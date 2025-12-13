Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές στην Κρήτη μετά την εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού, ο οποίος έχει να δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή.

Το κόκκινο Ι.Χ. του γιατρού εντοπίστηκε τρεις μέρες αργότερα σε δύσβατο σημείο του χωριού Φρες Χανίων

Οι οικείοι του αγωνιούν για την τύχη του και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους, δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του από το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου. Για τον εντοπισμό του, έχει ενεργοποιηθεί Silver Alert κατόπιν αιτήματος των γονιών του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων όπου εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο το όχημά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσε το Φως στο Τούνελ, ο νεαρός γιατρός εργαζόταν ως ειδικευόμενος ΩΡΛ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και έφυγε από το σπίτι του στο Ηράκλειο με το αυτοκίνητό του προς άγνωστη κατεύθυνση. Γειτόνισσα και οικογενειακή φίλη αναφέρει ότι τον είδε να φεύγει την Κυριακή, γύρω στις 16:00 αργά το μεσημέρι.

Εξαφάνιση στο Ηράκλειο: Το μυστήριο με το αυτοκίνητο

Το όχημα του γιατρού, ένα κόκκινο Σουζούκι Σουίφτ, εντοπίστηκε τρεις μέρες αργότερα, την περασμένη Τετάρτη, σε δύσβατο σημείο του χωριού Φρες Χανίων. Το κινητό του 33χρονου παραμένει απενεργοποιημένο.

Η μητέρα του νεαρού γιατρού έχει δηλώσει ότι το αυτοκίνητο έπαθε βλάβη και σε κάποιο σημείο ακινητοποιήθηκε. Κατόπιν τούτου ο 33χρονος συνέχισε με τα πόδια προς τον προορισμό του, εκτιμούν οι Αρχές. Σύμφωνα με δεύτερη μαρτυρία, ο γιατρός εθεάθη σε περίπτερο στο χωριό Κυψέλι το Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια και είναι κανονικού βάρους. Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του. «Η ζωή του πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065», αναφέρεται στην ανακοίνωση εξαφάνισης.