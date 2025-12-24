Κρήτη: Πάλι από το μηδέν οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό
Οι πληροφορίες από υπάλληλο σούπερ μάρκετ δεν επιβεβαιώθηκαν, με τις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό να συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση.
- Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα
- ΟΗΕ: Ο ναυτικός αποκλεισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
- Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν έχουν καν επινοηθεί
- 24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»
Ώρες αγωνίας εξακολουθεί να ζει η οικογένεια του 33χρονου γιατρού, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη.
Οι τελευταίες πληροφορίες για «εμφάνισή» του σε ένα βίντεο από κλειστό κύκλωμα καταγραφής ενός σούπερ μάρκετ, αλλά και μαρτυρίες υπαλλήλων του καταστήματος για την παρουσία του 33χρονου αγνοούμενου δεν επιβεβαιώθηκαν, με τις έρευνες να βρίσκονται κυριολεκτικά και πάλι στο… μηδέν.
Δεν ήταν αυτός στο βίντεο
Συγκεκριμένα, οι Αρχές ερεύνησαν τις μαρτυρίες υπαλλήλων ενός καταστήματος στα Χανιά, λαμβάνοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Όμως η μητέρα του 33χρονου που κλήθηκε για να δει το υλικό αντιλήφθηκε ότι ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο δεν είναι ο αγνοούμενος γιος της.
«Πήγε η μητέρα του, είδε το υλικό, όμως δεν ήταν αυτός τελικά. Οι έρευνες είναι και πάλι στο μηδέν. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε» υπογράμμισε ο πατέρας του 33χρονου γιατρού, που δεν έχει δώσει σημεία ζωής για 17 ημέρες.
Η οικογένεια του 33χρονου Αλέξη, δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό του, ξεπερνώντας και τη δυσκολία που αντιμετώπισε με τον απατεώνα ψευτο-ερευνητή που προσπάθησε να τους αποσπάσει χρήματα για να βοηθήσει στις έρευνες.
Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός είχε βγει βόλτα με το αυτοκίνητό του, το οποίο εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή του σε κοντινή περιοχή με βλάβη. Τότε ξεκίνησαν όλα, με τους δικούς του να μην μπορούν να το βρουν και λίγα 24ωρα αργότερα βγήκε το silver alert.
- Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρό 7χρονο σε τροχαίο – Τραυματίστηκαν οι γονείς του
- Μπενφίκα και Παυλίδης μοίρασαν δώρα στους μικρούς φίλους της ομάδας (vid)
- «PAN-PAN, PAN-PAN»: Όλη η δραματική συνομιλία του πιλότου του Falcon με τον πύργο ελέγχου
- NASA: Αυτός είναι ο νέος χάρτης του σύμπαντος – Τα 102 χρώματα του ουρανού
- Ισραήλ: Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι – Γνωστός από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν»
- Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική
- Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Φερέρο για τον Αλκαράθ: «Πονάω…»
- Εύβοια: Αυτοκίνητο με 4 άτομα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι στα Νέα Στύρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις