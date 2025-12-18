Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον 54χρονο ψευτοερευνητή με την «κβαντική τεχνολογία», ο οποίος έλεγε «παραμύθια» στους γονείς του 33χρονου γιατρού που αναζητείται εδώ και αρκετές μέρες στην Κρήτη, προκειμένου να κερδίσει χρήματα. Οι κινήσεις του μάλιστα, είχαν σαν αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος στην αναζήτηση του 33χρονου γιατρού.

Οι Αρχές επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στα σημεία που τους υποδείκνυε ο 54χρονος και όταν κατάλαβαν πως έχουν να κάνουν με απατεώνα, είχαν ήδη περάσει τα πρώτα κρίσιμα 24ωρα.

Το εγκαταλελειμμένο βυρσοδεψείο

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά, ένα εγκαταλελειμμένο βυρσοδεψείο, φωτογραφίες του οποίου παρουσιάζει σήμερα το patris.

Έλεγε πως είχε καταγράψει κινήσεις του αγνοούμενου γιατρού μέσω της ειδικής τεχνολογίας που διέθετε και βασιζόταν, όπως υποστήριζε, στην κβαντική φυσική και την χρήση δορυφόρων.

Όταν ο 54χρονος ψευτοερευνητής έφτασε στο βυρσοδεψείο, οι αυτόπτες μάρτυρες άρχισαν να μπαίνουν σε σκέψεις. Ο ίδιος τότε έλεγε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό.

«Ο άνθρωπος αυτός κινείται. Έχουμε δει άνθρωπο να κινείται από τη μία πλευρά ως την άλλη πλευρά του δρόμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και να με παίρνετε τηλέφωνο ή να μιλάμε και να σας λέω τώρα είναι εδώ, τώρα είναι εκεί, τώρα είναι παραπέρα, δεν έχει κάποιο νόημα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 54χρονος ζήτησε και παρέλαβε τρίχες του αγνοούμενου γιατρού από τους γονείς του και αμέσως μετά προσπαθούσε να πείσει πως είχαν επιλέξει τον κατάλληλο άνθρωπο, με το αζημίωτο φυσικά.

Η αυτοψία του Live News

Το Live News κάνει αυτοψία στα σημεία που υπέδειξε ο αυτοαποκαλούμενος ερευνητής στα Χανιά, εστιάζει στις αντιφάσεις του και καταδεικνύει το κόλπο που έστησε. Τίποτα από τα όσα έλεγε για την υποτιθέμενη ειδική τεχνολογία που διέθετε δεν ίσχυε. Όλα τα έκανε για να κερδίσει 5.000 € από τους συγγενείς του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού.

«Εμείς κάνουμε tracking από δορυφόρους, βλέπουμε ακόμα και πού ‘πετάρισε’, συγγνώμη κιόλας. Όπου έχει αφήσει οτιδήποτε σαν… Αυτή η τεχνολογία δεν υπάρχει. Δεν έχω κάνει καμία βαθμονόμηση ακόμα στο σύστημά μου και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα να ψάχνουμε. Ποιο είναι το catchy στην όλη ιστορία; Πρέπει να πείτε ‘ω, εδώ έχουμε μία τεχνολογία που δεν υπάρχει αλλού’».

«Έχω ξεραμένο αίμα μπροστά μου εδώ και πρέπει να ασχοληθώ με το ξεραμένο αίμα. Από το σπίτι του, μου τα έφερε η μάνα του. (…) Πείτε δύο κουβέντες, δώστε το κλικ όμορφα και ωραία. Ναι παιδιά δορυφόροι. Ναι παιδιά μπορούμε να βρούμε τον κάθε άνθρωπο έτσι κι έτσι κι έτσι και θα τον βρούμε τον άνθρωπο».

Τα λόγια του δυσνόητα, γεμάτα αντιφάσεις. Ενώ στην αρχή έλεγε ότι έχει εντοπίσει τον αγνοούμενο στη Σούδα:

«Πείτε στον κόσμο να έχει τον νου του. Στη Σούδα. Γιατί από εκεί θα περάσει. Από τη Σούσα θα περάσει. Δεν νομίζω να συνεχίσει. Έχει μία στροφή που μπαίνει στη Σούδα, αυτήν θεωρώ θα πάρει».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αναφέρει για μία άλλη περιοχή:

«Σας δίνω πολύ πρόσφατη πληροφορία. Όχι στη Σούδα, στο Καλάμι».