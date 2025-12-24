Κρήτη: Πάλι από το μηδέν οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό

Ώρες αγωνίας εξακολουθεί να ζει η οικογένεια του 33χρονου γιατρού, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη.

Οι τελευταίες πληροφορίες για «εμφάνισή» του σε ένα βίντεο από κλειστό κύκλωμα καταγραφής ενός σούπερ μάρκετ, αλλά και μαρτυρίες υπαλλήλων του καταστήματος για την παρουσία του 33χρονου αγνοούμενου δεν επιβεβαιώθηκαν, με τις έρευνες να βρίσκονται κυριολεκτικά και πάλι στο… μηδέν.

Δεν ήταν αυτός στο βίντεο

Συγκεκριμένα, οι Αρχές ερεύνησαν τις μαρτυρίες υπαλλήλων ενός καταστήματος στα Χανιά, λαμβάνοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Όμως η μητέρα του 33χρονου που κλήθηκε για να δει το υλικό αντιλήφθηκε ότι ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο δεν είναι ο αγνοούμενος γιος της.

«Πήγε η μητέρα του, είδε το υλικό, όμως δεν ήταν αυτός τελικά. Οι έρευνες είναι και πάλι στο μηδέν. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε» υπογράμμισε ο πατέρας του 33χρονου γιατρού, που δεν έχει δώσει σημεία ζωής για 17 ημέρες.

Η οικογένεια του 33χρονου Αλέξη, δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό του, ξεπερνώντας και τη δυσκολία που αντιμετώπισε με τον απατεώνα ψευτο-ερευνητή που προσπάθησε να τους αποσπάσει χρήματα για να βοηθήσει στις έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός είχε βγει βόλτα με το αυτοκίνητό του, το οποίο εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή του σε κοντινή περιοχή με βλάβη. Τότε ξεκίνησαν όλα, με τους δικούς του να μην μπορούν να το βρουν και λίγα 24ωρα αργότερα βγήκε το silver alert.