# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αποδεικτικά στοιχεία DNA συνδέουν τον ύποπτο με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Κόσμος 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:46

Αποδεικτικά στοιχεία DNA συνδέουν τον ύποπτο με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανακοίνωσε ότι DNA που έχει εντοπιστεί, συνδέεται με τον ύποπτο δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Spotlight

Ο Κας Πατέλ, διευθυντής του FBI, δήλωσε ότι τα στοιχεία DNA που βρήκαν οι ερευνητές συνδέουν τον άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ με τη θανατηφόρα επίθεση, παρά την υποτιθέμενη άρνησή του να συνεργαστεί με τις αρχές μετά τη σύλληψή του.

Τι έδειξε το DNA που εντοπίστηκε

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News το πρωί της Δευτέρας, ο Πατέλ δήλωσε ότι το DNA που βρέθηκε σε μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από το τουφέκι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ, ταιριάζει με αυτό του υπό κράτηση υπόπτου, του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον.

Η σύλληψη του Ρόμπινσον ανακοινώθηκε την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά την έναρξη της ανθρωποκυνηγητικής επιχείρησης που ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του Κερκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley (UVU). Ο Ρόμπινσον τελικά παραδόθηκε στους ερευνητές, αφού ένας συγγενής του τον αναγνώρισε στις φωτογραφίες υπόπτων που δημοσίευσαν οι ερευνητές μετά την ανθρωποκτονία.

Ο ύποπτος για την δολοφονία του Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον. Utah Department of Public Safety/Handout via REUTERS

Ο Πατέλ είπε επίσης ότι επιπλέον DNA που βρέθηκε σε ένα κατσαβίδι που ανακτήθηκε από την οροφή ενός κτιρίου στο campus του UVU έχει επίσης «επεξεργαστεί θετικά για τον ύποπτο που βρίσκεται υπό κράτηση».

Το ίδιο το τουφέκι, πρόσθεσε ο Πατέλ, εξετάζεται επί του παρόντος στα ομοσπονδιακά εργαστήρια Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) στο Μέριλαντ.

Το σημείωμα που προανήγγειλε τη δολοφονία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της Δευτέρας, οι παρουσιαστές του Fox News ρώτησαν επίσης τον Patel σχετικά με τις αναφορές ότι ο ύποπτος είχε γράψει ένα σημείωμα πριν από τον πυροβολισμό.

«Πιστεύουμε ότι το γραπτό σημείωμα υπήρχε και έχουμε αποδείξεις για το περιεχόμενό του, το οποίο θα συνοψίσω ως εξής… ο ύποπτος έγραψε ένα σημείωμα που έλεγε ουσιαστικά: ‘Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ’».

«Το σημείωμα αυτό γράφτηκε πριν από τον πυροβολισμό», υποστήριξε, ενώ το FBI φέρεται να έχει στην κατοχή του και μηνύματα του δράστη να αναφέρει το ίδιο πράγμα σε άλλο άτομο.

Ο Πατέλ είπε ότι υπήρχαν αποδείξεις ότι το σημείωμα υπήρχε στο σπίτι που μοιραζόταν ο Ρόμπινσον με ακόμα ένα άτομο, αλλά «καταστράφηκε». «Βρήκαμε εγκληματολογικές αποδείξεις για το σημείωμα και επιβεβαιώσαμε το περιεχόμενό του χάρη στην επιθετική στάση που υιοθετήσαμε κατά την ανάκριση στο FBI», είπε ο Πατέλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Κριτική στον Πατέλ

Οι δηλώσεις του Πατέλ τη Δευτέρα το πρωί, που αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα για τη δολοφονία του Κερκ, ήρθαν εν μέσω κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, ο Πατέλ είχε ανακοινώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένας «ύποπτος» βρισκόταν υπό κράτηση, για να δηλώσει σε άλλη ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα ότι το άτομο είχε αφεθεί ελεύθερο μετά από ανάκριση και ότι ο δράστης της δολοφονίας ήταν ακόμη ελεύθερος.

Ο Ντικ Ντάρμπιν, δημοκρατικός γερουσιαστής του Ιλινόις, χαρακτήρισε την πρόωρη ανακοίνωση του Πατέλ «ερασιτεχνική» και αμφισβήτησε τον επαγγελματισμό του. Ο συντηρητικός Κρίστοφερ Ρούφο αμφισβήτησε την ηγεσία του Πατέλ, λέγοντας ότι «ήρθε η ώρα οι Ρεπουμπλικανοί να αξιολογήσουν αν ο Κας Πατέλ είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να διευθύνει το FBI», προσθέτοντας ότι ο διευθυντής της υπηρεσίας «απέδωσε πολύ άσχημα τις τελευταίες ημέρες».

Έρευνες σε κατοικία που φαίνεται ότι σχετιζόταν με τον ύποπτο. REUTERS/Steve Marcus

Επιπλέον, ο Πατέλ προκάλεσε χλευασμό όταν τελείωσε την ομιλία του σε συνέντευξη Τύπου λέγοντας ότι θα συναντήσει τον Κερκ μια μέρα στο «Valhalla», ένα είδος παραδείσου για τους πολεμιστές στη νορβηγική μυθολογία.

Ο Πατέλ υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την έρευνα τη Δευτέρα.

«Ήμουν ξεκάθαρος», είπε ο Πατέλ στο Fox News, αναφερόμενος στις ενημερώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Το έργο του FBI δεν είναι μόνο να κυνηγάει τον πραγματικό ύποπτο, αλλά και να αποκλείει στόχους και άτομα που δεν εμπλέκονται. Θα μπορούσα να το είχα διατυπώσει λίγο καλύτερα; Σίγουρα. Μετανιώνω που το δημοσίευσα; Καθόλου».

Πρόσθεσε: «Ενημέρωνα τον κόσμο για τις ενέργειες του FBI και συνεχίζω να το κάνω».

Το κίνητρο για τη δολοφονία του Κερκ παραμένει ασαφές. Ωστόσο, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ενδέχεται να γίνουν γνωστές την Τρίτη, καθώς αναμένεται να απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες στον Ρόμπινσον για τη δολοφονία, αναφέρει ο Guardian.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Vita.gr
Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Business
Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους
Στη Μεγάλη Βρετανία 15.09.25

Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους

Ζευγάρι στη Μεγάλη Βρετανία κρίθηκε ένοχο και καταδικάστηκε σε 14 έτη φυλάκισης, έκαστος, για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης τους

Σύνταξη
Πορτογαλία: Όρκες βύθισαν τουριστικό σκάφος – Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Όρκες επιτέθηκαν σε τουριστικό σκάφος και το βύθισαν - Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται το σκάφος να παρασύρεται από τις βίαιες επιθέσεις των φαλαινών οι οποίες χτυπούν το ιστιοφόρo την ώρα που βρισκόταν σε αυτόν τον θαλάσσιο χώρο στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς
Κόσμος 15.09.25

Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς

Η Σύνοδος έδωσε εντολή στο Κοινό Συμβούλιο Άμυνας να συνεδριάσει επειγόντως στη Ντόχα του Κατάρ για να ενεργοποιηθούν «μέτρα κοινής άμυνας» για τις χώρες του Κόλπου έναντι του Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε μεγάλο διυλιστήριο – Η Ουκρανία επιτέθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Κόλαση φωτιάς στη Ρωσία - Η Ουκρανία επιτέθηκε σε μεγάλο διυλιστήριο μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσία υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την Ουκρανία

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
«Οι Τόρις τελείωσαν» 15.09.25

Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ένας κορυφαίος και έμπειρος Συντηρητικός, ο Ντάνι Κρούγκερ αποχώρησε για το ξενοφοβικό κόμμα Reform UK που εκπροσωπεί την ακροδεξιά, όντας ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που κάνει αυτή την διαδρομή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι
#Dubaiportapotty 15.09.25

Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με έναν άνδρα που φέρεται να διευθύνει ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο πλούσιες γειτονιές του Ντουμπάι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
Νέες δηλώσεις 15.09.25

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα στη Γάζα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλει o OHE

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 37 νεκροί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λωρίδα

Σύνταξη
Κατάρ: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών – «Αποφασιστική απάντηση»
Στην Ντόχα 15.09.25

«Αποφασιστική απάντηση»: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος αραβικών και ισλαμικών χωρών στην Ντόχα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου
Σε συνέντευξη 15.09.25

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους
Στη Μεγάλη Βρετανία 15.09.25

Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους

Ζευγάρι στη Μεγάλη Βρετανία κρίθηκε ένοχο και καταδικάστηκε σε 14 έτη φυλάκισης, έκαστος, για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης τους

Σύνταξη
Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά

Την βούλησή του να συζητήσει με την ερευνητική κοινότητα τη δυνατότητα ίδρυσης υπουργείου που θα ασχολείται ειδικά με την έρευνα και την ανάπτυξη εξέφρασε ο πρωθυπουργός με τον χρονικό ορίζοντα να τοποθετείται μετά από μια διετία.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Όρκες βύθισαν τουριστικό σκάφος – Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Όρκες επιτέθηκαν σε τουριστικό σκάφος και το βύθισαν - Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται το σκάφος να παρασύρεται από τις βίαιες επιθέσεις των φαλαινών οι οποίες χτυπούν το ιστιοφόρo την ώρα που βρισκόταν σε αυτόν τον θαλάσσιο χώρο στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς
Κόσμος 15.09.25

Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς

Η Σύνοδος έδωσε εντολή στο Κοινό Συμβούλιο Άμυνας να συνεδριάσει επειγόντως στη Ντόχα του Κατάρ για να ενεργοποιηθούν «μέτρα κοινής άμυνας» για τις χώρες του Κόλπου έναντι του Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε μεγάλο διυλιστήριο – Η Ουκρανία επιτέθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Κόλαση φωτιάς στη Ρωσία - Η Ουκρανία επιτέθηκε σε μεγάλο διυλιστήριο μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσία υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την Ουκρανία

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μπασκετάρα über alles*
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλη Βρετανία: Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
«Οι Τόρις τελείωσαν» 15.09.25

Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ένας κορυφαίος και έμπειρος Συντηρητικός, ο Ντάνι Κρούγκερ αποχώρησε για το ξενοφοβικό κόμμα Reform UK που εκπροσωπεί την ακροδεξιά, όντας ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που κάνει αυτή την διαδρομή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15.09.25

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απαξιώσει το πρόγραμμά του. Αμηχανία στο μέγαρο Μαξίμου με την επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι
#Dubaiportapotty 15.09.25

Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με έναν άνδρα που φέρεται να διευθύνει ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο πλούσιες γειτονιές του Ντουμπάι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες
Έρευνα ΠΟΥ 15.09.25

Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες

Το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 32% των φτωχότερων νοικοκυριών αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τι αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Μήνυση ιερέων στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το viral σκηνικό στη Στυλίδα [video]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Μήνυση ιερέων στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το viral σκηνικό στη Στυλίδα

Συγκεκριμένα κομμάτια της παράστασης του Αλέξανδρου Τσουβέλα θεωρήθηκαν προσβλητικά από ένα χριστιανικό σωματείο, το οποίο μέσω δυο ιερέων του υπέβαλε μήνυση εναντίον του λαοφιλούς καλλιτέχνη

Σύνταξη
Γεωργιάδης: Αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων
Τι λέει η κυβέρνηση 15.09.25

Ο Γεωργιάδης αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αμφίσημη δήλωση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αμηχανία στην κυβέρνηση, σφοδρές αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Την αποπομπή του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Πώς σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου – Οι παρακολουθήσεις και οι κατασχέσεις των κινητών τηλεφώνων
Αποκάλυψη 15.09.25

Πώς σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου - Οι παρακολουθήσεις και οι κατασχέσεις των κινητών τηλεφώνων

Η αστυνομία προχώρησε σήμερα στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη ενώ πριν τη σύλληψή της είχε τεθεί υπό παρακολούθηση το τηλέφωνο της Ειρήνης Μουρτζούκου

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

