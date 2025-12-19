Κρήτη: Ένοχος ο 54χρονος ψευτοερευνητής για απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας του 33χρονου γιατρού
Ο 54χρονος ισχυριζόταν ότι με «κβαντική τεχνολογία» θα εντόπιζε τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη προκειμένου να αποσπάσει 5.000 ευρώ από τους γονείς του - Καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση δυόμισι ετών
- Ανοιχτά τα μαγαζιά τις Κυριακές 21 και 28/12 – Ενίσχυση δρομολογίων του Μετρό
- Γονείς άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμούνται σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού
- Χαμένος ήλιος, πεταμένος άνεμος - Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει τον στόχο για τις ΑΠΕ
- To TikTok παραδίδει τα κλειδιά στις ΗΠΑ για να αποφύγει το λουκέτο
Καταδικάστηκε ερήμην από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, στην Κρήτη, ο 54χρονος ψευτοερευνητής, τον οποίο έκρινε ένοχο για την απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας του 33χρονου γιατρού που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.
Ο ιδιωτικός ερευνητής υποστήριζε πως είχε καταγράψει κινήσεις του 33χρονου μέσω ειδικής κβαντικής τεχνολογίας που διέθετε
Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Η ποινή έχει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.
Ο 54χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ψευδοεπιστημονικές μεθόδους και ανύπαρκτη «κβαντική τεχνολογία», όπως ο ίδιος την αποκαλούσε, προκειμένου να αποσπάσει 5.000 ευρώ από τους γονείς του 33χρονου γιατρού που αγωνιούν για την τύχη του παιδιού τους.
Κρήτη: Απών από το δικαστήριο ο 54χρονος
Όπως αναφέρει το patris.gr, η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα χωρίς ο κατηγορούμενος να είναι παρών καθώς προσκομίστηκε στο δικαστήριο χαρτί στο οποίο επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας. Το χαρτί ωστόσο δεν έγινε δεκτό, καθώς ήταν ιδιώτη γιατρού κι έτσι αποφασίστηκε η υπόθεση να εκδικαστεί κανονικά.
Παράλληλα, η δικηγόρος που είχε αναλάβει την υπεράσπισή του, αποσύρθηκε πριν από το ξεκίνημα της διαδικασίας.
Ως μάρτυρας στη δίκη κλήθηκε η μητέρα του 33χρονου γιατρού, η οποία μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ο κατηγορούμενος την προσέγγισε με σκοπό να εμπλακεί στην ανεύρεση του αγνοούμενου γιου της.
Ο 54χρονος συστήθηκε στη μητέρα ως ερευνητής, χωρίς να διευκρινίζει την ακριβή ιδιότητά του, αναφέροντας μόνο ότι ασχολείται με την κβαντική μηχανική σε ίδρυμα στη Ζυρίχη.
Από την πρώτη στιγμή ο ιδιωτικός ερευνητής υποστήριζε πως είχε καταγράψει κινήσεις του αγνοούμενου γιατρού μέσω ειδικής κβαντικής τεχνολογίας που διέθετε. Μάλιστα όταν έφτασε στο παλιό βυρσοδεψείο των Χανίων, οι αυτόπτες μάρτυρες άρχισαν να μπαίνουν σε σκέψεις, βλέποντας τον συγκεκριμένο χώρο και τα σημάδια εγκατάλειψης που υπήρχαν.
Ο ίδιος επέμενε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό, κάτι που ασφαλώς δεν απηχούσε την πραγματικότητα.
- Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ – Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]
- Βουλή: «Πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σε κλίμα έντασης και αμφισβήτησης
- Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού
- Τα ευρωπαϊκά ρεκόρ της ΑΕΚ στην πρόκριση επί της Κραϊόβα (pic)
- Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια
- Η κίνηση στους δρόμους – Στο κόκκινο ο Κηφισός, συμφόρηση σε Κατεχάκη και Κηφισίας
- YouTube: Εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα
- ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις