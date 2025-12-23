Κρήτη: 17 ημέρες αγωνίας για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται – Το τελευταίο τηλεφώνημα
Καμία ένδειξη ζωής από τον γιατρό του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου
Κανένα ίχνος ζωής από τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του στην Κρήτη να βρίσκονται σε εξέλιξη και την οικογένειά του να βιώνει 17 ημέρες αγωνίας.
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και επικεντρώνονται στα Χανιά, όμως από τον 33χρονο δεν υπάρχει κανένα σημάδι ζωής
Ο ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Του είπε ότι δεν ήταν καλά και του ζήτησε να κατέβει στην Κρήτη. Πριν καν προλάβει να φτάσει στο νησί, ο 33χρονος είχε ήδη εξαφανιστεί. Από τότε δεν έχει επικοινωνήσει ξανά με κανέναν.
Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης. Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος βγήκε από το όχημα και συνέχισε με τα πόδια.
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και επικεντρώνονται στα Χανιά, όμως από τον 33χρονο δεν υπάρχει κανένα σημάδι ζωής.
Στις έρευνες συμμετέχουν εκτός από την αστυνομία, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια σάρωση πιθανών περιοχών που θα μπορούσε να είχε μεταβεί.
Η μητέρα του γιατρού, που βρίσκεται στην Κρήτη και συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, ενώ η οικογένεια του απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι για τον 33χρονο Αλέξη, να απευθυνθεί στην αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι για τον 33χρονο έχει εκδοθεί και σήμα στο silver alert-γραμμή ζωή 10-65.
