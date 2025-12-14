Κανένα ίχνος του 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο Κρήτης δεν έχει εντοπιστεί ακόμα από τα κλιμάκια που συμμετέχουν στις έρευνες. Ο γιατρός εξαφανίστηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το Silver alert, κατόπιν αιτήματος των οικείων του. Το όχημά του βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου διέμενε και εργαζόταν.

«Είχε εξαφανιστεί πάλι δύο φορές – Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο κακό αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω» λέει ο πατέρας του

Εκεί εστιάζουν οι έρευνες, όπου κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή στο χωριό Φρε, όπου το όχημα του 33χρονου ακινητοποιήθηκε έπειτα από μηχανική βλάβη, σύμφωνα με όσα δήλωσε η μητέρα του.

Οι γονείς του που διαμένουν εκτός Κρήτης δήλωσαν τη Δευτέρα την εξαφάνισή του στις Αρχές, όταν δεν εμφανίστηκε στην δουλειά του στο Ηράκλειο και εκείνοι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους. «Μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη είχε εφημερία, την Παρασκευή εργάστηκε κανονικά και ήταν προγραμματισμένο να πάει για βάρδια τη Δευτέρα. Όμως την Κυριακή εξαφανίστηκε», δήλωσε ο πατέρας του.

Η έρευνα συνεχίζεται στην περιοχή του Δήμου Αποκόρωνα αλλά και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Στην περιοχή βρίσκεται και η μητέρα του 33χρονου, προκειμένου να ενημερώνεται για τις έρευνες.

«Εγώ του είπα να κάνει βόλτα με το αυτοκίνητο ώσπου να πάω να τον δω»

Μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ ΤV, ο πατέρας του δήλωσε ότι ο ίδιος τον προέτρεψε να φύγει με το αυτοκίνητο, μέχρι να φτάσει ο ίδιος στο νησί και να τον συναντήσει. «Του είχα πει, για να μην στεναχωριέται, να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητό του προς Ρέθυμνο ή Χανιά, ώστε να περάσει η ώρα μέχρι να έρθω. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν, τι τον απασχολούσε εκείνη τη στιγμή. Γενικά είχε την τάση να βγαίνει μόνος του».

Και πρόσθεσε: «Από την Κυριακή που μας πέρασε, γύρω στις 8:00 το βράδυ, μιλήσαμε τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχω ξαναεπικοινωνήσει με τον γιο μου. Την ίδια ημέρα μού είχε ζητήσει να πάω να τον δω στις 4:00 το απόγευμα, γιατί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα και ήθελε να μιλήσουμε. Το βράδυ, περίπου στις 11:00, τον κάλεσα από τη Θεσσαλονίκη, όμως δεν μου απάντησε. Το τηλέφωνό του ήταν κλειστό και από τότε αγνοείται. Αργότερα ενημερωθήκαμε ότι το αυτοκίνητό του βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων».

«Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο κακό, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω. Στο παρελθόν έχει εξαφανιστεί δύο φορές, όμως εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα. Τη μία φορά τον βρήκαν λιμενικοί επιστρέφοντας από την Κρήτη με πλοίο και τη δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη», είπε στη συνέχεια ο πατέρας του.

Το μόνο που θέλει, όπως τόνισε, «είναι να ελπίζω ότι το παιδί μου είναι ζωντανό. Παρακαλώ θερμά, από τα βάθη της καρδιάς μου, όποιος τον έχει δει ή γνωρίζει οτιδήποτε, να ενημερώσει την Αστυνομία ή οποιοδήποτε μέσο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, για το καλό του παιδιού μου. Ευχόμαστε να βρεθεί και να είναι καλά στην υγεία του. Το ίδιο εύχονται και οι συνάδελφοί του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο».