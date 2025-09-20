newspaper
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Με εφαλτήριο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει εκστρατεία κατά φιλελεύθερων οργανώσεων, επικριτών του και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
Λίγες ώρες μετά τη σοκαριστική δολοφονία του στενού συμμάχου του και «σημαιοφόρου» του τραμπισμού στη νεολαία, Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε «μάρτυρα της αλήθειας».

Χωρίς να γνωρίζει ακόμη τότε ουδείς ποιος τον πυροβόλησε και με τι κίνητρα -τα οποία ερευνώνται μέχρι και σήμερα, μία και πλέον εβδομάδα μετά τη σύλληψη του 22χρονου Τέιλορ Ρόμπινσον, από τη βαθιά συντηρητική Γιούτα- ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να κατηγορήσει τη ρητορική της «ριζοσπαστικής Αριστεράς» ως «άμεσα υπεύθυνη για την τρομοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας».

Τις προάλλες, έχοντας πάρει τη θέση του παρουσιαστή στο -δημοφιλές στους κόλπους της άκρας Δεξιάς- podcast του εκλιπόντα Τσάρλι Κερκ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μίλησε για ανάγκη καταστολής της «διογκούμενης βίας» από «την άκρα Αριστερά, προτού γίνει όλο και πιο κυρίαρχο ρεύμα».

Ο συνομιλητής του και αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, δεσμεύτηκε για την καταστροφή αυτού που αποκάλεσε «τεράστιο εγχώριο τρομοκρατικό δίκτυο», το οποίο κατηγόρησε για τον θάνατο του Κερκ.

«Μάρτυς μου ο Θεός, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας», είπε, για «να κάνουμε την Αμερική ξανά ασφαλή».

«Θα συμβεί και θα το κάνουμε στο όνομα του Τσάρλι».

Ισχυριζόμενος, δε, ότι η υποστήριξη της βίας είναι «πολύ μεγαλύτερο και κακοήθες πρόβλημα» της Αριστεράς, ο Βανς κάλεσε τους πολίτες να καταγγείλουν «όποιον γιορτάζει τη δολοφονία του Τσάρλι» (και, δυστυχώς, υπήρξαν τέτοια). «Διάολε», συμπλήρωσε, «καλέστε τον εργοδότη τους».

Ήδη δεκάδες κυβερνητικοί υπάλληλοι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, ακόμη και στον στρατό ή σε υπηρεσίες ασφαλείας έχουν απολυθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα για «κακόβολα σχόλια», ακόμη και αν ασκούσαν κριτική στον Κερκ.

Οι φόβοι για ένα ανηλεές πολιτικό «κυνήγι μαγισσών» εναλλάσσονται με αυτούς για περιστολή ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος: της ελευθερίας του λόγου ή του Τύπου.

Ο προβληματισμός είναι πια διάχυτος για νεομακαρθισμό.

Στο «στόχαστρο» του Τραμπ

Γνωστός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ και όσων πρεσβεύει ο MAGA (Make America Great Again) ένοικος του Λευκού Οίκου, ο δημοφιλής κωμικός και παρουσιαστής βραδινού talk show Τζίμι Κίμελ είδε το δίκτυο ABC να βάζει στον «πάγο» στην εκπομπή του, επειδή κατήγγειλε ως υποκρισία τη στάση του Αμερικανού προέδρου, της κυβέρνησης και των υποστηρικτών της.

«Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός έναν από αυτούς και κάνει τα πάντα για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από αυτό», ανέφερε.

Την ημέρα της δολοφονίας του Κερ είχε καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση.

«Αντί να κατηγορούμε με θυμό, μπορούμε έστω και για μια μέρα να συμφωνήσουμε ότι είναι φρικτό και τερατώδες να πυροβολείς έναν άλλο άνθρωπο;», είχε γράψει στο Instagram, στέλνοντας «αγάπη στους Κερκ και σε όλα τα παιδιά, τους γονείς και τους αθώους που πέφτουν θύματα παράλογης ένοπλης βίας».

Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι καν ο πρώτος επικριτής του Τραμπ που «καρατομήθηκε» στον χώρο των ΜΜΕ, καθώς ο ένας μετά τον άλλο μιντιακοί όμιλοι «συχρονίζονται» με τον τραμπισμό.

Είτε από επιλογή, είτε λόγω συμφερόντων ή αγωγών του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος τώρα απειλεί ακόμη και με ανάκληση αδειών όσων τηλεοπτικών δικτύων θεωρεί ότι «είναι εναντίον μου».

Για «κατάργηση των θεσμών που προωθούν τη βία και την τρομοκρατία» μίλησε ο Βανς.

Γίνεται συζήτηση για χαρακτηρισμό ορισμένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών και ιδρυμάτων ως εγχώριων τρομοκρατικών οργανώσεων.

Στο podcast, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στοχοποίησε το δίκτυο Open Society Foundations (OSF) του Τζόρτζ Σόρος και το Ίδρυμα Ford, που λειουργεί από τη δεκαετία του 1930, εστιάζοντας -μεταξύ άλλων- στη διάδοση της δημοκρατίας.

«Απορρίπτουμε κάθε μορφή βίας και καταδικάζουμε τους εξωφρενικούς ισχυρισμούς που περιγράφουν το αντίθετο», σχολίασε το OSF. Το Ίδρυμα Φορντ έκανε λόγο για «σημαντική κρίση» πολιτικά υποκινούμενης βίας, που όλοι οι Αμερικανοί πρέπει να καταπολεμήσουν από κοινού.

Μια τεράστια αμερικανική σημαία και μέτρα ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όπου δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου ο Τσάρλι Κερκ (REUTERS/Jim Urquhart)

Καταγγελίες, φακέλωμα και απελάσεις

Η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ -την οποία επικαλούταν ο Τσάρλι Κερκ- «απαγορεύει στην κυβέρνηση να περιορίζει την ελευθερία του λόγου», με μια μικρή σειρά εξαιρέσεων ρητορικής μίσους, που περιλαμβάνουν απειλές βίας και υποκίνηση σε βία», παρατηρεί το δίκτυο CBS.

Παρ ‘όλα αυτά, γράφουν οι New York Times, ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα κατά της πολιτικής βίας και της ρητορικής μίσους.

«Το νομικό πρόσχημα θα μπορούσε να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για την κυβέρνηση», επισημαίνει.

Ο δε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ήδη «βρίσκονται σε εξέλιξη ανακλήσεις βίζας» για αλλοδαπούς που «επευφημούν τη δημόσια δολοφονία μιας πολιτικής προσωπικότητας», ήτοι του Τσάρλι Κερκ.

Μια αγνώστων στοιχείων ιστοσελίδα εν τω μεταξύ, με την ονομασία «Expose Charlie’s Murderers» (Αποκαλύψτε τους Δολοφόνους του Τσάρλι) άρχισε να λειτουργεί μετά τη δολοφονία, συλλέγοντας αναφορές για «πολιτικό εξτρεμισμό» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεντρώνει ονόματα και λοιπά στοιχεία χιλιάδων ανθρώπων, που θεωρούνται ότι «γιόρτασαν» τον θάνατο του Κερκ και «υποστήριξαν την πολιτική βία».

Έχει πλέον μετονομαστεί σε «Charlie Kirk Data Foundation», κάνοντας λόγο για τεράστιο όγκο καταγγελιών. «Ο ριζοσπαστισμός έχει εξαπλωθεί στους φυσιολογικούς Δημοκρατικούς», υποστηρίζει.

«Δεν μπορείς να συμβιβαστείς με τους κομμουνιστές», έγραψε στο X η ακροδεξιά μπλόγκερ Λόρα Λούμερ. «Απλώς πρέπει να συντρίψεις το κίνημά τους και να τους κλείσεις στη φυλακή».

Άγνωστο παραμένει πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί η ανακοίνωση Τραμπ, μέσω Truth Social, για χαρακτηρισμό ως «τρομοκρατικής οργάνωσης» του αντιφασιστικού κινήματος Antifa, το οποίο δεν έχει οργανωτική δομή.

«Θέλουμε όλα να είναι δίκαια. Δεν ήταν δίκαια, και η ριζοσπαστική Αριστερά έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα. Αλλά θα το διορθώσουμε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Λίγο πριν είχε υπογράψει διάταγμα για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς και στο Μέμφις, στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, βάζοντας στο στόχαστρο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί.

Economy
Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Business
Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Stream newspaper
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20.09.25

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Η μεγάλη παρακμή του OHE
Κόσμος 20.09.25

Η μεγάλη παρακμή του OHE

Στερημένος από τα αμερικανικά κεφάλαια, ο ΟΗΕ μειώνει κατά 15% ή 500 εκατ. δολάρια τον προϋπολογισμό του 2026

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Γάζα: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ, τονίζει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 20.09.25

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ

Οι απειλές για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης δεν αποτελούν παρά «πρόσχημα» του Ισραήλ, αναφέρει ο Αντόνιο Γκουτέρες, για να επισημάνει ότι δεν θα πρέπει να «εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του.

Σύνταξη
Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες
Με «εντολή Τραμπ» 20.09.25

Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την λογική της πρόκλησης θερμού επεισοδίου με τη Βενεζουέλα χτυπώντας το τρίτο επιβεβαιωμένο πλοίο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφέρει πως έχει χτυπηθεί ακόμα ένα χωρίς να βγει βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σχεδόν 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη
Πολιτική προστασία 20.09.25

Κάπου 450.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Γάζα

«Ο αριθμός των πολιτών που εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς νότο έχει φθάσει τους 450.000 ανθρώπους» από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της πόλης.

Σύνταξη
Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 20.09.25

Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν, για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία, το ελικόπτερο τύπου Black Hawk στο οποίο επέβαιναν, έπεσε σε δασική περιοχή της Ουάσινγκτον.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού
Κόσμος 19.09.25

Το Ισραήλ θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού

Μια συμφωνία - «μαμούθ» θέλει να περάσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Κογκρέσο, για την πώληση εξοπλισμού αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ. Θα πληρώσουν οι αμερικανοί φορολογούμενοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων
Δύο εγκαυματίες 19.09.25

Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων

Οι εργαζόμενοι έκαναν εργασίες συντήρησης στην οροφή δεξαμενής με χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σπινθήρα από τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq
ΗΠΑ 19.09.25

Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq της Νέας Υόρκης

Στην πρόσοψη του κτιρίου του Nasdaq, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, προβλήθηκε το μήνυμα καλωσορίσματος και τα ονόματα των παιδιών που ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία – «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική
Κόσμος 19.09.25 Upd: 23:14

Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία - «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική

Στην Πολωνία, η συνοριοφυλακή κατήγγειλε πως δύο ρωσικά αεροπλάνα πέταξαν 150 μέτρα από πλατφόρμα πετρελαίου της εταιρείας πολωνικών συμφερόντων Petrobaltic στη Βαλτική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.09.25

Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά

Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη, αναφέρει

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο
Συμβάν του Ρόσγουελ 19.09.25

Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ

Βίντεο που αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για ένα από τα πλέον δημοφιλή στη λαϊκή κουλτούρα «παραστατικό με UFO»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς
Ανισοκατανομή εισοδήματος 20.09.25

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Όμως αυτή είναι η μισή αληθεια. Τι δηλώνουν οικονομολόγοι στο in για το χάσμα μισθών-παραγωγικότητας και την άνιση κατανομή εισοδήματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
AI 20.09.25

Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως σκοπό να φτιάξουν ένα υπερεργαλείο, ένα πλάνο που έχει αρκετά κωλύματα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20.09.25

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο χρυσός σε ιστορικά υψηλά – Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο
Ρευστοποιήσεις πολιτών 20.09.25

Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο

Την ίδια στιγμή υπήρξε ρευστοποίηση από πολίτες, καθώς το ράλι στις τιμές μπορεί να εξασφαλίσει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για τα ελληνικά νοικοκυριά που διαθέτουν χρυσές λίρες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους
«Δόλιοι ισχυρισμοί» 20.09.25

Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης που έχουν δείξει στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Η Τουρκία απλώνει πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών
Πρόγραμμα SAFE 20.09.25

Τουρκικά πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών

Η Τουρκία, παρότι κατέχει τμήμα της Κύπρου και απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, όχι μόνο φλερτάρει με την Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά εισβάλει σ' αυτήν με όχημα την πολεμική βιομηχανία της.

Σύνταξη
Η μεγάλη παρακμή του OHE
Κόσμος 20.09.25

Η μεγάλη παρακμή του OHE

Στερημένος από τα αμερικανικά κεφάλαια, ο ΟΗΕ μειώνει κατά 15% ή 500 εκατ. δολάρια τον προϋπολογισμό του 2026

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Γάζα: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ, τονίζει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 20.09.25

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ

Οι απειλές για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης δεν αποτελούν παρά «πρόσχημα» του Ισραήλ, αναφέρει ο Αντόνιο Γκουτέρες, για να επισημάνει ότι δεν θα πρέπει να «εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του.

Σύνταξη
Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες
Με «εντολή Τραμπ» 20.09.25

Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την λογική της πρόκλησης θερμού επεισοδίου με τη Βενεζουέλα χτυπώντας το τρίτο επιβεβαιωμένο πλοίο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφέρει πως έχει χτυπηθεί ακόμα ένα χωρίς να βγει βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σχεδόν 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη
Πολιτική προστασία 20.09.25

Κάπου 450.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Γάζα

«Ο αριθμός των πολιτών που εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς νότο έχει φθάσει τους 450.000 ανθρώπους» από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της πόλης.

Σύνταξη
Σύμη: O Ιούλιος η φώκια βγήκε πάλι στη στεριά και η ΜΟm ενημερώνει το κοινό
Ελλάδα 20.09.25

O Ιούλιος η φώκια βγήκε πάλι στη στεριά και η ΜΟm ενημερώνει το κοινό

Παρότι δεν υπάρχει πιο γλυκό θαλάσσιο θηλαστικό από τις φώκιες και ο κόσμος θέλει να το πλησιάσει, η ΜOm εξέδωσε ανακοίνωση δίνοντας συμβουλές ώστε η νεαρή φώκια να παραμείνει ασφαλής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 20.09.25

Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν, για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία, το ελικόπτερο τύπου Black Hawk στο οποίο επέβαιναν, έπεσε σε δασική περιοχή της Ουάσινγκτον.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
