Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
ΗΠΑ: Η επανένωση Τραμπ – Μασκ στη κηδεία του Τσάρλι Κερκ και μια αινιγματική ανάρτηση
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:21

ΗΠΑ: Η επανένωση Τραμπ – Μασκ στη κηδεία του Τσάρλι Κερκ και μια αινιγματική ανάρτηση

Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Έλον Μασκ έδωσαν τα χέρια στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ, μήνες μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους

Σύνταξη
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ ξανασυναντήθηκαν στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα, μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους πριν από μερικούς μήνες.

Οι δύο άνδρες εθεάθησαν στην κάμερα να σφίγγουν τα χέρια χθες Κυριακή στο Stadium State Farm στο Glendale κατά τη διάρκεια ομιλιών στη μνήμη του ιδρυτή του Turning Point USA.

Το βίντεο της επανένωσης Τραμπ – Μασκ

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Μασκ «ήρθε και του είπε ένα γεια», κάτι το οποίο θεώρησε «ευγενικό».

«Είχαμε μια μικρή συζήτηση», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Είχαμε μια πολύ καλή σχέση, αλλά ήταν ευγενικό που ήρθε» είπε.

Το ζευγάρι κάθισε στις κερκίδες ενός σταδίου στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, όπου δεκάδες χιλιάδες είχαν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Κερκ , ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα.

Το βίντεο των δύο ατόμων κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η οποία ανήκει στον Μασκ.

Στη συνέχεια ο Έλον Μασκ προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X μια φωτογραφία του ίδιου και του Τραμπ να κάθονται μαζί στο μνημόσυνο, με λεζάντα: «Για τον Τσάρλι».

Το χρονικό της ρήξης

Υπενθυμίζεται ότι η ρήξη μεταξύ Τραμπ και Μασκ ήρθε όταν ο δεύτερος καταφέρθηκε ενάντια στο «μεγάλο και όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ για τοις φορολογικές μειώσεις και τις δαπάνες  λέγοντας ότι το θεωρεί ότι αυξάνει υπερβολικά το έλλειμμα.

Αμέσως μετά ο Μασκ έσπευσε να κατηγορήσει τον Τραμπ ότι κατονομάζεται στα «αρχεία Επσταϊν», ενώ τον Ιούλιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «εξέταζε» την ιδέα της απέλασης του Μασκ.

Ο Μασκ έφτασε στο σημείο να ανακοινώσει ότι ιδρύει το δικό του κόμμα «America First», αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει πολλά.

Δεν είναι γνωστό αν η συνάντηση της Κυριακής ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο ανδρών από τότε που χώρισαν.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα
Κόσμος 22.09.25

«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να συνομιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Η ερευνήτρια στο Κέντρο Leverhulme για το Μέλλον της Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη δυνατότητα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της «ανασύνθεσης» των οικείων μας σε... άβαταρ

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ιταλία: Η Μελόνι «θυμάται τις πάστες» της παιδικής ηλικίας και προκαλεί έντονες αντιδράσεις
Ιταλία 22.09.25

Εντονες αντιδράσεις για τη Μελόνι που θυμήθηκε «τις πάστες» της παιδικής ηλικίας

Εντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση στην Ιταλία για τη συνέντευξη που παραχώρησε η Τζόρτζια Μελόνι στη δημόσια τηλεόραση και θυμήθηκε τις πάστες στα οικογενειακά τραπέζια όταν ήταν παιδί.

Σύνταξη
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πειραιάς: Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός
Στον Πειραιά 22.09.25

Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός

Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα στον Πειραια - Ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύνταξη
Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου
Music 22.09.25

Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου

Η Ρωσία επανέφερε την Intervision, έναν διαγωνισμό τραγουδιού του Ψυχρού Πολέμου, ως απάντηση στον αποκλεισμό της από διεθνείς σκηνές, προβάλλοντας «παραδοσιακές αξίες» και την παγκόσμια επιρροή της

Σύνταξη
Τέμπη: Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση – Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση
Αντιπαράθεση 22.09.25

Στοιχειώνουν την κυβέρνηση τα Τέμπη - Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη και την μη ικανοποίηση της απαίτησης συγγενών των θυμάτων για εκταφή τον σορών.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
30 χρόνια μαζί 22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Σύνταξη
Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες

Το βράδυ της Δευτέρας (22/9, 21:40) στο Παρίσι θα γίνει η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» με τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ να είναι τα ξεκάθαρα φαβορί να την κατακτήσουν.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League

Από όλη τη διαιτητική ομάδα που έφερε ο Λανουά για να σφυρίξουν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 διεθνής είναι μόνο ο ένας βοηθός. Ούτε ο VAR είναι διεθνής.

Βάιος Μπαλάφας
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο