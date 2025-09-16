Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ένας 71χρονος άνδρας ανέφερε πως είπε σε έναν αστυνομικό: «Εγώ τον πυροβόλησα», σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν ήταν αλήθεια, αλλά φέρεται να καθυστέρησε τις προσπάθειες των αστυνομικών να βρουν τον δράστη, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλείται κατάθεση του συλληφθέντα και των αστυνομικών.

Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, ένας 71χρονος άνδρας φώναξε στους αστυνομικούς ότι ήταν ο δράστης, αλλά αργότερα εξήγησε ότι είχε ομολογήσει ψευδώς για να βοηθήσει τον πραγματικό δολοφόνο να διαφύγει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο άνδρας, με ιστορία στην προβοκάτσια και τo σαμποτάζ εκδηλώσεων, ονόματι Τζορτζ Ζιν, συνελήφθη με την υποψία της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, κακούργημα, με την αστυνομία να δηλώνει ότι είχε καθυστερήσει την αναζήτηση του πραγματικού δράστη από τους ερευνητές.

Ο Τζορτζ Ζιν ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που η αστυνομία είχε κρατήσει για ανάκριση την Τετάρτη μετά τη δολοφονία του Κερκ. Αργότερα αποφάσισαν ότι κανένας από τους δύο δεν είχε εμπλοκή στη δολοφονία και την Πέμπτη συνέλαβαν έναν 22χρονο άνδρα, τον Τάιλερ Ρόμπινσον, με την υποψία της δολοφονίας.

﻿<br />

Τι είπε ο αστυνομικός που του πέρασε χειροπέδες, αλλά… δεν βρήκε όπλο

Η κράτηση του υπόπτου στον τόπο του εγκλήματος μπορεί να είχε σημαντικές συνέπειες. Ο Μάικλ Ντάτσον, αστυνομικός στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όπου έλαβε χώρα η δολοφονία, έγραψε σε ένορκη κατάθεση ότι ο Ζιν τον είχε πλησιάσει λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία — ενώ χιλιάδες φοιτητές έτρεχαν να βρουν καταφύγιο — και του είπε: «Τον πυροβόλησα, τώρα πυροβόλησέ με».

Ο αστυνόμος Ντάτσον είπε ότι του έβαλε χειροπέδες και τον ρώτησε πού ήταν το όπλο, αλλά ο Ζιν είπε ότι δεν θα του το έλεγε. Αφού τον μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα του πανεπιστημίου, ο αστυνόμος Ντάτσον είπε στον Ζιν ότι δεν πίστευε ότι ήταν ο δράστης, και ο Ζιν είπε ότι έτσι κι αλλιώς θα είχε προβλήματα και ότι ήθελε δικηγόρο.

Ο Ζιν «δήλωσε ότι το έκανε για να αποσπάσει την προσοχή από τον πραγματικό δράστη», έγραψε ο αστυνομικός στην ένορκη κατάθεσή του, και αργότερα είπε ότι ήταν χαρούμενος που ομολόγησε ψευδώς «έτσι ώστε ο πραγματικός ύποπτος να μπορέσει να ξεφύγει».

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την εποχή έδειχναν την αστυνομία να συνοδεύει τον τότε συλληφθέντα μακριά από τον τόπο του συμβάντος, με το παντελόνι του κατεβασμένο μέχρι τα γόνατα, ενώ οι φοιτητές του φώναζαν, υποθέτοντας ότι ήταν ο δράστης.

Στην ομιλία Κερκ βρίσκονταν μονάχα 6 αστυνομικοί του πανεπιστημίου

Ο αρχηγός της αστυνομίας του πανεπιστημίου είπε ότι στην εκδήλωση παρευρίσκονταν περίπου 3.000 άτομα και μόνο έξι αστυνομικοί του πανεπιστημίου παρακολουθούσαν την εκδήλωση, εκτός από την ομάδα ασφαλείας του Κερκ.

Τη Δευτέρα, ένας δικαστής διέταξε την κράτηση του Ζιν χωρίς εγγύηση, κρίνοντας ότι αποτελούσε «ουσιαστικό κίνδυνο» για την κοινότητα. Από τα αρχεία του δικαστηρίου δεν ήταν σαφές αν ο Ζιν είχε δικηγόρο.

Είναι δημόσιος για την στάση του να διακόπτει εκδηλώσεις

Ο Ζιν είναι πολύ γνωστός στους διοργανωτές δημόσιων εκδηλώσεων στο Σολτ Λέικ Σίτι. Εμφανιζόταν συχνά σε δημόσια φόρουμ, συχνά με ατημέλητη εμφάνιση, με σκοπό να διακόψει την εκδήλωση ή να αμφισβητήσει κάποιον διακεκριμένο ομιλητή.

Έχει επίσης μακρύ ιστορικό μικροεγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας σύλληψης το 2013 για την αποστολή απειλητικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους διοργανωτές του Μαραθωνίου του Σολτ Λέικ Σίτι, λίγες μόνο ημέρες μετά την βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης.