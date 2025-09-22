Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ ξανασυναντήθηκαν στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα, μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους πριν από μερικούς μήνες.

Οι δύο άνδρες εθεάθησαν στην κάμερα να σφίγγουν τα χέρια χθες Κυριακή στο Stadium State Farm στο Glendale κατά τη διάρκεια ομιλιών στη μνήμη του ιδρυτή του Turning Point USA.

Το βίντεο της επανένωσης Τραμπ – Μασκ

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Μασκ «ήρθε και του είπε ένα γεια», κάτι το οποίο θεώρησε «ευγενικό».

«Είχαμε μια μικρή συζήτηση», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Είχαμε μια πολύ καλή σχέση, αλλά ήταν ευγενικό που ήρθε» είπε.

Το ζευγάρι κάθισε στις κερκίδες ενός σταδίου στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, όπου δεκάδες χιλιάδες είχαν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Κερκ , ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα.

Το βίντεο των δύο ατόμων κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η οποία ανήκει στον Μασκ.

Στη συνέχεια ο Έλον Μασκ προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X μια φωτογραφία του ίδιου και του Τραμπ να κάθονται μαζί στο μνημόσυνο, με λεζάντα: «Για τον Τσάρλι».

Το χρονικό της ρήξης

Υπενθυμίζεται ότι η ρήξη μεταξύ Τραμπ και Μασκ ήρθε όταν ο δεύτερος καταφέρθηκε ενάντια στο «μεγάλο και όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ για τοις φορολογικές μειώσεις και τις δαπάνες λέγοντας ότι το θεωρεί ότι αυξάνει υπερβολικά το έλλειμμα.

Αμέσως μετά ο Μασκ έσπευσε να κατηγορήσει τον Τραμπ ότι κατονομάζεται στα «αρχεία Επσταϊν», ενώ τον Ιούλιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «εξέταζε» την ιδέα της απέλασης του Μασκ.

Ο Μασκ έφτασε στο σημείο να ανακοινώσει ότι ιδρύει το δικό του κόμμα «America First», αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει πολλά.

Δεν είναι γνωστό αν η συνάντηση της Κυριακής ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο ανδρών από τότε που χώρισαν.