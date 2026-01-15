Ξεκίνησαν από το μηδέν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού

Με φακούς, θερμικές κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά οι εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού που έφτασαν χθες στην Κρήτη ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή την ευρύτερη περιοχή του Φρε όπου εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου.

Όπως αναφέρει το patris.gr, θα ερευνούν εξονυχιστικά εγκαταλελειμμένα σπίτια της περιοχής, πηγάδια ακόμα και πισίνες. Οι έρευνες θα ξεκινήσουν σήμερα, ενώ χθες το απόγευμα μέλη της ομάδας πήγαν στο Φρε για την πρώτη χαρτογράφηση της περιοχής.

Η αγωνία όλων για την ζωή του νεαρού επιστήμονα εξακολουθεί να χτυπάει «κόκκινο». Έχουν περάσει 38 ημέρες χωρίς το παραμικρό σημάδι ζωής. Τα ίχνη του χάθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σε περιοχή των Χανίων.

Παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες αρχών, διασωστών, εθελοντών και της οικογένειας μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Μπορεί, μέρα με τη μέρα, οι ελπίδες όλων να λιγοστεύουν και η απογοήτευση να κερδίζει σταδιακά έδαφος, ωστόσο, οι δικοί του άνθρωποι δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό να ψάχνουν κάποιο στοιχείο, που θα μπορούσε να βοηθήσει την έρευνα.

Η εξαφάνιση

Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όταν ο 33χρονος Αλέξης, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά, ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.

Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο· ωστόσο, τα ίχνη του είχαν χαθεί.

Άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα.

Λίγα 24ωρα αργότερα, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων, με τις Αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, εκδόθηκε silver alert για τον 33χρονο γιατρό, ενώ τόσο ο πατέρας του, όσο και η μητέρα του, απεύθυναν έκκληση σε όποιον ξέρει το οτιδήποτε να βοηθήσει, ώστε να βρεθεί ο γιος τους.

Ο απατεώνας ερευνητής

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ένας 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής πλησίασε την οικογένεια του 33χρονου και τους έπεισε ότι με την μέθοδο της «κβαντικής τεχνολογίας» θα μπορούσε να βρει τον γιο τους.

Αφού απασχόλησε για αρκετές ώρες τόσο την οικογένεια, όσο και τις Αρχές διαπιστώθηκε πως ο 54χρονος ήταν απατεώνας και συνελήφθη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με την ποινή να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.