Στην Κρήτη την Τετάρτη εθελοντές για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
Στην Κρήτη αύριο οι εθελοντές του ΟΦΚΑΘ για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου
Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθούν αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου.
Ο 33χρονος γιατρός παραμένει αγνοούμενος για πάνω από έναν μήνα, μετά την εξαφάνισή του στις 7 Δεκεμβρίου. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται εντατικά, ενώ στην Κρήτη βρίσκεται και η οικογένεια προσπαθώντας να εντοπίσουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής του Αλέξη.
Η ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ:
«Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, έχει αναλάβει την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας.
Κλιμάκιο εθελοντών μας θα μεταβεί την Τετάρτη 14/1 στην Κρήτη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (3 Drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, κ.λ.π).
Θα έχουμε επίσης 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.
Μαζί μας θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή!!!
Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 35 ημέρες!!!!
Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100».
- Στην Κρήτη την Τετάρτη εθελοντές για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
- Alphabet: H μητρική της Google στο κλαμπ των 4 δισ. δολαρίων
- Η Περιφέρεια Αττικής υπογράφει την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων
- Κως: Στο εδώλιο 40χρονος για ασέλγεια στη 13χρονη κόρη της πρώην συντρόφου του
- Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη
- Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν
- Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις
- Βόλος: Θύμα επίθεσης από σκυλιά 60χρονος που πήγε για τρέξιμο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις