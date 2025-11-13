Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν

Το Sofascore είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογή που προσφέρει ζωντανά αποτελέσματα, στατιστικά, βαθμολογίες και αναλύσεις αγώνων για δεκάδες αθλήματα σε όλο τον κόσμο, κυρίως ποδόσφαιρο (που μας ενδιαφέρει στο παρόν θέμα), μπάσκετ, τένις κ.ά. Αξίζει να προσθέσουμε ότι η πλατφόρμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για την αναλυτική παρουσίαση δεδομένων παικτών, με heatmaps, αξιολογήσεις απόδοσης και λεπτομερή στατιστικά ανά ματς.

Σε αυτή την πλατφόρμα φιγουράρει το όνομα του Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης άσος της Μίλαν αποδεικνύει ότι η ηλικία των 40 ετών, που γράφει η ταυτότητά του είναι απλά ένας αριθμός. Ο Λούκα Μόντριτς πετάει μέσα στο γήπεδο με τη φανέλα της Μίλαν ή αν προτιμάτε διανύει «δεύτερη νεότητα» όπως γράφουν συχνά πυκνά τα ιταλικά ΜΜΕ που τον βλέπουν να παίζει την μπάλα του.

Σύμφωνα με τις στατιστικές αξιολογήσεις του Sofascore ο Λούκα Μόντριτς έχει την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία μεταξύ των παικτών που συμμετέχουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με εντυπωσιακή μέση βαθμολογία 7,75. Ο Λούκα Μόντριτς έχει παίξει και στα 11 παιχνίδια της Μίλαν στη Serie A, με 965’ συνολικό χρόνο συμμετοχής και παράλληλα «μετράει» μια ασίστ και ένα γκολ. Με άλλα λόγια, με την παρουσία του στη μεσαία γραμμή, συμβάλει στην πρωταγωνιστική πορεία της Μίλαν, η οποία έχει 22 βαθμούς, δυο λιγότερους από τις Ιντερ και Ρόμα που μοιράζονται την πρώτη θέση με 24 βαθμούς, ενώ 22 βαθμούς έχει και η Νάπολι.

Μόνο οι Χάρι Κέιν (Μπάγερν), Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), Κίλιαν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) και Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν) έχουν κερδίσει υψηλότερες βαθμολογίες μέχρι στιγμής στην αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Ο Μόντριτς ήταν και παραμένει ποδοσφαιριστής υψηλού επιπέδου. Το αποδεικνύει και στη Μίλαν. Κέφι και δίψα (για μπάλα και για τίτλους) να υπάρχει και όλα τα άλλα έπονται. Ο Μόντριτς παραμένει σε υψηλό επίπεδο και αποτελεί παράδειγμα όχι μόνο για τους νέους παίκτες της Μίλαν αλλά και για όλα τα νέα παιδιά που κλωτσούν το τόπι και ονειρεύονται καριέρα. Όλοι τον βλέπουν (και τον απολαμβάνουν) να είναι ο «μαέστρος» και της Μίλαν, να δίνει μάχες μέσα στο γήπεδο και να μοιράζει πάσες. Εκτός από τους αντιπάλους του έχει νικήσει και τον χρόνο.