Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
30 Δεκεμβρίου 2025 | 08:41
Κρήτη: «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Τις αγωνιώδεις προσπάθειές της να εντοπίσει τα ίχνη του 33χρονου γιου της, γιατρού στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου, εκφράζει η μητέρα του Αλέξη Τσικόπουλου, Ελένη Τσικοπούλου.

Ο νεαρός γιατρός είχε ολοκληρώσει την εφημερία του την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα επέστρεφε για βάρδια τη Δευτέρα. Όμως, το βράδυ της Κυριακής εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε. Παραμένω στα Χανιά μέχρι να βρω το παιδί μου. Ο Αλέξης είναι ευαίσθητο παιδί, έξοχος γιατρός και βοηθούσε τους πάντες. Τον ψάχνω παντού και ο κόσμος συμπαραστέκεται στην αγωνία μας και μας βοηθά. Ελπίζω το παιδί μου να είναι ζωντανό», λέει η Ελένη Τσικοπούλου, μιλώντας στη Realnews.

Υπάλληλος σούπερ μάρκετ στα Χανιά υποστηρίζει ότι είδε τον Αλέξη να ψωνίζει μέσα στο κατάστημα στις 19 με 20 Δεκεμβρίου ενώ οι Αρχές εξετάζουν το σχετικό βίντεο.

«Ήταν την Κυριακή όταν με πήρε ο γιος μου τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν ήταν πολύ καλά και πως ήθελε να συναντηθούμε. Μιλήσαμε στις 11 το πρωί, έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και έφτασα στο Ηράκλειο το βράδυ, όμως δεν τον βρήκα. Μου είχε ζητήσει να πάω να τον δω, γιατί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα και ήθελε να μιλήσουμε. Πήγα και δεν τον βρήκα, το τηλέφωνό του ήταν κλειστό. Έψαξα και μετά πήρα την Αστυνομία για να δηλώσω την εξαφάνιση και να ξεκινήσουν οι έρευνες», λέει ο πατέρας του Αλέξη.

Στην τελευταία τους επικοινωνία, ο πατέρας του τον συμβούλεψε να μη στεναχωριέται και να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητό του προς Ρέθυμνο ή Χανιά, ώστε να περάσει η ώρα μέχρι εκείνος να έρθει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος είχε την τάση να βγαίνει μόνος του, ενώ στο παρελθόν είχε εξαφανιστεί δύο φορές, όμως βρέθηκε την επόμενη ημέρα. Την πρώτη φορά τον είχαν εντοπίσει λιμενικοί, καθώς επέστρεφε από την Κρήτη με πλοίο, ενώ τη δεύτερη ήταν στη Θεσσαλονίκη.

Βλάβη στο αυτοκίνητο

Από τις πρώτες εκτεταμένες έρευνες το Ι.Χ. του νεαρού γιατρού εντοπίστηκε στο ύψος του Φρε Χανίων, με τη μητέρα του να δηλώνει πως το αυτοκίνητο παρουσίασε βλάβη, οπότε οι έρευνες στράφηκαν και στα γύρω χωριά, μήπως αναζήτησε εκεί βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης, που ήταν πολύ αγαπητός στους συναδέλφους του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, αντιμετώπιζε τα τελευταία τρία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα. Δεν ήταν επαγγελματικής φύσεως, ήταν προσωπικό και η οικογένειά του τον στήριζε.

«Όλη η Κρήτη βιώνει την αγωνία μας. Υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν, η έκκλησή μου για όποιον γνωρίζει οτιδήποτε είναι συνεχής. Να επικοινωνήσει μαζί μας ή να ενημερώσει τις Αρχές», λέει η μητέρα του, Ελένη Τσικοπούλου, γιατρός και η ίδια στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία 24ωρα μία πληροφορία από μια υπάλληλο σούπερ μάρκετ στα Χανιά ήρθε για να αναπτερώσει τις ελπίδες της οικογένειας. Η υπάλληλος υποστηρίζει ότι είδε τον Αλέξη να ψωνίζει μέσα στο κατάστημα στις 19 με 20 Δεκεμβρίου, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το σχετικό βίντεο. Την ώρα που οι γονείς του 33χρονου Αλέξη αγωνιούν για τον γιο τους, ένας επιτήδειος δεν σεβάστηκε τον πόνο τους και αποπειράθηκε να τους εξαπατήσει. Ο 54χρονος «ερευνητής» εμφανίστηκε ισχυριζόμενος ότι μπορεί να εντοπίσει τον 33χρονο μέσω «μιας κβαντικής μηχανικής ταυτότητας που ταυτοποιεί κάθε πρόσωπο με έναν μοναδικό αριθμό». Μάλιστα, υπέδειξε συγκεκριμένα σημεία τα οποία ελέγχθηκαν χωρίς να προκύψει κανένα απολύτως στοιχείο.

Ο επιτήδειος έφθασε στο σημείο να ζητήσει από την οικογένεια… μία τρίχα από τα μαλλιά του 33χρονου ή οτιδήποτε θα μπορούσε να ελεγχθεί για DNA, ώστε να τον εντοπίσει. «Χάσαμε πολύτιμο χρόνο με τη δράση αυτού του προσώπου. Η Αστυνομία με ενημέρωσε ότι πρόκειται για απάτη. Ο 54χρονος ζήτησε αμοιβή 5.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ για έξοδα», είπε η μητέρα του Αλέξη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων αποφάσισε την καταδίκη του 54χρονου «ερευνητή» από τα Χανιά για απάτη άπαξ τελεσθείσα σε βάρος της οικογένειας του 33χρονου γιατρού, του επέβαλε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών χωρίς αναστολή, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα ισχύ, χρηματική ποινή 2.000 ευρώ και δικαστικά έξοδα 400 ευρώ, ενώ διατάχθηκαν η κατάσχεση και η δήμευση των ηλεκτρονικών συσκευών που βρέθηκαν στο σπίτι του. Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, καθώς προσκομίστηκε έγγραφο ιδιώτη γιατρού με το οποίο επικαλείτο ασθένεια, ωστόσο, δεν έγινε δεκτό και δικάστηκε ερήμην. Ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κατέθεσε και η μητέρα του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού, η οποία υποστήριξε ότι η οικογένεια, πάνω στον πόνο της, πίστεψε αυτά που ισχυριζόταν ο 54χρονος.

Επίσης, στο δικαστήριο αναγνώστηκε και η έγγραφη κατάθεση του διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, Ιωάννη Σγούρου, σύμφωνα με την οποία ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι διαθέτει δορυφορικό σύστημα εντοπισμού αγνοουμένων.

Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία
29.12.25

Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, την περίοδο των εορτών υπήρξε ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
29.12.25

Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά σήμερα κατέληξε.

Σύνταξη
Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)
28.12.25

Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στο Κόπα Άφρικα, με τον τερματοφύλακα του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, να καταρρέει και να πέφτει με το κεφάλι στο χορτάρι – Ευτυχώς σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά

Σύνταξη
Καιρός: Έρχονται χιόνια στην Πάρνηθα – Τα δύο σενάρια για την Πρωτοχρονιά
27.12.25

Έρχονται χιόνια στην Πάρνηθα - Τα δύο σενάρια για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς

Ο καιρός θα «δείξει τα δόντια» του σε πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες, με πτώση της θερμοκρασίας, έντονο κρύο και ισχυρούς ανέμους - Πώς θα κάνουμε Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο
30.12.25

Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο

«Με την έγκριση δύο λιμενικών υποδομών σε Σπέτσες και Ζάκυνθο, το υπουργείο προχωρά σε παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των λιμανιών και των τοπικών κοινωνιών» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud
30.12.25

Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud

The Independent Authority for Public Revenue (AADE) in Greece will intensify VAT refund checks, increasing targeted audits, cross-checking POS data, and reviewing suspicious claims to combat tax evasion and prevent illegal refunds.

Σύνταξη
Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο
30.12.25

Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο

Εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η μελέτη με τίτλο «Μελέτη φράγματος Καρβούνη Νήσου Σάμου». Για οχηρό απέναντι στην κλιματική κρίση κάνει λόγο η δημοτική Αρχή Δυτικής Σάμου.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά
30.12.25

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»
30.12.25

Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»

Το ζευγάρι των ηθοποιών, που πρωταγωνίστησε μαζί στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς από τον Αλφόνσο Κουαρόν το 1998, συναντήθηκε πρόσφατα για να συζητήσει την ταινία και τη μία σκηνή που η Πάλτροου αρνήθηκε να κάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
30.12.25

Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»

Ένα από τα σπάνια ηγετικά χαρακτηριστικά του Ιωάννη Καποδίστρια ήταν το πολιτικό του αισθητήριο που έβλεπε γύρω και πάντα μπροστά. Αυτό όμως δεν του το συγχώρεσαν πολλοί «δημοκράτες» εκείνης της εποχής, αλλά και του σήμερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας
30.12.25

Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας

Ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τον προσωπικό του αγώνα περίπου 2 χρόνια. Η ευχή της συζύγου του για τη νέα χρονιά τόσο για την οικογένειά της όσο και για τον κόσμο γενικότερα.

Σύνταξη
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
