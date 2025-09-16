newspaper
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:29

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν φέρεται να είπε σε αστυνομικό «Εγώ τον πυροβόλησα, πυροβολήστε με» και με την προσαγωγή του να έδωσε χρόνο στον αληθινό δολοφόνο να διαφύγει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ένας 71χρονος άνδρας ανέφερε πως είπε σε έναν αστυνομικό: «Εγώ τον πυροβόλησα», σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν ήταν αλήθεια, αλλά φέρεται να καθυστέρησε τις προσπάθειες των αστυνομικών να βρουν τον δράστη, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλείται κατάθεση του συλληφθέντα και των αστυνομικών.

Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, ένας 71χρονος άνδρας φώναξε στους αστυνομικούς ότι ήταν ο δράστης, αλλά αργότερα εξήγησε ότι είχε ομολογήσει ψευδώς για να βοηθήσει τον πραγματικό δολοφόνο να διαφύγει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο άνδρας, με ιστορία στην προβοκάτσια και τo σαμποτάζ εκδηλώσεων, ονόματι Τζορτζ Ζιν, συνελήφθη με την υποψία της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, κακούργημα, με την αστυνομία να δηλώνει ότι είχε καθυστερήσει την αναζήτηση του πραγματικού δράστη από τους ερευνητές.

Ο Τζορτζ Ζιν ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που η αστυνομία είχε κρατήσει για ανάκριση την Τετάρτη μετά τη δολοφονία του Κερκ. Αργότερα αποφάσισαν ότι κανένας από τους δύο δεν είχε εμπλοκή στη δολοφονία και την Πέμπτη συνέλαβαν έναν 22χρονο άνδρα, τον Τάιλερ Ρόμπινσον, με την υποψία της δολοφονίας.

Τι είπε ο αστυνομικός που του πέρασε χειροπέδες, αλλά… δεν βρήκε όπλο

Η κράτηση του υπόπτου στον τόπο του εγκλήματος μπορεί να είχε σημαντικές συνέπειες. Ο Μάικλ Ντάτσον, αστυνομικός στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όπου έλαβε χώρα η δολοφονία, έγραψε σε ένορκη κατάθεση ότι ο Ζιν τον είχε πλησιάσει λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία — ενώ χιλιάδες φοιτητές έτρεχαν να βρουν καταφύγιο — και του είπε: «Τον πυροβόλησα, τώρα πυροβόλησέ με».

Ο αστυνόμος Ντάτσον είπε ότι του έβαλε χειροπέδες και τον ρώτησε πού ήταν το όπλο, αλλά ο Ζιν είπε ότι δεν θα του το έλεγε. Αφού τον μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα του πανεπιστημίου, ο αστυνόμος Ντάτσον είπε στον Ζιν ότι δεν πίστευε ότι ήταν ο δράστης, και ο Ζιν είπε ότι έτσι κι αλλιώς θα είχε προβλήματα και ότι ήθελε δικηγόρο.

Ο Ζιν «δήλωσε ότι το έκανε για να αποσπάσει την προσοχή από τον πραγματικό δράστη», έγραψε ο αστυνομικός στην ένορκη κατάθεσή του, και αργότερα είπε ότι ήταν χαρούμενος που ομολόγησε ψευδώς «έτσι ώστε ο πραγματικός ύποπτος να μπορέσει να ξεφύγει».

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την εποχή έδειχναν την αστυνομία να συνοδεύει τον τότε συλληφθέντα μακριά από τον τόπο του συμβάντος, με το παντελόνι του κατεβασμένο μέχρι τα γόνατα, ενώ οι φοιτητές του φώναζαν, υποθέτοντας ότι ήταν ο δράστης.

Στην ομιλία Κερκ βρίσκονταν μονάχα 6 αστυνομικοί του πανεπιστημίου

Ο αρχηγός της αστυνομίας του πανεπιστημίου είπε ότι στην εκδήλωση παρευρίσκονταν περίπου 3.000 άτομα και μόνο έξι αστυνομικοί του πανεπιστημίου παρακολουθούσαν την εκδήλωση, εκτός από την ομάδα ασφαλείας του Κερκ.

Τη Δευτέρα, ένας δικαστής διέταξε την κράτηση του Ζιν χωρίς εγγύηση, κρίνοντας ότι αποτελούσε «ουσιαστικό κίνδυνο» για την κοινότητα. Από τα αρχεία του δικαστηρίου δεν ήταν σαφές αν ο Ζιν είχε δικηγόρο.

Είναι δημόσιος για την στάση του να διακόπτει εκδηλώσεις

Ο Ζιν είναι πολύ γνωστός στους διοργανωτές δημόσιων εκδηλώσεων στο Σολτ Λέικ Σίτι. Εμφανιζόταν συχνά σε δημόσια φόρουμ, συχνά με ατημέλητη εμφάνιση, με σκοπό να διακόψει την εκδήλωση ή να αμφισβητήσει κάποιον διακεκριμένο ομιλητή.

Έχει επίσης μακρύ ιστορικό μικροεγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας σύλληψης το 2013 για την αποστολή απειλητικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους διοργανωτές του Μαραθωνίου του Σολτ Λέικ Σίτι, λίγες μόνο ημέρες μετά την βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης.

googlenews

Vita.gr
Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία
«Θα απογειωθούμε» 16.09.25

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πτώση του χρηματιστηρίου σε «παρεξήγηση». Και απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τους «περιορισμούς» -όχι απομόνωση- που υφίσταται η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»
Ιστορική δήλωση 16.09.25

Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»

Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό για το Ισραήλ μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ

Σύνταξη
Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Φυλακές Κύπρου: Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν
Φρίκη 16.09.25

Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που φέρονται να μην επενέβησαν παρότι γνώριζαν τι συνέβαινε στις φυλακές, εμπλέκονται στην υπόθεση - Προσπάθειες υποβάθμισης από την αρμόδια Διεύθυνση και την Αστυνομία

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ
Champions League 16.09.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ

Ο Αργύρης Λιατσικούρας βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Πάφο για το Youth League (17/9, 13:30).

Σύνταξη
Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της
Μόνο δικαιολογίες 16.09.25

Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κομισιόν υιοθέτησε τις 383 συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα χρόνο μετά, μόλις 11,2% των προτάσεων έχουν εφαρμοστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία
«Θα απογειωθούμε» 16.09.25

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πτώση του χρηματιστηρίου σε «παρεξήγηση». Και απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τους «περιορισμούς» -όχι απομόνωση- που υφίσταται η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»
«Ξόρκι»» 16.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει μια διαφήμιση για μια τσάντα, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό βίντεο, αλλά μια σουρεαλιστική ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα
Ελλάδα 16.09.25

«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα

«Ο φασισμός πεθαίνει μονάχα απ' το λαό, για πάντα θα πατάμε το φίδι στο λαιμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές από την Καλλιθέα - «Οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις γειτονιές»

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Δοκιμάζεται η Κρήτη – «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη – Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά
Μεταναστευτικό 16.09.25

Δοκιμάζεται η Κρήτη - «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη - Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά

«Κενό γράμμα» ο νόμος Πλεύρη. Δεν μειώθηκαν οι ροές από τη βόρεια Αφρική. Εικόνες ντροπής στην Κρήτη. Ψηλά στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ το μεταναστευτικό. Έκτακτη σύσκεψη στα Χανιά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο

Και …επίσημα ρίψεις αντικειμένων από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ΔΕΑΒ ή θα ανακοινώσει ποινή την Τετάρτη (17/9) ή θα τον καλέσει σε ακρόαση και θα ακολουθήσει τιμωρία

Βάιος Μπαλάφας
Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης των ανδρών, Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ομοσπονδίας για την μεγάλη επιτυχία του στην διοργάνωση της Κροατίας.

Σύνταξη
Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»
Champions League 16.09.25

Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα μόνο με τη φωνή της, εξέδωσε μια μέρα πριν την πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στην Πάφο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»
Ατόφια αγάπη 16.09.25

«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»

Η  απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου όμως για τη Μέριλ Στριπ και ειδικότερα για τη Τζέιν Φόντα, ο χαμός του αγαπημένου της συμπρωταγωνιστή και φίλου ήταν μια εξαιρετικά προσωπική απώλεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ
Champions League 16.09.25

LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ

LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
