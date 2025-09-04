Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Ο Στίβεν Κινγκ, γνωστός για τα σκοτεινά και τρομακτικά του έργα, αναλαμβάνει να επαναφέρει στο προσκήνιο το κλασικό παραμύθι των αδελφών Γκριμ «Χάνσελ και Γκρέτελ», έχοντας ως συνοδοιπόρο την εικονογράφηση του θρυλικού Μορίς Σεντάκ. Πρόκειται για μια νέα, εικαστικά συγκλονιστική και αφηγηματικά τολμηρή εκδοχή που κυκλοφορεί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο Κινγκ συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Maurice Sendak για να χρησιμοποιήσει ανέκδοτα σκίτσα που δημιούργησε ο Σεντάκ τη δεκαετία του 1990 για την όπερα «Hansel and Gretel» του Ένγκελμπερτ Χούμπερντινκ.

Σε αυτή την καινούργια εκδοχή, ο Κινγκ δεν παραβλέπει κανένα από τα βασικά σημεία της ιστορίας — τη δεινή εγκατάλειψη των παιδιών στο δάσος από τη μητριά, το σαθρό μονοπάτι με τα ψίχουλα, την πονηριά της μάγισσας– όμως συγχρόνως προσθέτει νέο βάθος.

Οι Γκριμ του Στίβεν Κινγκ

Ο Κινγκ ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό την εκδοχή των αδελφών Γκριμ, όπως είπε, αλλά έγραψε και γύρω από τις εικονογραφήσεις του Σεντάκ, ώστε να ενταχθούν στην ιστορία. Για παράδειγμα, ανέφερε ότι στο αρχικό παραμύθι δεν υπάρχει καμία σκηνή ονείρου, όμως ο Σεντάκ είχε ζωγραφίσει μια εικόνα με τη μοχθηρή μάγισσα να πετά πάνω από το φεγγάρι κρατώντας έναν σάκο γεμάτο παιδιά που ουρλιάζουν γεμάτα φρίκη. Έτσι, ο Κινγκ πρόσθεσε ένα νέο κομμάτι στην αφήγηση για να ενσωματώσει αυτή την εικόνα.

Τα καλά νέα όμως δεν σταματούν εκεί: ο ίδιος ο Στίβεν Κινγκ θα απαγγείλει το audiobook, το οποίο θα κυκλοφορήσει παράλληλα με την εικονογραφημένη έκδοση στις 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Συνολικά, αυτή η νέα εκδοχή του «Χάνσελ και Γκρέτελ» αποτελεί μια συναρπαστική επαναφορά ενός αιώνιου παραμυθιού — με τη σκοτεινή αφήγηση και την εικονογράφηση να συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει τρόμο, συγκίνηση και παιδική αμεσότητα. Είναι μια πρόκληση, αλλά και μια επιστροφή στις ρίζες της αφήγησης για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες — όπως λέει και ο Κινγκ, το παραμύθι μιλάει σε «παιδιά που είναι αναγκασμένα να είναι εύστροφα, γενναία και σοφά πέρα από την ηλικία τους».

*Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από το βίντεο των Hachette Australia Books στο Facebook