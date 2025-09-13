Ο Στίβεν Κινγκ απολογείται επειδή είπε ότι ο Τσάρλι Κερκ «υποστήριξε τον λιθοβολισμό των ομοφυλοφίλων»

Ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ ζήτησε συγγνώμη για ψευδή ανάρτηση σχετικά με τον Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την Τετάρτη σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ο Κινγκ, αν και παραδέχθηκε το λάθος του, κράτησε την κριτική του απέναντι στη ρητορική του Κερκ.

Ο Κερκ, 31 ετών, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς την ώρα που συμμετείχε σε εκδήλωση του οργανισμού του Turning Point USA στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα τον δείχνουν να δέχεται σφαίρα στον λαιμό, ενώ οι φοιτητές τρέχουν έντρομοι για να καλυφθούν.

«Λέω εγώ τώρα»

Λίγες ώρες αργότερα, ο Κινγκ αντέδρασε σε ανάρτηση του παρουσιαστή του Fox News Τζέσε Γουότερς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Κερκ «δεν ήταν αμφιλεγόμενος». Ο συγγραφέας απάντησε: «Υποστήριζε τον λιθοβολισμό των ομοφυλοφίλων. Λέω εγώ τώρα». Η ανάρτηση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και οργισμένα σχόλια, μεταξύ αυτών και του γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, που χαρακτήρισε τον Κινγκ «φρικτό, κακό, διεστραμμένο ψεύτη», σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

You are a horrible, evil, twisted liar. No, he did not. Your party—which you shamelessly shilled for—sent $100 billion to the Ayatollah… who does routinely murder homosexuals. Why are you so dishonest & filled with hate? https://t.co/slxhbWBbQ0 — Ted Cruz (@tedcruz) September 12, 2025

Μετά τον σάλο, ο Κινγκ έσβησε το μήνυμα και παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος. «Ζητώ συγγνώμη που είπα ότι ο Τσάρλι Κερκ υποστήριξε τον λιθοβολισμό των ομοφυλοφίλων», έγραψε. «Αυτό που έδειξε ήταν πώς κάποιοι επιλέγουν αποσπάσματα από τη Βίβλο». Συμπλήρωσε μάλιστα ειρωνικά: «Αυτό παθαίνω όταν διαβάζω κάτι στο Twitter χωρίς να το ελέγξω. Δεν θα ξανασυμβεί».

I apologize for saying Charlie Kirk advocated stoning gays. What he actually demonstrated was how some people cherry-pick Biblical passages. — Stephen King (@StephenKing) September 12, 2025



Η αναφορά του Κινγκ συνδέεται με βίντεο του 2024, όπου ο Κερκ χλεύαζε τη YouTuber Ms. Rachel επειδή επικαλέστηκε το «αγάπα τον πλησίον σου» για να υπερασπιστεί το Pride. Στο βίντεο, επικαλείται το Λευιτικό λέγοντας: «Όστις κοιμηθεί μετά ανδρός ως μετά γυναικός, λιθοβολείσθω μέχρι θανάτου. Λέω εγώ τώρα», χαμογελώντας ειρωνικά.

While criticizing YouTuber Ms. Rachel for quoting “love your neighbor” to defend celebrating pride month, Charlie Kirk quoted a Bible verse used to justify stoning gay people “to death.” Kirk called the stoning verse, “God’s perfect law when it comes to sexual matters.” pic.twitter.com/2b5oHQLmy3 — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) June 11, 2024



Η δολοφονία του προκάλεσε σοκ στον πολιτικό κόσμο. Ο Τραμπ ζήτησε με ανάρτησή του «να προσευχηθούμε όλοι για τον Τσάρλι Κερκ» και διέταξε οι αμερικανικές σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες μέχρι την Κυριακή. Οι αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη το βράδυ τη σύλληψη του 24χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, να δηλώνει: «Κυρίες και κύριοι, τον πιάσαμε».