Στην Κρήτη την Τετάρτη εθελοντές για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθούν αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου.

Ο 33χρονος γιατρός παραμένει αγνοούμενος για πάνω από έναν μήνα, μετά την εξαφάνισή του στις 7 Δεκεμβρίου. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται εντατικά, ενώ στην Κρήτη βρίσκεται και η οικογένεια προσπαθώντας να εντοπίσουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής του Αλέξη.

Η ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, έχει αναλάβει την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας.

Κλιμάκιο εθελοντών μας θα μεταβεί την Τετάρτη 14/1 στην Κρήτη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (3 Drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, κ.λ.π).

Θα έχουμε επίσης 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.

Μαζί μας θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή!!!

Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 35 ημέρες!!!!

Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100».