Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Λίγες ώρες μετά τη σοκαριστική δολοφονία του στενού συμμάχου του και «σημαιοφόρου» του τραμπισμού στη νεολαία, Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε «μάρτυρα της αλήθειας».

Χωρίς να γνωρίζει ακόμη τότε ουδείς ποιος τον πυροβόλησε και με τι κίνητρα -τα οποία ερευνώνται μέχρι και σήμερα, μία και πλέον εβδομάδα μετά τη σύλληψη του 22χρονου Τέιλορ Ρόμπινσον, από τη βαθιά συντηρητική Γιούτα- ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να κατηγορήσει τη ρητορική της «ριζοσπαστικής Αριστεράς» ως «άμεσα υπεύθυνη για την τρομοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας».

Τις προάλλες, έχοντας πάρει τη θέση του παρουσιαστή στο -δημοφιλές στους κόλπους της άκρας Δεξιάς- podcast του εκλιπόντα Τσάρλι Κερκ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μίλησε για ανάγκη καταστολής της «διογκούμενης βίας» από «την άκρα Αριστερά, προτού γίνει όλο και πιο κυρίαρχο ρεύμα».

Ο συνομιλητής του και αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, δεσμεύτηκε για την καταστροφή αυτού που αποκάλεσε «τεράστιο εγχώριο τρομοκρατικό δίκτυο», το οποίο κατηγόρησε για τον θάνατο του Κερκ.

«Μάρτυς μου ο Θεός, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας», είπε, για «να κάνουμε την Αμερική ξανά ασφαλή».

«Θα συμβεί και θα το κάνουμε στο όνομα του Τσάρλι».

Ισχυριζόμενος, δε, ότι η υποστήριξη της βίας είναι «πολύ μεγαλύτερο και κακοήθες πρόβλημα» της Αριστεράς, ο Βανς κάλεσε τους πολίτες να καταγγείλουν «όποιον γιορτάζει τη δολοφονία του Τσάρλι» (και, δυστυχώς, υπήρξαν τέτοια). «Διάολε», συμπλήρωσε, «καλέστε τον εργοδότη τους».

Ήδη δεκάδες κυβερνητικοί υπάλληλοι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, ακόμη και στον στρατό ή σε υπηρεσίες ασφαλείας έχουν απολυθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα για «κακόβολα σχόλια», ακόμη και αν ασκούσαν κριτική στον Κερκ.

Οι φόβοι για ένα ανηλεές πολιτικό «κυνήγι μαγισσών» εναλλάσσονται με αυτούς για περιστολή ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος: της ελευθερίας του λόγου ή του Τύπου.

Ο προβληματισμός είναι πια διάχυτος για νεομακαρθισμό.

Στο «στόχαστρο» του Τραμπ

Γνωστός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ και όσων πρεσβεύει ο MAGA (Make America Great Again) ένοικος του Λευκού Οίκου, ο δημοφιλής κωμικός και παρουσιαστής βραδινού talk show Τζίμι Κίμελ είδε το δίκτυο ABC να βάζει στον «πάγο» στην εκπομπή του, επειδή κατήγγειλε ως υποκρισία τη στάση του Αμερικανού προέδρου, της κυβέρνησης και των υποστηρικτών της.

«Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός έναν από αυτούς και κάνει τα πάντα για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από αυτό», ανέφερε.

Την ημέρα της δολοφονίας του Κερ είχε καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση.

«Αντί να κατηγορούμε με θυμό, μπορούμε έστω και για μια μέρα να συμφωνήσουμε ότι είναι φρικτό και τερατώδες να πυροβολείς έναν άλλο άνθρωπο;», είχε γράψει στο Instagram, στέλνοντας «αγάπη στους Κερκ και σε όλα τα παιδιά, τους γονείς και τους αθώους που πέφτουν θύματα παράλογης ένοπλης βίας».

Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι καν ο πρώτος επικριτής του Τραμπ που «καρατομήθηκε» στον χώρο των ΜΜΕ, καθώς ο ένας μετά τον άλλο μιντιακοί όμιλοι «συχρονίζονται» με τον τραμπισμό.

Είτε από επιλογή, είτε λόγω συμφερόντων ή αγωγών του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος τώρα απειλεί ακόμη και με ανάκληση αδειών όσων τηλεοπτικών δικτύων θεωρεί ότι «είναι εναντίον μου».

Για «κατάργηση των θεσμών που προωθούν τη βία και την τρομοκρατία» μίλησε ο Βανς.

Γίνεται συζήτηση για χαρακτηρισμό ορισμένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών και ιδρυμάτων ως εγχώριων τρομοκρατικών οργανώσεων.

Στο podcast, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στοχοποίησε το δίκτυο Open Society Foundations (OSF) του Τζόρτζ Σόρος και το Ίδρυμα Ford, που λειουργεί από τη δεκαετία του 1930, εστιάζοντας -μεταξύ άλλων- στη διάδοση της δημοκρατίας.

«Απορρίπτουμε κάθε μορφή βίας και καταδικάζουμε τους εξωφρενικούς ισχυρισμούς που περιγράφουν το αντίθετο», σχολίασε το OSF. Το Ίδρυμα Φορντ έκανε λόγο για «σημαντική κρίση» πολιτικά υποκινούμενης βίας, που όλοι οι Αμερικανοί πρέπει να καταπολεμήσουν από κοινού.

Καταγγελίες, φακέλωμα και απελάσεις

Η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ -την οποία επικαλούταν ο Τσάρλι Κερκ- «απαγορεύει στην κυβέρνηση να περιορίζει την ελευθερία του λόγου», με μια μικρή σειρά εξαιρέσεων ρητορικής μίσους, που περιλαμβάνουν απειλές βίας και υποκίνηση σε βία», παρατηρεί το δίκτυο CBS.

Παρ ‘όλα αυτά, γράφουν οι New York Times, ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα κατά της πολιτικής βίας και της ρητορικής μίσους.

«Το νομικό πρόσχημα θα μπορούσε να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για την κυβέρνηση», επισημαίνει.

Ο δε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ήδη «βρίσκονται σε εξέλιξη ανακλήσεις βίζας» για αλλοδαπούς που «επευφημούν τη δημόσια δολοφονία μιας πολιτικής προσωπικότητας», ήτοι του Τσάρλι Κερκ.

Μια αγνώστων στοιχείων ιστοσελίδα εν τω μεταξύ, με την ονομασία «Expose Charlie’s Murderers» (Αποκαλύψτε τους Δολοφόνους του Τσάρλι) άρχισε να λειτουργεί μετά τη δολοφονία, συλλέγοντας αναφορές για «πολιτικό εξτρεμισμό» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεντρώνει ονόματα και λοιπά στοιχεία χιλιάδων ανθρώπων, που θεωρούνται ότι «γιόρτασαν» τον θάνατο του Κερκ και «υποστήριξαν την πολιτική βία».

Έχει πλέον μετονομαστεί σε «Charlie Kirk Data Foundation», κάνοντας λόγο για τεράστιο όγκο καταγγελιών. «Ο ριζοσπαστισμός έχει εξαπλωθεί στους φυσιολογικούς Δημοκρατικούς», υποστηρίζει.

«Δεν μπορείς να συμβιβαστείς με τους κομμουνιστές», έγραψε στο X η ακροδεξιά μπλόγκερ Λόρα Λούμερ. «Απλώς πρέπει να συντρίψεις το κίνημά τους και να τους κλείσεις στη φυλακή».

Άγνωστο παραμένει πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί η ανακοίνωση Τραμπ, μέσω Truth Social, για χαρακτηρισμό ως «τρομοκρατικής οργάνωσης» του αντιφασιστικού κινήματος Antifa, το οποίο δεν έχει οργανωτική δομή.

«Θέλουμε όλα να είναι δίκαια. Δεν ήταν δίκαια, και η ριζοσπαστική Αριστερά έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα. Αλλά θα το διορθώσουμε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Λίγο πριν είχε υπογράψει διάταγμα για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς και στο Μέμφις, στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, βάζοντας στο στόχαστρο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί.