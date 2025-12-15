Κρήτη: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται

Συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες για τον 33χρονο Αλέξη. Ο νεαρός γιατρός με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Κρήτης, μέχρι που τα ίχνη του εξαφανίζονται μυστηριωδώς πριν 8 ημέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισής του, με τις έρευνες να συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση.

Η οικογένειά του, η οποία διαμένει εκτός Κρήτης, απευθύνει έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του, φοβούμενη για την ασφάλειά του. Ο 33χρονος αγνοείται από το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου.

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στον Αποκόρωνα Χανίων, με ανοικτά παράθυρα και χωρίς προσωπικά αντικείμενα ή κλειδιά, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να ενεργοποιήσουν ειδικό σχέδιο αναζήτησης. Από την πρώτη στιγμή στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση.

Πριν λίγο καιρό είχε εξαφανιστεί ξανά μυστηριωδώς από την εργασία του και μετά από λίγες ημέρες επέστρεψε

Σύμφωνα με τις Αρχές, το τελευταίο στίγμα του κινητού του εντοπίζεται στις 9 Δεκεμβρίου, σε αδιέξοδο του χωριού Φρε, σε υψόμετρο 220 μέτρων, χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του στο Ηράκλειο. Το αυτοκίνητό του είχε παρουσιάσει μηχανικό πρόβλημα στην περιοχή, γεγονός που οδηγεί στο ενδεχόμενο να κινήθηκε πεζός προς κοντινούς οικισμούς αναζητώντας βοήθεια.

Ο πατέρας του, εμφανώς συγκλονισμένος, δήλωσε ότι ο γιος του δεν είχε εκμυστηρευτεί κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα και δεν είχε προγραμματίσει κάποιο ταξίδι. «Μου είπε μόνο ότι δεν είναι καλά και ήθελε να μιλήσουμε. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκε κάθε επικοινωνία», ανέφερε, ζητώντας παράλληλα τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό του.

«Είναι ένα καλοσυνάτο παιδί»

Οι συνάδελφοι του 33χρονου κάνουν λόγο για έναν εξαίρετο επιστήμονα, συνεπή στη δουλειά του, κοινωνικό και συμπαθή σε όλους, που όμως πριν λίγο καιρό είχε εξαφανιστεί ξανά μυστηριωδώς από την εργασία του και μετά από λίγες ημέρες επέστρεψε.

«Ένα καλοσυνάτο παιδί. Δεν είχε δείξει κάτι το οποίο να τους βάλει σε κάποια υποψία – ανησυχία. Στο παρελθόν είχε λείψει τρεις μέρες, αλλά στην τρίτη μέρα είχε επανέλθει. Αναίτια. Είχε λείψει στο παρελθόν. Και επανήλθε στα καθήκοντά του κανονικά στη συνέχεια», είπε ο διοικητής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Κωνσταντίνος Δανδουλάκης.