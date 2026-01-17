newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026 | 09:48

Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Συνεχίζονται για ακόμη μία ημέρα οι προσπάθειες εντοπισμού του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη, με τις ομάδες εθελοντών να παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση. Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο αποτέλεσμα, μια πληροφορία που χαρακτηρίζεται ως «σοβαρή» φαίνεται να έχει αναπτερώσει το ηθικό όσων συμμετέχουν στις έρευνες.

Όπως έγινε γνωστό, οι αναζητήσεις στρέφονται πλέον σε διαφορετική περιοχή, βάσει των νέων στοιχείων που έφτασαν στους διασώστες, με την ελπίδα να οδηγήσουν στον εντοπισμό του αγνοούμενου γιατρού.

Ο ΟΦΚΑΘ σε σχετική ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δεύτερη ημέρα ερευνών χωρίς κάποιο θεμιτό αποτέλεσμα για τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου από την Κρήτη.

Συνεχίζονται με το πρώτο φως της μέρας αλλά σε άλλη τοποθεσία, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου

Μια σοβαρή πληροφορία όμως, που μας ήρθε το απόγευμα (της Παρασκευής) μας “ανέβασε” το ηθικό τόσο το δικό μας όσο και της μητέρας του Αλέξη που είναι συνέχεια δίπλα μας!!! Η φωτογραφία που ανεβάσαμε το πρωί στη σελίδα μας είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (και δείχνει την πιθανή εμφάνιση του Αλέξη σήμερα) όπου με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας, και της αστυνομίας την κοινοποιήσαμε. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο (σ.σ. σήμερα), σε νέα τοποθεσία με βάση την πληροφορία που έχουμε».

Χθες, δεύτερη μέρα των ερευνών, η αναζήτηση επικεντρώθηκε στο χωριό Πεμόνια, στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Οι ομάδες διάσωσης επιχείρησαν να αξιοποιήσουν τη μαρτυρία κατοίκου, σύμφωνα με την οποία ο 33χρονος γιατρός κινήθηκε πεζός στο οδικό δίκτυο της περιοχής και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε μια αγροτική τοποθεσία.

Ο κ. Χρήστος Ράμος, πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, είπε ότι «οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή (σ.σ. αύριο) και αν υπάρξει κάποιο νέο στοιχείο, θα παραταθούν. Σε αντίθετη περίπτωση θα διακοπούν και θα πάει αλλού η υπόθεση», συμπλήρωσε με νόημα ο κ. Ράμος.

Χθες, οι ομάδες έφτασαν μέχρι τις Καλύβες, ψάχνοντας κυρίως σε ρέματα και σε δυσπρόσιτα σημεία, όπου είναι δύσκολο να φτάσουν πεζοί διασώστες.

Οι έρευνες της περασμένης Πέμπτης, σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου κοντά στο νεκροταφείο του Φρε δεν οδήγησαν σε οποιοδήποτε χρήσιμο στοιχείο, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση και την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων και ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών. Ο επικεφαλής του ΟΦΚΑΘ κ. Ράμος αναγνώρισε πως υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην περιοχή, δύσκολο ανάγλυφο και πλούσια βλάστηση, που δε βοηθούν τις έρευνες.

Στην περιοχή του Αποκόρωνα, κοντά στα μέλη του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού από τη Θεσσαλονίκη, που έφτασαν στην Κρήτη μετά από αίτημα της οικογένειας, βρίσκεται η μητέρα του Αλέξη Τσικόπουλου, περιμένοντας, μετά από ενάμιση μήνα αγωνίας, μια καλή είδηση για το παιδί της. Η κ. Τσικοπούλου εύχεται και ελπίζει ο 33χρονος γιος της να βρίσκεται στην περιοχή, «σε όποια κατάσταση, αλλά να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία του».

Σημειώνει πως πρόκειται για ένα «εξαιρετικό παιδί, ιδιαίτερα αγαπητό, για έναν καλό γιατρό, γλυκομίλητο, περιποιητικό προς τους ασθενείς».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ
«Είναι ανεκτίμητη» 17.01.26

«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καταγγέλλει ως «τρέλα» τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προειδοποιώντας ότι το εύθραυστο έργο τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φοινικούντα: «Αν βρουν πάνω σου το όπλο ή σε σπίτι, αμάξι, τελείωσε το παραμύθι»
Τι λένε οι ειδικοί 17.01.26

«Αν βρουν πάνω σου το όπλο, τελείωσε το παραμύθι» - Ο ρόλος της AI στη Φοινικούντα

Απίστευτες συμβουλές για εγκλήματα από την ΑΙ που προκαλούν... τρόμο στην ΕΛ.ΑΣ. - Πώς η τεχνητή νοημοσύνη έγινε ηλεκτρονικός συνεργός στην διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή – Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Τι ισχύει για ενοικιαστές 17.01.26

Έρχεται η μεγάλη απογραφή ακινήτων - Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες για πρώτη φορά θα δηλώσουν τη χρήση για όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους - Πώς θα ξεσκεπαστούν κενά σπίτια και «μαύρα» ενοίκια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής
Ελλείψεις φαρμάκων 17.01.26

Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Η απόσυρση του μοναδικού αντιβιοτικού τριμεθοπρίμης – σουλφομεθοξαζόλης δημιουργεί προβλήματα αντιμετώπισης σοβαρών λοιμώξεων και εντείνει την ανθεκτικότητα των μικροβίων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
