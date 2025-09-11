Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η κοινωνία σε προβληματισμό, ο Τύπος σε αναταραχή. Η επόμενη ημέρα της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, βρίσκει τις ΗΠΑ σε μια σκοτεινή και περίεργη κατάσταση.

Ο 31χρονος ακροδεξιός ακτιβιστής, ήταν γνωστός για τις σκληροπυρηνικές θέσεις του – κατά των αμβλώσεων, κατά των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας, υπέρ των όπλων κ.ο.κ. «Αξίζει τον κόπο, δυστυχώς, να έχουμε ένα κόστος κάποιων θανάτων από όπλα κάθε χρόνο, ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε τη δεύτερη τροπολογία» είχε δηλώσει πριν από λίγους μήνες.

Οι απόψεις του «χάιδευαν» τα άκρα της δεξιάς πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ· δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Τσάρλι Κερκ ήταν από τα «αγαπημένα παιδιά» του προέδρου των ΗΠΑ.

Η δολοφονία του την Τετάρτη κατά την διάρκεια ομιλίας του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα σόκαρε τους πάντες. Τους περισσότερους επειδή «έφυγε» από τη ζωή ένας άνθρωπος νέος και με αυτόν τον τρόπο. Η ευκολία που κάποιος μπορεί να πάρει ένα όπλο και να αφαιρέσει τη ζωή κάποιου επειδή διαφωνεί με τις απόψεις του ήταν, είναι και παραμένει τρομακτική – μην ξεχνάμε ότι στα μέσα Ιουνίου είχε δολοφονηθεί στη Μινεσότα η βουλευτής των Δημοκρατικών Μελίσα Χόρτμαν και ο σύζυγός της.

Την ίδια ώρα, η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έδωσε ένα πάτημα στους ακροδεξιούς και υποστηρικτές της αντι-woke ατζέντας να τα βάλουν με την αριστερά, θεωρώντας τους υπεύθυνους για το συμβάν. Και η όλη αυτή κατάσταση προκάλεσε αναταραχή στον Τύπο της χώρας – ιδιαίτερα στα μέσα που διαφωνούσαν με τις ακραίες απόψεις του.

Η επόμενη μέρα της δολοφονίας το μιντιακό τοπίο σημαδεύτηκε από απολύσεις, συγγνώμες και… μάγισσες.

Η απόλυση και οι συγγνώμες

Ο Μάθιου Τζον Ντόουντ εδώ και λίγες ώρες δεν είναι ο βασικός πολιτικός αναλυτής του MSNBC, καθώς απολύθηκε από κανάλι. Ο γνωστός δημοσιογράφος εμφανίστηκε στο MSNBC Live With Katy Tur και ρωτήθηκε για το κοινωνικό τοπίο όπου συμβαίνουν αυτές οι δολοφονίες.

«Ήταν μια από τις πιο διχαστικές προσωπικότητες, που συνεχώς προωθούσε τη ρητορική μίσους. Και πάντα θα λέω ότι οι μισητές σκέψεις οδηγούν σε μισητές λέξεις, οι οποίες στη συνέχεια οδηγούν σε μισητές πράξεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε» απάντησε ο Ντόουντ.

Μια άποψη που εξόργισε πολλούς στα social media και το MSNBC θεώρησε… too soon για να ακουστεί. Όπως έγινε γνωστό ο πολιτικός αναλυτής αποτελεί παρελθόν από το κανάλι, ενώ η πρόεδρος του MSNBC Ρεμπέκα Κάτλερ ζήτησε συγγνώμη μέσω του Χ (πρώην Twitter): «Απολογούμε για τις δηλώσεις του, όπως και ο ίδιος. Δεν υπάρχει θέση για βία στις ΗΠΑ, ούτε πολιτική ούτε κάποιου άλλου είδους».

Statement from MSNBC president Rebecca Kutler: “During our breaking news coverage of the shooting of Charlie Kirk, Matthew Dowd made comments that were inappropriate, insensitive and unacceptable. We apologize for his statements, as has he. There is no place for violence in… — MSNBC Public Relations (@MSNBCPR) September 10, 2025

Την ίδια γραμμή ακολούθησε και ο Μάθιου Τζον Ντόουντ για τον τόνο των δηλώσεών του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε σκοπό να δείξει ως υπεύθυνο τον Τσάρλι Κερκ για τη δολοφονία του.

Κάτι σαν συγγνώμη ζήτησε και το γνωστό TMZ. Την ώρα που οι δημοσιογράφοι Χάρβεϊ Λεβίν και Τσαρλς Λατιμπόριερ ανακοίνωναν τη δολοφονία του Κερκ μέσω livestream, ακούστηκαν γέλια και χειροκροτήματα από κάποιους εργαζόμενους του site.

Οι Λεβίν και Λατιμπόριερ με ένα βίντεό τους στο Χ (πρώην Twitter) ξεκαθάρισαν ότι τα χειροκροτήματα δεν είχαν καμιά σχέση με τη δολοφονία του Κερκ – σε ένα άλλο δωμάτιο στα στούντιο κάποιοι παρακολουθούσαν την καταδίωξη ενός αυτοκινήτου.

View this post on Instagram A post shared by Boxing | MMA | UFC (@aroarboxing)

Οι μάγισσες του φεμινιστικού site Jezebel

Στο μάτι του κυκλώνα, πάντως βρέθηκε το Jezebel. Το γνωστό φεμινιστικό site, δύο ημέρες πριν τη δολοφονία του Κερκ, είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο με τίτλο «Πληρώσαμε τις μάγισσες του Etsy να καταραστούν τον Τσάρλι Κερκ».

Όπως ήταν αναμενόμενο το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε στις 8 Σεπτεμβρίου, επανήλθε στην επικαιρότητα λίγη ώρα μετά τη δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή, προκαλώντας την οργή στα social media.

Το Jezebel έβγαλε ανακοίνωση, τονίζοντας πως «το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 8 Σεπτεμβρίου. Καλύψαμε δημοσιογραφικά τον πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ όσο καλύτερα γίνεται. Δεν υποστηρίζουμε, δεν ενθαρρύνουμε και ούτε δικαιολογούμε κανένα είδους πολιτικής βίας».