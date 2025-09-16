view
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
ps. post
scriptum

Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InView 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:16
Eνσωμάτωση

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον εισαγγελέα να ανακοινώνει ότι θα ζητηθεί η εφαρμογή της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Upd:16.09.2025, 22:05
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Κατηγορίες για εφτά αδικήματα απαγγέλθηκαν στον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον. Ο εισαγγελέας της Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, έκανε πρόταση για την επιβολή της θανατικής καταδίκης σε περίπτωση που ο ύποπτος κριθεί ένοχος.

O εισαγγελέας υπενθύμισε, μετά το πέρας των ανακοινώσεων, ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του – και αυτό θα το αποφασίσει το σώμα ενόρκων.

Οι κατηγορίες κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο ύποπτος κατηγορείται για:

  • Διακεκριμένη δολοφονία
  • Κακούργημα χρήσης πυροβόλου όπλου
  • Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – μετακίνηση πυροβόλου όπλου
  • Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – απόρριψη ρούχων
  • Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή σε συγκάτοικο να διαγράψει μηνύματα κειμένου
  • Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή σε συγκάτοικο να μην δώσει πληροφορίες
  • Διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία παιδιών

Η πιο σοβαρή κατηγορία αφορά, φυσικά, την διακεκριμένη δολοφονία πάνω στην οποία στηρίζεται και η πρόταση για την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Τι ανέφερε ο εισαγγελέας για όσα έγιναν την ημέρα της δολοφονίας

Ο Γκρέι προχώρησε στη συνέχεια στα γεγονότα της 10ης Σεπτεμβρίου.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να έφτασε στο πανεπιστήμιο με ένα αυτοκίνητο Dodge Challenger. Ο Κερκ εμφανίστηκε κάτω από μια λευκή σκηνή για να απαντήσει σε ερωτήσεις από ένα πλήθος περίπου 3.000 ατόμων στην αυλή του πανεπιστημίου.

Μετά από λίγη ώρα ένα άτομο από το πλήθος τον ρώτησε: «Ξέρεις πόσοι τρανσέξουαλ Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές δολοφονίες τα τελευταία 10 χρόνια;» Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».

Ο ερωτών δήλωσε τότε ότι υπήρξαν πέντε σε 10 χρόνια και ρώτησε τον Κερκ πόσες μαζικές δολοφονίες υπήρξαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. «Μετρώντας ή χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε τη βία των συμμοριών;» ανταποκρίθηκε ο Κερκ.

Τότε ακούστηκε ένας πυροβολισμός, ο οποίος πιστεύεται ότι προήλθε από την οροφή του Losee Center, ενός κτιρίου με θέα στην αυλή. Η σφαίρα χτύπησε τον Κερκ στο λαιμό και αυτός έπεσε αμέσως στο έδαφος. Η σφαίρα πέρασε πολύ κοντά από άλλους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που βρίσκονταν κοντά και του ατόμου που είχε κάνει την ερώτηση στον Κερκ.

Ο Κερκ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η έκθεση του ιατροδικαστή δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Ο εισαγγελέας της Γιούτα δήλωσε ότι ένας αξιωματικός του πανεπιστημίου έψαξε τις στέγες για ελεύθερους σκοπευτές αφού άκουσε τον πυροβολισμό. Ο προαναφερόμενος έτρεξε σε μια στέγη περίπου 146 μέτρα μακριά. Εκεί, είδε μια καθαρή οπτική ευθεία προς το σημείο όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ.

Σημάδια υπήρχαν στο χαλίκι της στέγης που θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί από τα χέρια και τα πόδια ενός ατόμου που βρισκόταν σε πρηνή θέση.

Οι υποψίες για τον δράστη της θανατηφόρας επίθεσης

Ο Γκρέι υποστήριξε ότι αφού ο ύποπτος εμφανίστηκε στις εικόνες των καμερών ασφαλείας, οι ερευνητές έλεγξαν και άλλα στιγμιότυπα από την ίδια μέρα.

Διαπίστωσαν ότι ο ύποπτος μπήκε στο πανεπιστήμιο γύρω στις 11:51 τοπική ώρα, φορώντας ένα μαύρο πουκάμισο με την αμερικανική σημαία στο κέντρο, ένα καπέλο του μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου. Ο ύποπτος σπάνια κοίταζε προς τα πάνω και κρατούσε το κεφάλι του κάτω, με το πρόσωπό του κρυμμένο.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι περπατούσε με ασυνήθιστο βηματισμό και με πολύ μικρή κάμψη στο δεξί του πόδι – κάτι που συνάδει με το να κρύβει ένα τουφέκι στο παντελόνι του.

Μετά τον πυροβολισμό, μια κάμερα παρακολούθησης κατέγραψε κάποιον να φεύγει από την οροφή με ένα αντικείμενο που μοιάζει με τουφέκι. Το άτομο στο βίντεο έριξε το τουφέκι καθώς πήδηξε από την οροφή, μετά το σήκωσε ξανά και έφυγε από το πανεπιστήμιο προς μια δασώδη περιοχή.

Η δασώδης περιοχή αποτελεί το σημείο όπου οι ερευνητές βρήκαν ένα τουφέκι τυλιγμένο σε μια πετσέτα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Περιείχε τρεις αχρησιμοποίητες σφαίρες και μία χρησιμοποιημένη. Δεν βρέθηκαν κάλυκες.

Ο Γκρέι περιέγραψε επίσης τις χαράξεις που βρέθηκαν σε κάθε σφαίρα του τουφεκιού.

Η μία είχε χαραγμένη την ένδειξη: «Ειδοποιήσεις, OwO Τι είναι αυτό;» Η δεύτερη είχε χαραγμένη την ένδειξη: «Ε, φασίστα! Πιάσε!» Η τρίτη: «Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao ciao.»

Ο Γκρέι ανέφερε ότι η πετσέτα στάλθηκε για εγκληματολογική εξέταση και βρέθηκε DNA που ταιριάζει με αυτό του Ρόμπινσον. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία δεν μπόρεσε να εντοπίσει αμέσως τον ύποπτο, οπότε δημοσίευσε φωτογραφίες ζητώντας τη βοήθεια του κόσμου.

Τα γεγονότα πριν ο Ρόμπινσον παραδοθεί στην αστυνομία

Ο εισαγγελέας στην συνέχεια αναφέρθηκε στο βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες πριν ο Ρόμπινσον παραδοθεί στις αρχές.

Ο Γκρέι ανέφερε ότι η μητέρα του Ρόμπινσον είδε τις εικόνες του ύποπτου δολοφόνου στις ειδήσεις και σκέφτηκε ότι έμοιαζε με τον γιο της. Τότε τηλεφώνησε στον Ρόμπινσον, ο οποίος της είπε ότι ήταν άρρωστος στο σπίτι, όπως και την προηγούμενη μέρα.

Είπε στον πατέρα του Ρόμπινσον ότι έμοιαζε με τον γιο τους και αυτός συμφώνησε, με βάση όσα είπε ο εισαγγελέας. Τόνισε ότι πρόσφατα ο γιος της είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος και ότι είχε σχέση με τον συγκάτοικό του, ο οποίος βρισκόταν σε διαδικασία αλλαγής φύλου, δήλωσε ο Γκρέι.

Ο πατέρας του Ρόμπινσον θυμήθηκε μια συζήτηση στην οποία ο γιος του μίλησε για την επίσκεψη του Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Ο δράστης φέρεται να είπε ότι το πανεπιστήμιο ήταν ένα «ηλίθιο μέρος» για την εκδήλωση και κατηγόρησε τον Κερκ ότι διαδίδει μίσος.

Ο πατέρας του Ρόμπινσον θεώρησε επίσης ότι το τουφέκι στις φωτογραφίες της κάμερας ασφαλείας έμοιαζε με ένα όπλο που είχε δοθεί στον γιο του. Έστειλε μήνυμα στον Ρόμπινσον, ζητώντας του να του στείλει μια φωτογραφία του όπλου, αλλά δεν έλαβε απάντηση. Ο πατέρας του φέρεται να τον κάλεσε, με τον Ρόμπινσον να λέει ότι θα αυτοκτονούσε, αλλά τελικά πείστηκε να πάει στο σπίτι των γονιών του.

Εκεί, ο Ρόμπινσον υπαινίχθηκε ότι ήταν ο δράστης και είπε ότι ήθελε να «βάλει τέλος» αντί να πάει φυλακή.

Όταν ρωτήθηκε γιατί το έκανε, ο Τάιλερ Ρόμπινσον φέρεται να είπε ότι ο Τσάρλι Κερκ διέδιδε πάρα πολύ μίσος.

Ο Ρόμπινσον πείστηκε να παραδοθεί μετά από συζήτηση με έναν οικογενειακό φίλο, έναν συνταξιούχο αστυνομικό. Ο φίλος του τον συμβούλεψε να φέρει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στο αστυνομικό τμήμα. Ο Ρόμπινσον φέρεται να είπε ότι είχε πετάξει τα ρούχα σε διαφορετικά μέρη.

Η επικοινωνία του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του

Ο Γκρέι στη συνέχεια διάβασε τα μηνύματα μεταξύ του Ρόμπινσον και του συγκάτοικού του, ο οποίος παρέδωσε τη συνομιλία στην αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος έστειλε ένα μήνυμα στον συγκάτοικό του λέγοντας: «Άσε ό,τι κάνεις και κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου». Κάτω από το πληκτρολόγιο υπήρχε ένα σημείωμα από τον Ρόμπινσον που έλεγε: «Είχα την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ».

Ο συγκάτοικος απάντησε λέγοντας: «Τι; Αστειεύεσαι».

Ο Ρόμπινσον στην συνέχεια της συζήτησης φάνηκε να προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία και ενημέρωσε τον συγκάτοικό του για τις κινήσεις του. Σε κάποιο σημείο, ο Ρόμπινσον φέρεται να έστειλε μήνυμα, αναφερόμενος στον Κερκ: «Βαρέθηκα το μίσος του. Κάποια είδη μίσους δεν μπορούν να τεθούν υπό διαπραγμάτευση».

Δημοσιογράφος ρώτησε τον εισαγγελέα αν κάποιος γνώριζε εκ των προτέρων για τη δολοφονία, με αυτόν να απαντάει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλους ύποπτους.

Στο τέλος της συνέντευξης τύπου ο εισαγγελέας Γκρέι αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Viral 16.09.25

Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Βίντεο 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
«Πέταξαν» για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι: Πάνω από 1.500 στο πλευρό της Εθνικής – Συνθήματα και… πάρτι μέσα στο αεροπλάνο (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

«Πέταξαν» για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι: Πάνω από 1.500 στο πλευρό της Εθνικής – Συνθήματα και… πάρτι μέσα στο αεροπλάνο (vids)

Πάνω από 1.500 θα είναι οι Έλληνες φίλαθλοι που θα στηρίξουν την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Τουρκία, στον ιστορικό ημιτελικό του Eurobasket - Συνθήματα και... πάρτι μέσα στο αεροπλάνο

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο Βανς μετέφερε το φέρετρό του – Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας
Αναζητείται ο δράστης 12.09.25

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μετέφερε το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ - Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «αληθινό φίλο» - Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Μαζικές διαδηλώσεις 12.09.25

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
InView 12.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΕ: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο
Κόσμος 16.09.25

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο

Ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις της ΕΕ προς την Ρωσία, το 19ο πακέτο κυρώσεων, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υπόσχεται γρήγορη απεμπλοκή από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς
Κοινό όραμα 16.09.25

«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1996 και παντρεύτηκε το 2009 σε μια κλειστή τελετή στην πατρίδα της Ζάγκαρς, το Αμβούργο της Γερμανίας – κοινό του όραμα ο ακτιβισμός για το περιβάλλον. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πολωνία: Κόντρα Προέδρου – Πρωθυπουργού για τα ρωσικά drones – «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια»
Κόσμος 16.09.25

Κόντρα Προέδρου με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας για τα ρωσικά drones - «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια»

Κατά τη διάρκεια αναχαίτισης των ρωσικών drone, πύραυλος από F-16 έπεσε σε σπίτι στην Πολωνία. Οι αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία, μέχρι που πολωνική εφημερίδα δημοσίευσε τι πραγματικά συνέβη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόπηκε το καλώδιο τελεφερίκ – Στο κενό οι τουρίστες, 3 νεκροί και 9 τραυματίες [βίντεο]
Σοκαριστικό 16.09.25

Βίντεο: Κόπηκε το καλώδιο τελεφερίκ στη Ρωσία - Στο κενό οι τουρίστες, 3 νεκροί και 9 τραυματίες

Τραγωδία σε τελεφερίκ στη Ρωσία, με τις κρεμαστές καρέκλες να πέφτουν σε βράχους την ώρα που οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να είναι δεμένοι σε αυτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να καλεί με ανακοίνωσή της τον κόσμο να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα δεσμεύεται ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή. Τι αναφέρει η κοινή δήλωση που έκαναν και οι παίκτες της ομάδας.

Σύνταξη
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
Όλα όσα έγιναν 16.09.25

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
Champions League 16.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Ντόρτμουντ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)

Χωρίς να εντωπωσιάσει με την απόδοσή της, η Άρσεναλ έκανε τη... δουλειά της στο Σαν Μαμές και με γκολ των Μαρτινέλι και Τροσάρ νίκησε 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Την επόμενη αγωνιστική, η ομάδα του Αρτέτα υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της
Μόνο δικαιολογίες 16.09.25

Νέο καμπανάκι για την επιβίωση της Ε.Ε. από τον Ντράγκι

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κομισιόν υιοθέτησε τις 383 συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα χρόνο μετά, μόλις 11,2% των προτάσεων έχουν εφαρμοστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ
Champions League 16.09.25

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Καραμπάγκ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ
Champions League 16.09.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ

Ο Αργύρης Λιατσικούρας βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Πάφο για το Youth League (17/9, 13:30).

Σύνταξη
Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία
«Θα απογειωθούμε» 16.09.25

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πτώση του χρηματιστηρίου σε «παρεξήγηση». Και απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τους «περιορισμούς» -όχι απομόνωση- που υφίσταται η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»
«Ξόρκι»» 16.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει μια διαφήμιση για μια τσάντα, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό βίντεο, αλλά μια σουρεαλιστική ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
Κόσμος 16.09.25

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν φέρεται να είπε σε αστυνομικό «Εγώ τον πυροβόλησα, πυροβολήστε με» και με την προσαγωγή του να έδωσε χρόνο στον αληθινό δολοφόνο να διαφύγει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Media 16.09.25

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το 5ο τεύχους του περιοδικού Int. Έρχεται μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στην «άλλη Αμερική».

Σύνταξη
«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα
Ελλάδα 16.09.25

«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα

«Ο φασισμός πεθαίνει μονάχα απ' το λαό, για πάντα θα πατάμε το φίδι στο λαιμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές από την Καλλιθέα - «Οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις γειτονιές»

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο