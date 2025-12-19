Καταδικάστηκε ερήμην από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, στην Κρήτη, ο 54χρονος ψευτοερευνητής, τον οποίο έκρινε ένοχο για την απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας του 33χρονου γιατρού που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Ο ιδιωτικός ερευνητής υποστήριζε πως είχε καταγράψει κινήσεις του 33χρονου μέσω ειδικής κβαντικής τεχνολογίας που διέθετε

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Η ποινή έχει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Ο 54χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ψευδοεπιστημονικές μεθόδους και ανύπαρκτη «κβαντική τεχνολογία», όπως ο ίδιος την αποκαλούσε, προκειμένου να αποσπάσει 5.000 ευρώ από τους γονείς του 33χρονου γιατρού που αγωνιούν για την τύχη του παιδιού τους.

Κρήτη: Απών από το δικαστήριο ο 54χρονος

Όπως αναφέρει το patris.gr, η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα χωρίς ο κατηγορούμενος να είναι παρών καθώς προσκομίστηκε στο δικαστήριο χαρτί στο οποίο επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας. Το χαρτί ωστόσο δεν έγινε δεκτό, καθώς ήταν ιδιώτη γιατρού κι έτσι αποφασίστηκε η υπόθεση να εκδικαστεί κανονικά.

Παράλληλα, η δικηγόρος που είχε αναλάβει την υπεράσπισή του, αποσύρθηκε πριν από το ξεκίνημα της διαδικασίας.

Ως μάρτυρας στη δίκη κλήθηκε η μητέρα του 33χρονου γιατρού, η οποία μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ο κατηγορούμενος την προσέγγισε με σκοπό να εμπλακεί στην ανεύρεση του αγνοούμενου γιου της.

Ο 54χρονος συστήθηκε στη μητέρα ως ερευνητής, χωρίς να διευκρινίζει την ακριβή ιδιότητά του, αναφέροντας μόνο ότι ασχολείται με την κβαντική μηχανική σε ίδρυμα στη Ζυρίχη.

Από την πρώτη στιγμή ο ιδιωτικός ερευνητής υποστήριζε πως είχε καταγράψει κινήσεις του αγνοούμενου γιατρού μέσω ειδικής κβαντικής τεχνολογίας που διέθετε. Μάλιστα όταν έφτασε στο παλιό βυρσοδεψείο των Χανίων, οι αυτόπτες μάρτυρες άρχισαν να μπαίνουν σε σκέψεις, βλέποντας τον συγκεκριμένο χώρο και τα σημάδια εγκατάλειψης που υπήρχαν.

Ο ίδιος επέμενε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό, κάτι που ασφαλώς δεν απηχούσε την πραγματικότητα.