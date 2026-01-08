Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του
Ο Αλέξης Τσικόπουλος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει
Άφαντος παραμένει εδώ και έναν μήνα ο 33χρονος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου, προκαλώντας έντονη αγωνία στην οικογένειά του.
Ο Αλέξης Τσικόπουλος, τηλεφωνεί στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Του λέει ότι δεν είναι καλά και του ζητάει να έρθει στο Ηράκλειο. Το τηλέφωνο κλείνει. Είναι η τελευταία φορά που επικοινωνεί με την οικογένειά του. Ο Αλέξης παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε με βλάβη σε χωριό του Αποκόρωνα αλλά ο ίδιος μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.
«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε. Παραμένω στα Χανιά μέχρι να βρω το παιδί μου. Ο Αλέξης είναι ευαίσθητο παιδί, έξοχος γιατρός και βοηθούσε τους πάντες. Τον ψάχνω παντού και ο κόσμος συμπαραστέκεται στην αγωνία μας και μας βοηθά. Ελπίζω το παιδί μου να είναι ζωντανό», είναι τα λόγια της μητέρας του 33χρονου σύμφωνα με το creta24 που παραμένει στην Κρήτη και συνδράμει στις έρευνες των αρχών, με την ελπίδα να βρει ένα σημάδι από το παιδί της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος Αλέξης, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει.
Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, έχουν εξετάσει όλες τις αναφορές από κατοίκους των Χανίων που ισχυρίζονταν ότι είχαν δει τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα για την εύρεση του 33χρονου.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι περισσότερο για την τύχη του παιδιού τους, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι για τον 33χρονο έχει εκδοθεί και σήμα στο silver alert-γραμμή ζωή 10-65.
Στις έρευνες συμμετέχουν εκτός από την αστυνομία, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια σάρωση πιθανών περιοχών που θα μπορούσε να είχε μεταβεί.
- Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του
- Είναι τα παπουτσάκια απαραίτητα να τα φορούν τα σκυλάκια; – Η χρησιμότητά τους
- Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
- Daily skincare guide: Τι θα χρειαστείς για να δουλέψει πραγματικά
- Η δημοσιογράφος που τρελαίνει κόσμο στο Κόπα Άφρικα: Ποια είναι η πανέμορφη, Ναόμι Σμιθ (pics)
- Peaky Blinders, Bridgerton και Σαρλίζ Θερόν: Όλα όσα έρχονται στο Netflix μέσα στο 2026 σε ένα τρέιλερ
- Ηλεία: Τρόμος για οδηγό – Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει
- Νέα σενάρια από την Αργεντινή: «Αυτή είναι η τελική πρόταση του Παναθηναϊκού για Αντίνο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις