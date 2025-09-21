Φανταστείτε κάποιον να δημοσιεύει τα προσωπικά σας στοιχεία στο διαδίκτυο για να τα δουν χιλιάδες άγνωστοι — τη διεύθυνση κατοικίας σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, ακόμη και λεπτομέρειες σχετικά με τα μέλη της οικογένειάς σας ή τον χώρο εργασίας σας.

Αυτή η επεμβατική πρακτική, γνωστή ως doxing, είναι μιας μορφής διαδικτυακής παραβίασης της ιδιωτικής ζωής ενός ανθρώπου που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες.

Φανταστείτε το τώρα αυτό, σε μεγαλύτερη κλίμακα…

Σε εκστρατεία doxing καλεί ο Βανς μετά το θάνατο του Τσάρλι Κερκ

Μια μαζική προσπάθεια «doxing» για τον εντοπισμό, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση ανθρώπων που θεωρούνται ότι δεν έχουν θρηνήσει επαρκώς τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ενέκρινε πριν λίγες ημέρες ο Τζέι Ντι Βανς, φυσικά με τις ευλογίες Τραμπ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, που παρουσίασε το podcast του Κερκ, τη Δευτέρα, είπε ότι οι άνθρωποι που «δουν κάποιον να γιορτάζει τη δολοφονία του Τσάρλι» θα πρέπει να τον «καταγγείλουν». Πρόσθεσε: «Καλέστε τον εργοδότη του. Δεν πιστεύουμε στην πολιτική βία, αλλά πιστεύουμε στην ευγένεια, και δεν υπάρχει ευγένεια στον εορτασμό της πολιτικής δολοφονίας».

If we want to stop political violence like what happened to Charlie Kirk, we have to be honest about the people who are celebrating it and the people who are financing it. My closing remarks on today’s episode of the Charlie Kirk Show: pic.twitter.com/pEAqbAL3yr — JD Vance (@JDVance) September 15, 2025

Τις τελευταίες ημέρες, πολυάριθμοι εργαζόμενοι σε διάφορους τομείς, από κολέγια μέχρι πιλότους αεροπλάνων, έχουν απολυθεί για τα σχόλιά τους σχετικά με τον θάνατο του Κερκ.

Ένας ανώνυμος ιστότοπος που ξεκίνησε να συλλέγει αναφορές για «πολιτικό εξτρεμισμό» κατά του Κερκ δήλωσε ότι έχει λάβει περισσότερες από 63.000 υποβολές. Ο ιστότοπος ονομαζόταν αρχικά «Expose Charlie’s Murderers» αλλά τη περασμένη Δευτέρα μετονομάστηκε σε «Charlie Kirk Data Foundation». Η ομάδα, σύμφωνα με τον Guardian, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι είχε στοχοποιηθεί από χάκερς και «επιθέσεις αριστερών». Η ιστοσελίδα ήταν εκτός λειτουργίας την Τρίτη.

«Θα συμβεί και θα το κάνουμε στο όνομα του Τσάρλι»

Οι σύμμαχοι του Τραμπ προσπάθησαν να συνδέσουν τη δολοφονία του Κερκ – χωρίς αποδεικτικά στοιχεία – με αυτό που αποκαλούν ένα συντονισμένο αριστερό «τρομοκρατικό» κίνημα που υποστηρίζει την πολιτική βία, χρηματοδοτούμενο από προοδευτικά και φιλελεύθερα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αυτό έχει οδηγήσει σε φόβους για μια δρακόντεια καταστολή της ελευθερίας του λόγου.

Στο podcast του, ο Βανς είπε ότι η κυβέρνηση θα «εργαστεί για την κατάργηση των θεσμών που προωθούν τη βία και την τρομοκρατία στη χώρα μας».

Ο αντιπρόεδρος δεν ήταν μόνος τους στο podcast για τον Κερκ. Μαζί του ήταν ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτή αρχηγό του προσωπικού του Τραμπ, ο οποίος δεσμεύτηκε επίσης να καταστείλει αυτό που αποκάλεσε «τεράστιο εγχώριο τρομοκρατικό δίκτυο» που κατηγόρησε για τον θάνατο του Κερκ.

«Με μάρτυρα τον Θεό, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε πόρο που διαθέτουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην εσωτερική ασφάλεια και σε όλη την κυβέρνηση για να εντοπίσουμε, να διαταράξουμε, να διαλύσουμε και να καταστρέψουμε αυτά τα δίκτυα και να κάνουμε την Αμερική ξανά ασφαλή για τον αμερικανικό λαό», είπε.

«Θα συμβεί και θα το κάνουμε στο όνομα του Τσάρλι», πρόσεθεσε.

Μνήμες από μερικά από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των ΗΠΑ

Οι πολιτικές πεποιθήσεις του δράστη που σκότωσε τον Κερκ δεν είναι ακόμη σαφείς και οι ΗΠΑ έχουν βιώσει ένα κύμα βίας τα τελευταία χρόνια που έχει στοχεύσει τόσο τους Δημοκρατικούς όσο και τους Ρεπουμπλικάνους.

Ωστόσο, το ανθρωποκυνηγητό έχει συμπαρασύρει και όσους έχουν εκφράσει κριτική στον εκλιπόντα σχολιαστή. Μερικοί απλώς παράθεσαν τα ίδια τα λόγια του Κερκ ή κατηγορήθηκαν ότι δεν θρήνησαν επαρκώς τον θάνατό του.

Πολιτείες υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων, όπως η Φλόριντα, η Οκλαχόμα και το Τέξας, ξεκίνησαν έρευνες σε δασκάλους που κατηγορήθηκαν για ακατάλληλες δηλώσεις μετά τη δολοφονία.

Ο αμερικανικός στρατός κάλεσε το κοινό να αναφέρει όσους «γιορτάζουν ή κοροϊδεύουν» τη δολοφονία και δήλωσε ότι κάποιοι στρατιώτες έχουν ήδη απομακρυνθεί για τα σχόλιά τους. Μια σχολική περιφέρεια στο Ουισκόνσιν ανέφερε ότι έλαβε περισσότερα από 800 μηνύματα αφού ένας συντηρητικός influencer κατονόμασε λανθασμένα έναν υποδιευθυντή δημοτικού σχολείου ως άτομο που χάρηκε με τον θάνατο του Κερκ.

Οι εκκλήσεις για καταστολή από τον Βανς και άλλους συμμάχους του Τραμπ έχουν ξυπνήσει μνήμες από μερικά από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της αμερικανικής ιστορίας.

«Η εμπλοκή της κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα το φέρνει πιο κοντά στο να μοιάζει με μακαρθισμό», δήλωσε ο Adam Goldstein του Ιδρύματος για Ατομικά Δικαιώματα και Έκφραση, αναφερόμενος στην εκστρατεία της δεκαετίας του 1950 για τον εντοπισμό κομμουνιστών που οδήγησε σε ψευδείς κατηγορίες και κατεστραμμένες καριέρες. «Δεν ήταν μια λαμπρή στιγμή για την ελευθερία της έκφρασης».

Δημοκρατικοί έχουν επίσης υπάρξει θύματα πολιτικής βίας πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας μιας πολιτειακής βουλευτού της Μινεσότα και του συζύγου της τον Ιούνιο, καθώς και του ξυλοδαρμού του συζύγου της πρώην προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι το 2022 στο σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο όρος «εμφύλιος πόλεμος»

Ο όρος «εμφύλιος πόλεμος» αναφέρθηκε την Τετάρτη περισσότερες από 129.000 φορές στην κοινωνική πλατφόρμα X, σύμφωνα με ανάλυση της εφημερίδας The New York Times.

Την Πέμπτη, αναφέρθηκε τουλάχιστον 210.000 φορές. Αυτό ήταν αύξηση σε σχέση με τον ημερήσιο μέσο όρο των περίπου 18.000 αναφορών τους προηγούμενους μήνες. Πολλές από τις αναρτήσεις που περιείχαν τη φράση αναδημοσιεύτηκαν σε άλλες πλατφόρμες, όπως το Truth Social, το TikTok και το Instagram.

Σύμφωνα με μια ανασκόπηση της εφημερίδας, οι συζητήσεις για εμφύλιο πόλεμο προήλθαν κυρίως από Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, προσωπικότητες των ακροδεξιών και δεξιών μέσων ενημέρωσης και συντηρητικούς podcasters.

Ορισμένοι αμφισβήτησαν εάν η Αμερική βρισκόταν ήδη σε «εμφύλιο πόλεμο» για τις αξίες της, ενώ άλλοι κάλεσαν σε βία μετά το θάνατο του Κερκ.