Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»

Ο Λούκα Μόντριτς έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη στην Corriere dello sport και μίλησε για την καριέρα του, την απόφασή του να συνεχίσει στη Μίλαν και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Ο 40χρονος μέσος παράλληλα αποκάλυψε ότι σπούδασε σε σχολή διοίκησης ξενοδοχείων και αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, θα ήθελε να γίνει σερβιτόρος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μόντριτς:

Για την απόφασή του να αγωνιστεί στη Μίλαν:

«Ήμουν πεπεισμένος ότι θα τελείωνα την καριέρα μου στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά πάντα σκεφτόμουν το εξής: αν είχα ποτέ άλλη ομάδα, αυτή θα ήταν η Μίλαν. Είμαι εδώ για να κερδίζω. Ξεκινώντας με το Σκουντέτο, επειδή στη Μίλαν, πρέπει πάντα να παίζεις για να κερδίζεις».

Για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και το ότι συνεχίζει να αγωνίζεται ακόμη:

«Αγαπώ το ποδόσφαιρο, σκέφτομαι το ποδόσφαιρο, ζω για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, μαζί με την οικογένεια, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω. Το μυστικό είναι το πάθος. Η διατροφή και η προπόνηση είναι δευτερεύοντα. Για να παραμείνεις στην κορυφή για πολύ καιρό, χρειάζεσαι καρδιά. Είμαι τόσο χαρούμενος στην προπόνηση όσο ήμουν παιδί».

Για την εναλλακτική του, αν δεν γινόταν ποδοσφαιριστής:

«Θα ήθελα να γίνω σερβιτόρος. Ήμουν αρκετά καλός σε αυτό. Και μου άρεσε. Σπούδασα στη σχολή διοίκησης ξενοδοχείων στο Μπόρικ. Τον πρώτο χρόνο κάναμε πρακτική άσκηση στο εστιατόριο Marina στο Ζαντάρ, όπου γίνονταν γαμήλιες δεξιώσεις. Ήμουν καλός στο να σερβίρω ποτά. Και στις γαμήλιες δεξιώσεις της Κροατίας, ο κόσμος πίνει πολύ. Το μόνο πράγμα που δεν μου άρεσε ήταν το πλύσιμο των πιάτων.»