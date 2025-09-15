Αποδεικτικά στοιχεία DNA συνδέουν τον ύποπτο με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Κας Πατέλ, διευθυντής του FBI, δήλωσε ότι τα στοιχεία DNA που βρήκαν οι ερευνητές συνδέουν τον άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ με τη θανατηφόρα επίθεση, παρά την υποτιθέμενη άρνησή του να συνεργαστεί με τις αρχές μετά τη σύλληψή του.

Τι έδειξε το DNA που εντοπίστηκε

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News το πρωί της Δευτέρας, ο Πατέλ δήλωσε ότι το DNA που βρέθηκε σε μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από το τουφέκι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ, ταιριάζει με αυτό του υπό κράτηση υπόπτου, του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον.

Η σύλληψη του Ρόμπινσον ανακοινώθηκε την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά την έναρξη της ανθρωποκυνηγητικής επιχείρησης που ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του Κερκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley (UVU). Ο Ρόμπινσον τελικά παραδόθηκε στους ερευνητές, αφού ένας συγγενής του τον αναγνώρισε στις φωτογραφίες υπόπτων που δημοσίευσαν οι ερευνητές μετά την ανθρωποκτονία.

Ο Πατέλ είπε επίσης ότι επιπλέον DNA που βρέθηκε σε ένα κατσαβίδι που ανακτήθηκε από την οροφή ενός κτιρίου στο campus του UVU έχει επίσης «επεξεργαστεί θετικά για τον ύποπτο που βρίσκεται υπό κράτηση».

🚨BREAKING: FBI Director Kash Patel confirms DNA from the towel wrapped around the suspected assassination weapon — and from a screwdriver left on the UVU rooftop — both match the suspect already in custody. pic.twitter.com/1PNuhNrIlW — Fox News (@FoxNews) September 15, 2025

Το ίδιο το τουφέκι, πρόσθεσε ο Πατέλ, εξετάζεται επί του παρόντος στα ομοσπονδιακά εργαστήρια Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) στο Μέριλαντ.

Το σημείωμα που προανήγγειλε τη δολοφονία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της Δευτέρας, οι παρουσιαστές του Fox News ρώτησαν επίσης τον Patel σχετικά με τις αναφορές ότι ο ύποπτος είχε γράψει ένα σημείωμα πριν από τον πυροβολισμό.

«Πιστεύουμε ότι το γραπτό σημείωμα υπήρχε και έχουμε αποδείξεις για το περιεχόμενό του, το οποίο θα συνοψίσω ως εξής… ο ύποπτος έγραψε ένα σημείωμα που έλεγε ουσιαστικά: ‘Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ’».

«Το σημείωμα αυτό γράφτηκε πριν από τον πυροβολισμό», υποστήριξε, ενώ το FBI φέρεται να έχει στην κατοχή του και μηνύματα του δράστη να αναφέρει το ίδιο πράγμα σε άλλο άτομο.

Ο Πατέλ είπε ότι υπήρχαν αποδείξεις ότι το σημείωμα υπήρχε στο σπίτι που μοιραζόταν ο Ρόμπινσον με ακόμα ένα άτομο, αλλά «καταστράφηκε». «Βρήκαμε εγκληματολογικές αποδείξεις για το σημείωμα και επιβεβαιώσαμε το περιεχόμενό του χάρη στην επιθετική στάση που υιοθετήσαμε κατά την ανάκριση στο FBI», είπε ο Πατέλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Κριτική στον Πατέλ

Οι δηλώσεις του Πατέλ τη Δευτέρα το πρωί, που αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα για τη δολοφονία του Κερκ, ήρθαν εν μέσω κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, ο Πατέλ είχε ανακοινώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένας «ύποπτος» βρισκόταν υπό κράτηση, για να δηλώσει σε άλλη ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα ότι το άτομο είχε αφεθεί ελεύθερο μετά από ανάκριση και ότι ο δράστης της δολοφονίας ήταν ακόμη ελεύθερος.

Ο Ντικ Ντάρμπιν, δημοκρατικός γερουσιαστής του Ιλινόις, χαρακτήρισε την πρόωρη ανακοίνωση του Πατέλ «ερασιτεχνική» και αμφισβήτησε τον επαγγελματισμό του. Ο συντηρητικός Κρίστοφερ Ρούφο αμφισβήτησε την ηγεσία του Πατέλ, λέγοντας ότι «ήρθε η ώρα οι Ρεπουμπλικανοί να αξιολογήσουν αν ο Κας Πατέλ είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να διευθύνει το FBI», προσθέτοντας ότι ο διευθυντής της υπηρεσίας «απέδωσε πολύ άσχημα τις τελευταίες ημέρες».

Επιπλέον, ο Πατέλ προκάλεσε χλευασμό όταν τελείωσε την ομιλία του σε συνέντευξη Τύπου λέγοντας ότι θα συναντήσει τον Κερκ μια μέρα στο «Valhalla», ένα είδος παραδείσου για τους πολεμιστές στη νορβηγική μυθολογία.

Ο Πατέλ υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την έρευνα τη Δευτέρα.

«Ήμουν ξεκάθαρος», είπε ο Πατέλ στο Fox News, αναφερόμενος στις ενημερώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Το έργο του FBI δεν είναι μόνο να κυνηγάει τον πραγματικό ύποπτο, αλλά και να αποκλείει στόχους και άτομα που δεν εμπλέκονται. Θα μπορούσα να το είχα διατυπώσει λίγο καλύτερα; Σίγουρα. Μετανιώνω που το δημοσίευσα; Καθόλου».

Πρόσθεσε: «Ενημέρωνα τον κόσμο για τις ενέργειες του FBI και συνεχίζω να το κάνω».

Το κίνητρο για τη δολοφονία του Κερκ παραμένει ασαφές. Ωστόσο, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ενδέχεται να γίνουν γνωστές την Τρίτη, καθώς αναμένεται να απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες στον Ρόμπινσον για τη δολοφονία, αναφέρει ο Guardian.