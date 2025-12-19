Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής» – Είχε εξαπατήσει και άλλους

Δικαστική διάσταση αποκτά από σήμερα η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου καθώς σήμερα θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρω Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων ο 54χρονος «ερευνητής» για να δικαστεί. Ο 54χρονος κατηγορείται για απάτη καθώς φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την απόγνωση της οικογένειας του 33χρονου υποσχόμενος ότι μπορεί να τον εντοπίσει μέσω δήθεν πρωτοποριακής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 54χρονος προσέγγισε τους συγγενείς του γιατρού και παρουσιάστηκε ως ερευνητής με δραστηριότητα στην Ελβετία, υποστηρίζοντας ότι έχει αναπτύξει προσωπική εφεύρεση που συνδυάζει κβαντική τεχνολογία και δορυφορικά συστήματα. Για την υποτιθέμενη αυτή υπηρεσία ζήτησε αμοιβή 5.000 ευρώ, ποσό που, όπως καταγγέλλεται, του παραδόθηκε μέσα στην απελπισία της οικογένειας.

Ο ίδιος, μάλιστα, φέρεται να ζήτησε ακόμη και δείγμα DNA, συγκεκριμένα τρίχες του 33χρονου, ισχυριζόμενος ότι είναι απαραίτητο για να «κλειδώσει» το στίγμα του μέσω δορυφόρων. Οι πληροφορίες που παρείχε οδήγησαν, ωστόσο, τις έρευνες σε εντελώς άσχετες περιοχές, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του Αλέξη Τσικόπουλου.

Έρευνα για εμπλοκή του 54χρονου και σε άλλες υποθέσεις

Μετά τη σύλληψή του, η Ελληνική Αστυνομία άρχισε να ερευνά το ενδεχόμενο ο 54χρονος να έχει εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαφανίσεων, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για σοβαρές ενδείξεις απόπειρας ή και τελεσθείσας απάτης σε βάρος οικογενειών που αναζητούσαν αγνοούμενα πρόσωπα.

Από την έρευνα, όπως αναφέρει το neakriti, ήρθαν στο φως νέα στοιχεία που τον συνδέουν με μια πολυσυζητημένη εξαφάνιση του παρελθόντος, εκείνη μιας 75χρονης γυναίκας από τον Αλικιανό Χανίων, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου 2022. Η υπόθεση είχε εξελιχθεί σε θρίλερ, με κατηγορούμενο έναν ιερέα, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τη γυναίκα και να εξαφάνισε τη σορό της με τη βοήθεια δύο αλλοδαπών υπηκόων Τσεχίας.

Κατά τη διάρκεια εκείνων των ερευνών, ο ίδιος 54χρονος εμφανίστηκε και πάλι ως «ερευνητής», συμμετέχοντας ενεργά στις αναζητήσεις. Όπως καταθέτουν μάρτυρες, αρχικά προσφέρθηκε να βοηθήσει χωρίς αμοιβή, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της οικογένειας της ηλικιωμένης. Στη συνέχεια, άρχισε να τους καθοδηγεί, ισχυριζόμενος ότι διαθέτει τεχνολογικά μέσα ανώτερα από εκείνα των διωκτικών Αρχών.

Φέρεται να υπέδειξε αγροτεμάχια ως πιθανά σημεία εντοπισμού της γυναίκας, ενώ σε δεύτερο στάδιο επέμεινε ότι κάτω από συγκεκριμένο κτίσμα βρισκόταν η σορός, ζητώντας ακόμη και τη χρήση βαρέων μηχανημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με καταγγελίες, ισχυριζόταν ότι έχει βεβαιότητα για τη δολοφονία της και ζητούσε και τότε δείγμα DNA, επικαλούμενος φορητή συσκευή εντοπισμού.

Η επανεμφάνισή του στην υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με τις Αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη πρακτική και αν από τέτοιες ενέργειες προέκυψε οικονομικό όφελος.

Αγωνία για τον 33χρονο Αλέξη

Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσικόπουλος εξακολουθεί να αγνοείται, παρά τις εκτεταμένες έρευνες της Αστυνομίας τόσο στον Δήμο Αποκορώνου όσο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Η οικογένειά του απευθύνει εκ νέου έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι σχετικό με την υπόθεση, να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Στο ήδη περίπλοκο σκηνικό προστέθηκε και νέα μαρτυρία, που έγινε γνωστή την Πέμπτη. Προέρχεται από άτομο που γνώριζε τον γιατρό ως ασθενής και ισχυρίζεται ότι δύο ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισης, τον είδε στο κέντρο του Ηρακλείου, να κινείται πεζός μαζί με έναν άνδρα αλλοδαπής καταγωγής.

Όπως περιγράφει, αφού ενημερώθηκε από την τηλεόραση για την εξαφάνιση, την επόμενη ημέρα είδε από το παράθυρό του έναν ψηλό άνδρα που αναγνώρισε ως τον γιατρό, ο οποίος φορούσε ανοιχτόχρωμο παντελόνι και μπλε ρούχο, ενώ δίπλα του βρισκόταν ένας κοντόσωμος, αδύνατος άνδρας με σκούρα ρούχα. Οι δύο άνδρες φέρονται να έκαναν σύντομες στάσεις, να αντάλλαξαν λίγα λόγια και να κατευθύνθηκαν προς ανηφορικό σημείο, εικόνα που προκάλεσε την ανησυχία του μάρτυρα και τον οδήγησε να καλέσει την Άμεση Δράση.

Στη μαρτυρία προστίθεται και αναφορά της αδελφής του, η οποία, σύμφωνα με όσα του μετέφερε, φέρεται να είδε τον 33χρονο μία ημέρα μετά την εξαφάνισή του να εισέρχεται σε εκκλησία, να ανάβει κερί, να προσκυνά και να αποχωρεί.

Οι Αρχές αξιολογούν κάθε νέο στοιχείο, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ιδιαίτερα σύνθετη, με την αγωνία της οικογένειας και των οικείων του αγνοούμενου γιατρού να κορυφώνεται όσο τα ίχνη του εξακολουθούν να μην οδηγούν σε οριστικές απαντήσεις.