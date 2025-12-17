Συνεχίζεται το θρίλερ με τον 33χρονο γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στην Κρήτη, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άνδρας που πριν από λίγες ημέρες ισχυρίστηκε ότι ο 33χρονος μετακινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που καθιστούσε αδύνατο τον ακριβή εντοπισμό του, έχει συλληφθεί από την Αστυνομία.

Ο άνδρας δήλωνε ότι γνωρίζει πού βρίσκεται ο αγνοούμενος γιατρός και, μετά την προσαγωγή του στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι μπορεί να εντοπίσει το στίγμα του αγνοούμενου Αλέξη μέσω «κβαντικής τεχνολογίας», κάτι που «επιχειρείται για πρώτη φορά».

Ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός παραμένει αγνοούμενος παρατείνοντας την αγωνία της οικογένειάς του

Τι δήλωσε ο πατέρας του στο in

Όπως αποκάλυψε στο in ο πατέρας του 33χρονου, γιατρός και ο ίδιος, Γεώργιος Τσικόπουλος, η οικογένειά τους είναι πολύ δεμένη και η επικοινωνία με τον γιο του ήταν τακτική.

«Τον έχουμε χάσει απ’ την Κυριακή. Έχει εξαφανιστεί. Βγήκε έξω και δεν… Αυτός ήταν Κρήτη ναι… μιλήσαμε την Κυριακή το βράδυ 8 η ώρα. Μου ζήτησε λέει: ‘έλα πατέρα να μιλήσουμε στην Κρήτη γιατί δεν είμαι καλά, έχω κάποια προβλήματα’, και εγώ εκείνη την ώρα πήγα. Το βράδυ 11 η ώρα έφτασα σπίτι. Πήγα να τον συναντήσω αλλά δεν μου άνοιξε, είχε πάρει το αυτοκίνητο κι έφυγε! Δεν πρόλαβα να του μιλήσω έτσι που με ζήτησε, με ζήτησε το παιδί… Είχε κάποιο ιστορικό το παιδί αλλά ήτανε στα καλύτερά του, είχε εφημερεύσει πριν από λίγες μέρες. Την Πέμπτη εφημέρευσε, Παρασκευή ήτανε στη δουλειά και την Κυριακή έγιναν αυτά. Φυσικά τον ψάχνουν, όλοι, το alert, τα πάντα βάλαμε, τα πάντα. Ότι μπορούσε να γίνει γίνεται» ανέφερε.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ο γιος του είχε κάποιους μήνες που είχε αυτοβούλως παύσει την φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε, λόγω ανεπιθύμητων παρενεργειών.

«Ήτανε σε μια αγωγή για ψυχοθεραπεία. Την οποία την σταμάτησε εδώ και επτά μήνες. Τον είχαμε από πολύ κοντά. Επομένως επειδή δεν τον προστάτευσαν τα φάρμακα έκανε αυτό το πράγμα. Για πολλούς λόγους δεν το ήθελε γιατί είχε παρενέργειες. Πάρα πολύ το ψάξαμε. Τρία χρόνια, από τα 30 του τα χρόνια το ψάξαμε όσο γίνεται πιο… Και νοσηλεία είχε, κι απ’ όλα είχε το παιδί. Δεν ήταν αφημένο… Γιατί είμαστε μια οικογένεια δεμένη και τον είχα από πολύ κοντά. Ειδικά μαζί μου μιλούσαμε κάθε μέρα τρεις – τέσσερις φορές».

«Εγώ του είπα να κάνει βόλτα με το αυτοκίνητο ώσπου να πάω να τον δω»

Μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ ΤV, ο πατέρας του δήλωσε ότι ο ίδιος τον προέτρεψε να φύγει με το αυτοκίνητο, μέχρι να φτάσει ο ίδιος στο νησί και να τον συναντήσει. «Του είχα πει, για να μην στεναχωριέται, να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητό του προς Ρέθυμνο ή Χανιά, ώστε να περάσει η ώρα μέχρι να έρθω. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν, τι τον απασχολούσε εκείνη τη στιγμή. Γενικά είχε την τάση να βγαίνει μόνος του».

«Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο κακό, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω. Στο παρελθόν έχει εξαφανιστεί δύο φορές, όμως εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα. Τη μία φορά τον βρήκαν λιμενικοί επιστρέφοντας από την Κρήτη με πλοίο και τη δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη», είπε στη συνέχεια ο πατέρας του. Το μόνο που θέλει, όπως τόνισε, «είναι να ελπίζω ότι το παιδί μου είναι ζωντανό».