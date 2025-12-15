Νέα εξαφάνιση στην Κρήτη – Αγωνία για 72χρονο

Μία νέα εξαφάνιση απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης καθώς ένας 72χρονος έχει να δώσει σημεία ζωής από τις 11 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, ο ανιψιός του ηλικιωμένου άνδρα πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε πως ο 72χρονος θείος του, την περασμένη Πέμπτη, πήγε κανονικά στην εργασία του στον Πλατανιά Χανίων ωστόσο όταν σχόλασε δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι. Έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους συγγενείς του καθώς ο 72χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Άμεσα οι αστυνομικοί ξεκίνησαν μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του «χαρτογραφώντας» τις κινήσεις του και ψάχνοντας σε όλα τα πιθανά μέρη που μπορεί να βρίσκεται.

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό

Εντείνεται η αγωνία για την τύχη του 33χρονου γιατρού, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patris, οι αρχές συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Με το πρώτο φως της ημέρας Πυροσβέστες και άνδρες της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και drone αναζητούν τον 33χρονο στην περιοχή κυρίως του Αποκόρωνα Χανίων, όπου και βρέθηκε το αυτοκίνητο του.

Το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, ενώ στην οικία του στο Ηράκλειο οι γονείς του βρήκαν το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα.

Ο πατέρας του νεαρού αγνοούμενου αποκάλυψε πως λίγες ώρες πριν την εξαφάνιση, ο γιος τους είχε επικοινωνήσει μαζί του και του είχε ζητήσει να πάει στην Κρήτη, γιατί δεν ήταν καλά: «Την Κυριακή μου ζήτησε να πάω. Εγώ μένω στην Θεσσαλονίκη. Αυτός έχει τελειώσει ειδικότητα ΩΡΛ στην Κρήτη και δούλευε στο νοσοκομείο. Μου λέει “πατέρα έλα, δεν είμαι καλά, θέλω να μιλήσω σε κάποιον“. Πήγα στην Κρήτη το βράδυ της Κυριακής και δεν τον βρήκα. Είχε φύγει. Μου είπε η σπιτονοικοκυρά ότι πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε».