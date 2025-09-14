Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο

Δέκα μήνες πριν δολοφονηθεί ο Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παραδεχτεί σε χιλιάδες νέους, στην πρώτη του μετεκλογική ομιλία στην Αριζόνα: «Δεν είναι η δική μου νίκη, είναι η δική σας νίκη». Ευχαρίστησε τον Κερκ και τον οργανισμό του Turning Point για την «αμείλικτη προσπάθειά» τους να διασφαλίσουν την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Πώς το κατάφεραν όμως αυτό;

Ο Τραμπ απέδωσε στον Κερκ τη στήριξη των νέων που έλαβε στις εκλογές του 2024, λέγοντας στο Fox News την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου ότι ο Κερκ βοήθησε να διαμορφωθεί η στρατηγική του στο TikTok.

Η Washington Post εξηγεί πως ο 31χρονος ακτιβιστής και προβοκάτορας αξιοποίησε την… «οικονομία της προσοχής» για να χτίσει μια πολιτική αυτοκρατορία που έπληξε στην επιρροή της Αριστεράς στους νέους Αμερικανούς.

Αυτοχαρακτηριζόμενος «χαρούμενος ψηφιακός πολεμιστής», ο Κερκ «πολιόρκησε» τους νέους Αμερικανούς με το συντηρητικό του μήνυμα συναντώντας τους στα κοινωνικά δίκτυα και δαμάζοντας αλγορίθμους που ανταμείβουν αναρτήσεις που προκαλούν πάθη και σύγκρουση.

Ξεκίνησε από μαθητής Λυκείου

Ο Κερκ ξεκίνησε στον διαδικτυακό συντηρητισμό ως μαθητής λυκείου, έχοντας εμπνευστεί το Tea Party και από τις εκπομπές του του Ρας Λίμπο.

Έγραψε κείμενα όπως μια ανάρτηση του 2012 στο Breitbart για την «φιλελεύθερη προκατάληψη» των οικονομικών συγγραμμάτων και μιλούσε με θέρμη υπέρ δεξιών αξιών σε νεανικές εκδηλώσεις.

Την ίδια χρονιά, ίδρυσε το Turning Point, με τη βοήθεια συντηρητικών δωρητών, με σχέδιο να κινητοποιήσει φοιτητές-ακτιβιστές σε όλη τη χώρα. Αρωγός του στα ξεκινήματα ήταν ο Ρεπουμπλικάνος Ντουάιτ Καντάρ και η σύζυγός του καθώς ταυτίστηκαν με τις απόψεις του, προσφέροντας τη βοήθειά τους στο υπό διαμόρφωση κίνημά του.

Η διάθεσή του να αντιπαρατεθεί με οποιονδήποτε, οπουδήποτε, σε συνδυασμό με μια σειρά προσωπικοτήτων των μέσων που γίνονταν συχνά viral, τον έκανε μια ξεχωριστή δύναμη που ξεπερνούσε την πολιτική

Το ζεύγος, πολύ γρήγορα οργάνωσε έρανο στο σπίτι του για τον νεοσύστατο οργανισμό του Κερκ. «Άγγιξε κάτι στις καρδιές μας και ξέραμε ότι αυτός ο νεαρός βρισκόταν στο χείλος κάτι πολύ μεγάλου», είπε ο Καντάρ, ο οποίος στη συνέχεια δώρισε δεκάδες χιλιάδες δολάρια στον οργανισμό και στις θυγατρικές του.

Μέχρι το 2015, η ομάδα του Κερκ είχε παρουσία σε περισσότερες από 800 πανεπιστημιουπόλεις και λύκεια ενώ έναν χρόνο αργότερα έγινε από τους νεότερους ομιλητές στο Ρεπουμπλικανικό Εθνικό Συνέδριο του 2016.

Η «μηχανή προσοχής» του Turning Point USA, συνεχίζει το αμερικανικό δημοσίευμα, βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, ενισχυμένη περαιτέρω από την κυκλοφορία μιας «λίστας παρακολούθησης καθηγητών» που στόχευε αυτό που αποκαλούσε «αριστερή προπαγάνδα» στις πανεπιστημιακές αίθουσες. Οι υποστηρικτές έλεγαν ότι «καλά να πάθουν τα πανεπιστήμια», ενώ οι υπερασπιστές της ελευθερίας του λόγου και οι φιλελεύθεροι κατήγγειλαν αποτρεπτική επίδραση.

Παραγωγή περιεχομένου

Ο μηχανισμός του Turning Point, με έδρα την Αριζόνα, περιλαμβάνει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εκπαιδεύει φοιτητές για συντηρητικές πολιτικές, μια ομάδα πολιτικής βάσης για υπεράσπιση θέσεων και έναν θρησκευτικό τομέα.

Οι οργανισμοί παράγουν δημοφιλή συντηρητικά μέσα, καταγράφουν και κινητοποιούν ψηφοφόρους και διοργανώνουν εκδηλώσεις υψηλής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου πάρτι για την ορκωμοσία του Τραμπ με τη συμμετοχή των Village People.

Μεγάλες δωρεές προήλθαν, μεταξύ άλλων, από τον επιχειρηματία και συνιδρυτή της Home Depot, Μπέρναρντ Μάρκους, και το Donors Trust, ένα ταμείο που δέχεται χρήματα από εύπορους δωρητές των οποίων οι ταυτότητες δεν αποκαλύπτονται και τα κατευθύνει σε συντηρητικές υποθέσεις.

Ο πολιτικός βραχίονας του οργανισμού εξελίχθηκε σε κρίσιμο σκέλος της στρατηγικής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να κινητοποιήσει νέους ψηφοφόρους, που ιστορικά έχουν χαμηλή συμμετοχή.

Ο Κερκ και το Turning Point άρχισαν να χτίζουν τεράστιο κοινό με αναρτήσεις και βίντεο στο Twitter, σε podcasts και στο YouTube, εντοπίζοντας τις πλατφόρμες όπου διαμορφώνονταν οι πολιτικές απόψεις των νέων, πριν από τους «επίσημους» πολιτικούς επιτελείς.

Οι αναρτήσεις του προωθούσαν τις παραδοσιακές οικογενειακές δομές, σατίριζαν πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και χαρακτήριζαν την τρανς ταυτότητα «ψυχική πλάνη».

Υιοθέτησε μηνύματα που ενθουσίασαν τη Δεξιά στην εποχή Τραμπ, αμφισβητώντας τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη χρήση μάσκας και τις οδηγίες για τα εμβόλια κατά την πανδημία και επικρίνοντας τις πολιτικές θετικής δράσης.

Το στυλ του Κερκ

Όπως υπογραμμίζει η Washington Post, ο Κερκ παρουσίαζε τις απόψεις του ήρεμα και με χαμόγελο, κάτι που, όπως έλεγαν οι θαυμαστές του, ήταν κεντρικό στην απήχησή του, ενώ οι επικριτές του υποστήριζαν ότι κάλυπτε την ακραία φύση του μηνύματός του.

Αυτό τον έφερε στην πρωτοπορία μιας γενιάς πολιτικών «ινφλουένσερ» που έχτισαν το κοινό τους στην εποχή Τραμπ πολεμώντας τους πολιτισμικούς πολέμους στο διαδίκτυο, με προκλητική γλώσσα που τραβούσε την προσοχή.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Κερκ αποστρέφονταν τόσο τις απόψεις όσο και τις τακτικές του, αλλά αυτές βοήθησαν τον οργανισμό του, το Turning Point, και συναφή σχήματα να συγκεντρώσουν δισεκατομμύρια προβολές στα κοινωνικά δίκτυα, να λάβουν τα εύσημα για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024 και να εισπράξουν πάνω από 90 εκατ. δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με δημόσιες φορολογικές και προεκλογικές καταχωρίσεις.

Η διάθεσή του να αντιπαρατεθεί με οποιονδήποτε, οπουδήποτε, σε συνδυασμό με μια σειρά προσωπικοτήτων των μέσων που γίνονταν συχνά viral, τον έκανε μια ξεχωριστή δύναμη που ξεπερνούσε την πολιτική, είπε ο Ντον Ταπία, που υπηρέτησε ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Τζαμάικα κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. «Μιλούσε στους νέους για τη ζωή, για οικογενειακές αξίες, ανθρώπινες αξίες, ηθική», είπε ο Ταπία, που δώρισε δεκάδες χιλιάδες δολάρια στις προσπάθειες του Turning Point αφού γνώρισε τον Κερκ κατά την καμπάνια του 2024.

Μετά το 2020

Οι τακτικές του Κερκ βρέθηκαν στο μικροσκόπιο πριν από τις εκλογές του 2020, όταν η Washington Post αποκάλυψε ότι το Turning Point Action πλήρωνε εφήβους για να παράγουν μηνύματα που αντηχούσαν τα talking points του Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα — μια επιχείρηση που ειδικοί παρομοίασαν με «φάρμα τρολ».

Το Facebook απαγόρευσε μόνιμα μια διαφημιστική εταιρεία που δούλεψε για την καμπάνια εκ μέρους του Turning Point, και το Twitter ανέστειλε 262 λογαριασμούς που σχετίζονταν με την καμπάνια για «χειραγώγηση της πλατφόρμας και spam». Οι εταιρείες δεν ανέστειλαν λογαριασμούς που συνδέονταν απευθείας με το Turning Point ή τον Κερκ, επικαλούμενες ανεπαρκή στοιχεία.

Πριν από τις 6 Ιανουαρίου 2021, ο Κερκ έγραψε στο Twitter ότι η ομάδα του «στέλνει πάνω από 80 λεωφορεία γεμάτα πατριώτες στην Ουάσιγκτον για να αγωνιστούν για αυτόν τον πρόεδρο». Αργότερα κατονομάστηκε ως ο δέκατος μεγαλύτερος «υπερδιασπορέας» παραπληροφόρησης για τις εκλογές του 2020 στο Twitter, σύμφωνα με το Election Integrity Partnership — ένα κονσόρτσιουμ ερευνητών από το Στάνφορντ, το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και άλλους — που ανέλυσε ψευδείς ισχυρισμούς για τις εκλογές στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Κερκ καταδίκασε αργότερα τη βία της ημέρας, αλλά επικαλέστηκε το δικαίωμα της Πέμπτης Τροπολογίας να μη απαντήσει σε ερωτήσεις για τον ρόλο του Turning Point στη συγκέντρωση, όταν κατέθεσε το 2022 ενώπιον της επιτροπής της Βουλής που ερευνούσε τις ταραχές στο Καπιτώλιο.

Είναι μια επιχείρηση

Το Turning Point συνέχισε να προσελκύει δωρητές που επί χρόνια έβλεπαν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους νέους, υπογραμμίζει το αμερικανικό δημοσίευμα. Ο Κερκ συγκέντρωνε βλέμματα στο διαδίκτυο και δωρητές μέσω των debates του στις πανεπιστημιουπόλεις, τα οποία κόβονταν σε κλιπ και αναρτώνταν στους λογαριασμούς του με εκατομμύρια ακολούθους.

Ο Τζάρεντ Χολτ, ερευνητής στην Open Measures, μια εταιρεία που παρακολουθεί την επιρροή στο διαδίκτυο, είπε ότι το Turning Point δεν είναι μόνο ένα νεανικό ακτιβιστικό κίνημα αλλά και μια επιχείρηση ψηφιακών μέσων που επενδύει στην προώθηση του Κερκ και άλλων δεξιών «ινφλουένσερ» με στόχο πολιτικό αποτέλεσμα. «Άνοιξε τον δρόμο που έχουν χρησιμοποιήσει τόσοι άλλοι φιλοτραμπικοί “ινφλουένσερ” για να χαράξουν τη δική τους πορεία», είπε.

«Μεγάλο μέρος της διαδικτυακής περσόνας και παρουσίας του Κερκ ήταν να ανακατεύει την κατσαρόλα και να ωθεί τα συντηρητικά ακροατήρια προς πιο ακραίες θέσεις».