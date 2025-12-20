newspaper
Κρήτη: «Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» – Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό
Ελλάδα 20 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: «Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» – Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό

Ο μάρτυρας μίλησε στην κάμερα του «Τούνελ» και εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτός που είδε ήταν ο αγνοούμενος γιατρός στην Κρήτη - Τι είπε η σπιτονοικοκυρά του 33χρονου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Άφαντος παραμένει ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στην Κρήτη, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου, με την αγωνία της οικογένειάς του για την τύχη του να κορυφώνεται.

Μια σημαντική μαρτυρία έρχεται από το χωριό Πεμόνια στα Χανιά, δύο χιλιόμετρα από το σημείο όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου ωτορινολαρυγγολόγου, Αλέξη Τσικόπουλου. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του έχει δηλώσει ότι ήταν ενήμερη πως το όχημα ακινητοποιήθηκε από μηχανική βλάβη, οπότε εικάζεται ότι ο γιατρός συνέχισε από εκεί με τα πόδια.

Ο μάρτυρας μίλησε στην κάμερα του «Τούνελ» και εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτός που είδε ήταν ο αγνοούμενος γιατρός. Όπως είπε, ήταν Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση. Η νύχτα είχε αρχίσει να πέφτει. Ο ίδιος οδηγούσε το αυτοκίνητό του και κατευθυνόταν προς το σπίτι του. «Είδα έναν άνθρωπο να έρχεται πεζός. Μου έκανε εντύπωση και άνοιξα τα μεγάλα φώτα, τους προβολείς. Εκείνος τρόμαξε και άρχισε να τρέχει μέσα, προς τα χωράφια. Με κοίταζε περίεργα και έτρεχε» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Είδα το πρόσωπό του. Μου φάνηκε παράξενο αλλά θεώρησα ότι θα είναι κάποιος ξένος, από τους εργάτες που μαζεύουν αυτήν την περίοδο τις ελιές, έτσι συνέχισα την πορεία μου και έφυγα. Δεν γνώριζα τότε ότι αγνοείται γιατί δεν είχαν βγάλει κάποια ειδοποίηση».

Περιγράφοντας το πρόσωπο του άνδρα που είδε μπροστά του, λέει ότι το βλέμμα του ήταν έντονο, τα μάτια του πολύ ανοιχτά και τον κοίταζε περίεργα. «Φορούσε ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα κατεβασμένη. Το Σάββατο το πρωί που είδα τη φωτογραφία του στο Silver Alert τον αναγνώρισα αμέσως και τηλεφώνησα στην Αστυνομία. Ήρθαν αστυνομικοί από το τμήμα στις Βρύσες και τους πήγα στο σημείο. Έψαξαν εκεί γύρω από ένα σπίτι γιατί έβρεχε και έφυγαν. Στα χόρτα φαίνονταν οι πατημασιές του».

«Στο Silver Alert τον αναγνώρισα αμέσως και πήρα την Αστυνομία που ήρθε και έψαξε – Στα χόρτα φαίνονται οι πατημασιές του»

Ο μάρτυρας υπέδειξε και κάποια ακατοίκητα σπίτια που βρίσκονται στο σημείο που είδε τον αγνοούμενο και στα οποία θα μπορούσε να έχει βρει καταφύγιο: «Δεν έχω έρθει ποτέ να δω μέσα σε αυτά τα σπίτια αλλά σίγουρα μπορείς να προστατευτείς από το κρύο. Τα χωράφια αν τα περπατήσεις οδηγούν σε κατοικημένες περιοχές. Σε 15 λεπτά με τα πόδια φτάνεις στην περιοχή των Αγίων Πάντων που άκουσα ότι τον είδαν».

«Ήταν κλειστό παιδί» λέει η σπιτονοικοκυρά του

Η σπιτονοικοκυρά του αγνοούμενου γιατρού στην Κρήτη, ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που είχε σχεδόν καθημερινή επαφή μαζί του και γνώριζε τις κινήσεις αλλά και τις συνήθειές του, μίλησε στην εκπομπή για τον νεαρό και τη στάση του απέναντι στους ανθρώπους.

«Έμενε στο σπίτι μου το παιδί. Ήταν πάρα πολύ καλός γιατρός, ωτορινολαρυγγολόγος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, τον αγαπούσαν όλοι, εξυπηρετούσε τους ασθενείς με ευγένεια και αγάπη». Συναισθηματικά φορτισμένη, περιέγραψε τις πρώτες κινήσεις των γονιών του όταν έφτασαν στο νησί. «Ήρθε η μητέρα του, πήρε ρούχα για να τα μυρίσουν τα σκυλιά και πήγε στα Χανιά. Ψάξανε κοντά στο μοναστήρι στην Χρυσοπηγή αλλά δεν βρήκαν κάτι. Κάποιοι τον είδαν κοντά στο χωριό Φρες, στις καλύβες» είπε.

Και συνέχισε: «Τελευταία φορά τον είδαμε την Κυριακή στις 7 του μήνα, μίλησε με τον άνδρα μου για τον καιρό αλλά επειδή ήταν κλειστό παιδί, δεν ήθελε πολλή κουβέντα. Ήταν έτοιμος να πάει Θεσσαλονίκη τώρα τα Χριστούγεννα, είχε βγάλει και εισιτήριο. Εμένα μου τηλεφώνησε η μητέρα του Κυριακή βράδυ που επέστρεφα από μία εκδρομή και με ενημέρωσε ότι κάτι έχει συμβεί. Μπορεί να έφυγε και μεσημέρι».

Όπως τόνισε, τίποτα δεν μαρτυρούσε φυγή. «Πάνω στο κρεβάτι του είχε το λάπτοπ και τα βιβλία του, διάβαζε πάρα πολύ, είχε αφήσει το πορτοφόλι του με τις κάρτες και την ταυτότητά του, την οποία πήρε η μαμά του. Το πλυντήριο ρούχων ήταν ανοιχτό. Το κλείσαμε εμείς. Διάβαζε πολύ, δεν έβγαινε, δεν είχε κάποια φίλη να έρχεται εδώ μαζί του στο διαμέρισμα. Έπαιρνε την τσαντούλα του και πήγαινε σε ένα καφέ στο λιμάνι για διάβασμα».

«Δεν θέλω να πιστεύω το χειρότερο»

Ο πατέρας του, Γιώργος Τσικόπουλος, μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» με φωνή που προδίδει την απόγνωση αλλά και την προσπάθεια να κρατηθεί από μία λεπτή κλωστή ελπίδας: «Δεν θέλω να πιστεύω το χειρότερο. Μπαίνει στο μυαλό μου, δυστυχώς, αλλά δεν θέλω να το δεχτώ».

«Με πήρε τηλέφωνο την Κυριακή και μου είπε ότι δεν αισθανόταν καλά, ήθελε να πάω να τον βρω. Έκλεισα εισιτήριο και πήγα, αλλά όταν έφτασα είχε εξαφανιστεί. Το κινητό του έκλεισε την Κυριακή το βράδυ, στις οκτώ. Άνοιξε ξανά τη Δευτέρα το απόγευμα και μας είπαν ότι τον είδε κάποιος σε ένα χωριό που λέγεται Κυψέλη, είχε πάει να πάρει τσιγάρα. Αυτό ήταν. Μέχρι την Παρασκευή δούλευε στο νοσοκομείο και την Κυριακή έγινε αυτό» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Η ξαδέρφη του Αρχιεπισκόπου είχε γράψει ευχαριστήριο για την ποιότητά του αλλά και για το πόσο καλά την περιποιήθηκε όταν είχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό πυροδότησε αντιζηλίες μέσα στο περιβάλλον του, ήταν και ευαίσθητος, δεν το άντεξε και έγινε αυτό που έγινε. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι κάποιοι του μίλησαν άσχημα στη δουλειά, ήθελαν να τον μειώσουν», λέει και ξεκαθαρίζει ότι πίσω από την εξαφάνιση δεν κρύβεται κάποια πρόσφατη ερωτική απογοήτευση, όπως είπαν κάποιοι.

«Αυτό ήταν κάτι πολύ παλιότερο, όταν ήταν στην Σκιάθο αγροτικός και είχε περιθάλψει τον Γιώργο Παπανδρέου που είχε πέσει στα βράχια. Είχε μία πολύ καλή κοπέλα αλλά μετά χώρισαν οι δρόμοι τους. Αυτή είναι η μοναδική ερωτική απογοήτευση που γνωρίζω εγώ» είπε.

Η μητέρα του γιατρού βρίσκεται στην Κρήτη και συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, συνδράμοντας όπου χρειάζεται. Με εμφανή συγκίνηση, εξήρε στο «Τούνελ» την τεράστια κινητοποίηση και την εξαιρετική δουλειά που, όπως τόνισε, έχει κάνει η Αστυνομία από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τον ιδιώτη ψευτοερευνητή που συνελήφθη και ο οποίος ισχυριζόταν ότι μέσω «κβαντικής τεχνολογίας» και χρήσης δορυφόρων είχε εντοπίσει ίχνη του αγνοούμενου γιου της.

«Η Αστυνομία ψάχνει εδώ και μέρες με drone, με σκυλιά, με θερμικές κάμερες να τον εντοπίσει αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Στον ερευνητή δεν έδωσα χρήματα. Θα του έδινα στο τέλος της έρευνας αφού θα είχε ολοκληρώσει τη δουλειά. Συγκεκριμένα θα κατέθετα χρήματα στο ίδρυμά του, ήταν κάτι που δεν με έκανε να σκεφτώ αρνητικά» δήλωσε.

Η ίδια παρέδωσε στον ερευνητή τρίχες του παιδιού, τις οποίες εκείνος υποτίθεται ότι ανέλυσε, ισχυριζόμενος στη συνέχεια ότι μπορούσε να εντοπίζει τη θέση του. «Μου έλεγε πού είναι και τον κυνηγούσαμε από πίσω. Μαζί πηγαίναμε. Όλη τη Δευτέρα τριγυρνούσαμε και ψάχναμε να τον βρούμε. Εννοείται πως μου έδωσε ελπίδες. Ελπίδες μεγάλες και τώρα έχω πέσει» συνέχισε με φωνή τρεμάμενη.

«Η Αστυνομία μάς είπε να μην ξανά ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα και πλέον συνεργάζομαι μόνο με τους αστυνομικούς. Κάνω και έκκληση σε εθελοντές από όλη την Ελλάδα να συνεργαστούν με την Ασφάλεια. Η Αστυνομία κάνει αξιοθαύμαστη προσπάθεια και τους αξίζει ένα μπράβο» πρόσθεσε.

«Είδα έναν άνδρα ψηλό…»

Το «Τούνελ» βρέθηκε στο σημείο που καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα από το κινητό τηλέφωνο του αγνοούμενου γιατρού και ακολούθησε τη διαδρομή που, σύμφωνα με τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας, φέρεται να διέσχισε ο γιατρός με το αυτοκίνητό του, φτάνοντας μέχρι το δύσβατο σημείο που αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει λόγω μηχανικής βλάβης.

Εκεί μίλησε και ο Παντελής Καπαρουδάκης, πρόεδρος των Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών που συμμετέχουν από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

«Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρέθηκε το όχημά του. Δυστυχώς όμως οι έρευνες στις γύρω περιοχές δεν έχουν μέχρι τώρα αποδώσει κάποιο αποτέλεσμα. Ένα μέλος της ομάδας μας ανέφερε ότι είχε δει άτομο με τα χαρακτηριστικά του Αλέξη στην παράλληλη οδό της εθνικής οδού», σημείωσε.

Άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι στην περιοχή οι κάτοικοι γνωρίζουν ποιοι κινούνται συνήθως και το άτομο που είδε δεν ήταν κάποιος από τους γνώριμους: «Τη Δευτέρα το απόγευμα είδα έναν άνδρα ψηλό, λίγο καμπουριαστό, να περπατάει με κουκούλα στο κεφάλι. Επειδή είμαι εθελοντής στον Αποκόρωνα και είχα δει σχετική ανάρτηση της Πολιτικής Προστασίας στο Facebook, επικοινώνησα αμέσως με τον υπεύθυνο και τον ενημέρωσα. Εκείνος με τη σειρά του ειδοποίησε τις Αρχές».

Όπως είπε, από εκεί και πέρα δεν γνωρίζει τι ακολούθησε. «Το άτομο φαινόταν να κατευθύνεται προς τα Χανιά, προς την πλευρά των Καλυβών. Εμείς, μαζί με την ομάδα μου, ερευνήσαμε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή με πολλά πηγάδια, αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε τίποτα» πρόσθεσε.

Σύνταξη
