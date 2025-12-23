Κρήτη: Το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές από σούπερ μάρκετ από όπου πέρασε 33χρονος γιατρός που αγνοείται

Άφαντος παραμένει 17η συνεχόμενη μέρα ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλου που εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου στα Χανιά και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής.

Η μητέρα του συνεχίζει να ψάχνει τον γιο της, κρατώντας στα χέρια της τη φωτογραφία του, με την ελπίδα να τον βρει. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί μαρτυρίες που τον θέλουν να κινείται σε γνωστό σούπερ μάρκετ των Χανίων, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνες και να συλλέγει στοιχεία για να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Το βίντεο από κάμερες ασφαλείας

«Περιμένουμε σήμερα να πάρει η αστυνομία το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να δούμε αν το παιδί μας είναι ζωντανό», δηλώνει στο newsit.gr ο πατέρας του Αλέξη.

Παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας και των δικών του ανθρώπων, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να βοηθήσει στην έρευνα. Μάλιστα, λόγω της απόπειρας εξαπάτησης της οικογένειας από έναν 54χρονο ιδιωτικό ερευνητή, χάθηκε σημαντικός χρόνος από τις έρευνες τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση.

«Δεν έχουμε κάποιο νέο και οι μέρες περνάνε. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά στο τέλος», συμπληρώνει ο πατέρας του 33χρονου. Η τελευταία επικοινωνία με τον Αλέξη έγινε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όταν ο γιατρός είχε ζητήσει να πάει στην Κρήτη επειδή δεν αισθανόταν καλά. Όταν έφτασε εκεί, δεν τον βρήκε.

Μετά την επικοινωνία με τον πατέρα του, ο νεαρός γιατρός πήρε το αυτοκίνητό του για μια βόλτα. Λίγες ώρες αργότερα, το όχημα βρέθηκε σε κοντινή περιοχή με βλάβη, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη των ερευνών για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσικόπουλος φαίνεται να αντιμετώπιζε κάποια επαγγελματικά αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. Τις προηγούμενες ημέρες είχε παρακολουθήσει κανονικά τα καθήκοντά του στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν, χωρίς να φαίνεται σε κανέναν ότι αντιμετώπιζε σοβαρά ζητήματα.