκπαιδευμένα σκυλιά, η Ασφάλεια Χανίων, το Α.Τ. Αποκορώνου, όπως επίσης θηροφύλακες και κυνηγοί της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης – Δωδεκανήσου.
Σε ανακοίνωσή της η ΟΦΚΑΘ έχει απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί της ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100.
