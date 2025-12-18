Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: Στο Αυτόφωρο οδηγείται αύριο ο ιδιωτικός ερευνητής

Στο αυτόφωρο θα δικαστεί την Παρασκευή ο 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής που κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ψευδοεπιστημονικές μεθόδους και ανύπαρκτη «κβαντική τεχνολογία» προκειμένου να αποσπάσει 5.000 ευρώ από τους γονείς του 33χρονου γιατρού που αγνοείται εδώ και 11 ημέρες.

Μάλιστα σύμφωνα με τις «έρευνες» του, που έδειχναν το στίγμα του αγνοούμενου στο κέντρο των Χανίων κατάφερε να παραπλανήσει τις έρευνες των αρχών και να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Σύμφωνα με το patris.gr, οι γονείς του Αλέξη Τσικόπουλου ζουν επί ημέρες στην αγωνία για την τύχη του παιδιού τους. Από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου έχουν χαθεί τα ίχνη του, με τις έρευνες των αρχών μέχρι στιγμής να μην έχουν κάποιο αποτέλεσμα.

Ο 54χρονος κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ως ιδιωτικός ερευνητής και υποστήριξε στους γονείς του 33χρονου ότι μπορούσε μέσω κβαντικής φυσικής και σύνδεσης με δορυφόρους, να τον εντοπίσει έναντι χρηματικής αμοιβής, ύψους 5.000 ευρώ.

Ζήτησε τρίχες του 33χρονου για εντοπισμό του

Ο ερευνητής ζήτησε τρίχες του αγνοούμενου τις οποίες όπως ισχυρίστηκε στους γονείς θα τις έβαζε στο μηχάνημα και εκείνο θα του έδινε το στίγμα του.

Όπως αναφέρεται στην δικογραφία, τις τρίχες τις πήρε με γυμνά χέρια και τις έβαλε σε μία ναύλον σακούλα του σούπερ μάρκετ. Στη συνέχεια σε ένα μπολ με νερό και στη συνέχεια στο μηχάνημα.

Μάλιστα, υποστήριζε ότι εντόπισε στίγμα του νεαρού γιατρού στο λιμάνι της Σούδας, στο κέντρο των Χανίων και έφτασε στο σημείο να κατευθύνει τις έρευνες των αρχών προς άλλες κατευθύνσεις από αυτές που οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες είχαν συλλέξει πληροφορίες.

Αποτέλεσμα ήταν να σπαταληθούν πολύτιμες δυνάμεις και χρόνος για τον εντοπισμό του αγνοουμένου.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται ενώ τα συγγενικά πρόσωπα του 33χρονου απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει δει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές.