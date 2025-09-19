magazin
«Υποκριτή βρωμόγερε»: Πιρς Μόργκαν εναντίον Τζον Κλιζ, Τζον Στιούαρτ εναντίον Τραμπ – Στα χαρακώματα για τον Κίμελ
The Good Life 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:40

«Υποκριτή βρωμόγερε»: Πιρς Μόργκαν εναντίον Τζον Κλιζ, Τζον Στιούαρτ εναντίον Τραμπ – Στα χαρακώματα για τον Κίμελ

Με αφορμή την αναστολή του σόου του Τζίμι Κίμελ μετά το σχόλιο του για τους MAGA του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, τα τηλεοπτικά παράθυρα φλέγονται σε Βρετανία και ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Spotlight

Τα talk shows είναι πεδίο μάχης και η δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ μετράει ήδη θύματα on air με τον Τζίμι Κίμελ να ακυρώνεται γιατί σχολίασε την ατζέντα των MAGA.

H θύελλα των αντιδράσεων για τη λογοκρισία έχει περάσει πέρα από τον Ατλαντικό με δύο από τις πιο επιδραστικές περσόνες της Βρετανίας, τον Τζον Κλιζ των Monty Python και τον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν, να ανανεώνουν τις «εχθροπραξίες» τους online.

Αφορμή για την τελευταία τους δημόσια αντιπαράθεση στο X στάθηκε τόσο η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, όσο και η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονότα που οδήγησαν σε έναν νέο κύκλο αλληλοκατηγοριών και αιχμηρών σχολίων.

Η σύγκρουση μεταξύ του διάσημου κωμικού και του αμφιλεγόμενου παρουσιαστή δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε, με τον Μόργκαν να κατηγορεί τον Κίμελ ότι «είπε ψέματα πως ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ήταν μέλος του MAGA», μετά από το σχόλιο του παρουσιαστή Κίμελ στην εκπομπή του στο ABC για την εργαλειοποίηση του περιστατικού από τη MAGA ατζέντα.

Ο Τζον Κλιζ δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει στον Μόργκαν, υπενθυμίζοντάς του τη συνεργασία του με τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης. «Αυτό από τον Πιρς Μόργκαν, ο οποίος έβγαλε μια περιουσία δουλεύοντας για τον Ρούπερτ Μέρντοχ». Ο Μόργκαν, με τη σειρά του, αντέδρασε άμεσα, χρησιμοποιώντας παρόμοια επιχειρήματα: «Εσύ επίσης πήρες τα χρήματα του Ρούπερτ, βρωμόγερε υποκριτή. Εγώ απλά είμαι περήφανος γι’ αυτό».

Η κόντρα τους, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ο Κλιζ σχολίασε με καυστικό τρόπο την «δουλοπρέπεια» του Μόργκαν προς τον Τραμπ κατά την κρατική του επίσκεψη στη Βρετανία.

Αναφερόμενος σε ένα απόσπασμα από το Fox News, όπου ο Μόργκαν χαρακτήρισε τη Μελάνια Τραμπ «υπέρλαμπρη» και τη συνέκρινε με τη Τζάκι Κένεντι ως «είδωλο της μόδας», ο Κλιζ σχολίασε: «Ο Πιρς εντόπισε μια πιθανή πρόσβαση στον Τραμπ και τον κυνηγάει σαν ποντίκι που ανεβαίνει σε σωλήνα αποχέτευσης».

Στη συνέχεια, ο Κλιζ πρόσθεσε με ειρωνεία: «Λοιπόν, αν δεν μπορείς να σε προσλάβει πλέον ο Μέρντοχ, ο Τραμπ θα ήταν ένας καλός αντικαταστάτης», υπονοώντας την πρόσφατη μεταφορά της εκπομπής του Μόργκαν, Piers Morgan Uncensored, στο YouTube.

Στα χαρακώματα των talk show

Η απόφαση του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτίου ABC να ακυρώσει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, έπειτα από τις δηλώσεις του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Ο συνάδελφος του Κίμελ, Τζον Στιούαρτ, μέσα από το δικό του The Daily Show, σατίρισε το γεγονός και υπογράμμισε την παραβίαση της ελευθερίας του λόγου από το Λευκό Οίκο με τις ευλογίες του Ντόναλντ Τραμπ που έχει κηρύξει πόλεμο σε ό,τι αποκαλεί «woke ατζέντα» όσο πληθώρα ηθοποιών και καλλιτεχνών στέκονται υποστηρικτικά απέναντι στον παρουσιαστή Κίμελ.

Ο Τζον Στιούαρτ και η συγγραφική του ομάδα απάντησαν στην απόφαση του ABC αναδιαμορφώνοντας τη σκαλέτα του The Daily Show. Η σατιρική απάντηση τους ήταν μια εκδοχή του talk show με τις ευλογίες του Λευκού Οίκου.

«Σας παρουσιάζω το εντελώς νέο, εγκεκριμένο από την κυβέρνηση Daily Show, με τον πατριωτικά υπάκουο οικοδεσπότη σας» ανακοίνωσε ο Στιούαρτ που έστησε ένα ρόλο πραγματικά αστείο.

Ο Στιούαρτ υποδύθηκε έναν παρουσιαστή μέσα στο άγχος και τη νευρικότητα που ζητούσε διαρκώς επιβεβαίωση από τους παραγωγούς, λέγοντας πως έχει ετοιμάσει μια «διασκεδαστική, ξεκαρδιστική εκπομπή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοίκησης».

Ο Στιούαρτ ξεκίνησε το μονόλογο του ανακοινώνοντας ότι είναι ο οικοδεσπότης του show από «τη γεμάτη εγκληματικότητα και βόθρο της Νέας Υόρκης. Είναι μια τεράστια καταστροφή που κανείς δεν έχει ξαναδεί. Η Εθνική Φρουρά κάποιου θα έπρεπε να εισβάλει σε αυτό το μέρος, σωστά;».

Στη συνέχεια, επέστρεψε στον κανονικό, βιτριολικά αστείο και καίριο εαυτό του ασκώντας κριτική στον Τραμπ και την ατζέντα του τρολάροντας τα όσα παράλογα συμβαίνουν στο μιντιακό χάρτη των ΗΠΑ.

«Ταλεντόμετρο»

YouTube thumbnail

«Μπορείτε να το αποκαλείτε ελευθερία του λόγου στην παλιά καλή Αγγλία, αλλά στην Αμερική έχουμε κάτι που λέγεται Πρώτη Τροπολογία», είπε ο Στιούαρτ, εξηγώντας στη συνέχεια, με καυστική ειρωνεία, πώς λειτουργεί το «ταλέντο-μετρο» της κυβέρνησης.

Ο Στιούαρτ μίλησε για ένα «ταλεντόμετρο» του προέδρου των ΗΠΑ με το οποίο, από το οικείο περιβάλλον του γραφείου του, «αξιολογεί τους οικοδεσπότες των talk show».

«Πρόκειται για ένα απολύτως επιστημονικό όργανο που μετρά κυρίως την ευγένεια προς το πρόσωπό του και όταν πέσει κάτω από ένα όριο, πρέπει να ειδοποιηθεί η FCC [Federal Communications Commision/Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών] για να απειλήσει τις προοπτικές εξαγοράς για συγχωνεύσεις δικτύων αξίας δισ. δολαρίων» συνέχισε τρολάροντας τις δυναμικές στα media των ΗΠΑ -απαραίτητη υπενθύμιση: το κόψιμο του Κίμελ ήρθε μετά από απαίτηση του προέδρου της FCC, Μπρένταν Καρ, προς το ABC να αναλάβει δράση, προειδοποιώντας πως διαφορετικά θα παρέμβει ο ίδιος.

Αργότερα, ο Στιούαρτ δήλωσε πως η διοίκηση του Τραμπ έχει θέσει πολύ σαφείς κανόνες για την ελευθερία του λόγου.

«Τώρα, κάποιοι αρνητές μπορεί να υποστηρίξουν ότι οι ανησυχίες αυτής της διοίκησης για την ελευθερία του λόγου είναι απλώς ένα κυνικό τέχνασμα, ένα αδύναμο πρόσχημα, ένα προπέτασμα καπνού για να συγκαλύψει μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση εξουσίας και εκφοβισμού, αδίστακτη και αντίθετη προς κάθε πείραμα συνταγματικής δημοκρατικής διακυβέρνησης. Κάποιοι άνθρωποι θα το έλεγαν αυτό», είπε ο Στιούαρτ, για να προσθέσει με νευρικότητα: «Όχι εγώ, όμως… Νομίζω ότι είναι σπουδαίο».

Στη συνέχεια ο Στιούαρτ φιλοξένησε μια συνέντευξη με τη συγγραφέα Maria Ressa, η οποία έγραψε το βιβλίο How to Stand Up to a Dictator [Πώς να αντισταθείτε σε έναν δικτάτορα] και κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2021.

YouTube thumbnail

Από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στη δολοφονία της ελευθερίας λόγου

Το δίκτυο Nexstar Media, το οποίο διαχειρίζεται πάνω από 200 τηλεοπτικούς σταθμούς στις ΗΠΑ, δήλωσε πως «αντιτίθεται σθεναρά» στα σχόλια του Κίμελ για τον Κερκ.

Ο πρόεδρος του τμήματος μετάδοσης της Nexstar, Άντριου Άλφορντ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Κίμελ «προσβλητικές σε μία κρίσιμη στιγμή για τον εθνικό πολιτικό μας διάλογο».

Nexstar ανακοίνωσε πρόσφατα την εξαγορά της αντιπάλου εταιρείας Tegna έναντι 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια συμφωνία που θα απαιτήσει την τελική έγκριση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), η οποία ελέγχεται από τον Τραμπ. Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, επαίνεσε το Nexstar επειδή άσκησε πίεση στο ABC.

Σε απάντηση στα νέα, υπήρξε κύμα αντιδράσεων από όλο το Χόλιγουντ, με αστέρες όπως ο Χένρι Γουίνκλερ, ο Τζέισον Μπέιτμαν, η Κάθι Γκρίφιν και ο Μπεν Στίλερ να τοποθετούνται.

@metroentertainment ABC say, «»Jimmy Kimmel Live will be pre-empted indefinitely» 👆🏼 ‘Jimmy Kimmel Live!’ has been pulled from ABC’s network after Kimmel made stark comments about Charlie Kirk’s assassination and Trump. After appearing on air, the network pulled the show, with Trump celebrating on Trump Social, writing: «Great News for America. The ratings challenged Jimmy Kimmel Show is CANCELLED.» Sinclair Broadcast Group says it will replace the ‘Jimmy Kimmel Live!’ time slot with a Charlie Kirk special. Video: ABC Network #jimmykimmel #donaldtrump #politics #maga #tv #usa #charliekirk #breaking ♬ original sound – Metro Entertainment

Η κωμικός Γουάντα Σάικς, η οποία είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί στην εκπομπή του Κίμελ, δήλωσε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram: «Δεν έβαλε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία ούτε έλυσε το πρόβλημα της Γάζας την πρώτη του εβδομάδα. Αλλά έβαλε τέλος στην ελευθερία του λόγου στον πρώτο του χρόνο».

Ο Κρις Χέιζ χαρακτήρισε την απόφαση ως «την πιο ευθεία επίθεση στην ελευθερία του λόγου από κρατικούς φορείς που έχω δει ποτέ στη ζωή μου», ενώ η ηθοποιός Τζιν Σμαρτ δήλωσε «τρομοκρατημένη» από την είδηση.

«Αυτό που έκανε ο Τζίμι ήταν να ασκήσει το δικαίωμα του στην ελευθερία του λόγου, όχι να κάνει επίδειξη ρητορικής μίσους. Οι άνθρωποι φαίνεται να θέλουν να προστατεύουν την ελευθερία του λόγου μόνο όταν εξυπηρετεί τη δική τους ατζέντα», πρόσθεσε.

Οι αντιδράσεις των άλλων hosts

O Σεθ Μάιερςτου NBC ο οποίος απειλήθηκε από τον Τραμπ ότι θα είναι ο επόμενος στη σειρά των παρουσιαστών που ακυρώνονται -πρώτα ο Στίβεν Κόλμπερ, τώρα ο Κίμελ- σχολίασε καυστικά από το δικό του τηλεοπτικό βήμα: «Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κ. Τραμπ. Αν με έχετε δει ποτέ να λέω κάτι αρνητικό για αυτόν, ήταν απλώς AI». Στη συνέχεια επιβεβαίωσε το κοινό του ότι η φιλία του με τον Κίμελ είναι «προνόμιο και τιμή» και ότι θα συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει, αδιάφορος για την ατζέντα του Τραμπ.

Ο Τζίμι Φάλον, επίσης στη συχνότητα του NBC, είπε ότι ξύπνησε «με 100 μηνύματα από τον πατέρα μου που έγραφαν ‘Λυπάμαι που ακύρωσαν την εκπομπή σου’».  «Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι συμβαίνει και κανείς δεν ξέρει, αλλά ξέρω τον Τζίμι Κίμελ. Είναι ένας αξιοπρεπής, αστείος και αγαπητός τύπος» συνέχισε ο Φάλον.

Ο οικοδεσπότης του The Tonight Show συνέχισε την εκπομπή του σχολιάζοντας την επικαιρότητα με τις απαραίτητες βελτιώσεις.

@msnbc Late-night hosts including Jimmy Fallon, Seth Meyers, and Jon Stewart clapped back after ABC suspended Jimmy Kimmel’s show, mixing satire with support. #news #jimmyfallon #jonstewart #media ♬ original sound – MSNBC

Στην κάλυψη της επίσκεψης του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο η ομάδα του The Tonight Show, επαινούσε τον πρόεδρο ως «απίστευτα όμορφο» ενώ φρόντιζε να αλλάζει το το όνομα του Τζέφρι Έπσταϊν -του ατιμασμένου σεξουαλικού εγκληματία που φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ και τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας- σε Τζεφ Γκόλντμπλουμ.

Τέλος ο Στίβεν Κόλμπερτ, που παρουσιάζει το Late Show στο CBS, χλεύασε τα στελέχη της Disney για την υποταγή τους στις απειλές της FCC. Ο Κόλμπερτ επιτέθηκε στον πρόεδρο της FCC Καρ μετά το σχόλιο του ότι τα λόγια του του Κίμελ για την πολιτικοποίηση της δολοφονίας του Κερκ ήταν «προσβλητικά». «Ξέρεις ποιες είναι οι αξίες της κοινότητάς μου;» ρώτησε ο Κόλμπερτ. «Η ελευθερία του λόγου».

Αναφερόμενος σε ένα tweet που δημοσίευσε ο Καρ το 2020, στο οποίο αναφέρεται ότι οι παρουσιαστές νυχτερινών εκπομπών δεν πρέπει να υπόκεινται σε λογοκρισία, ο Κόλμπερτ είπε: «Μην πείτε στον Μπρένταν Καρ ότι ο Μπρένταν Καρ είπε αυτό, γιατί θα βάλει τον Μπρένταν Καρ να ακυρώσει τον Μπρένταν Καρ».

@colbertlateshow Sticks and stones may break our bones but presidential turds can never hurt us. #StephenColbert ♬ original sound – colbertlateshow

Νέος Μαρκαρθισμός;

Η ακύρωση της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, μετά από σχόλια του παρουσιαστή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έφερε ξανά στο προσκήνιο την πολυετή κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τους οικοδεσπότες των late-night εκπομπών.

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έσπευσε να σχολιάσει το γεγονός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζωπυρώνοντας τις παλιές του διαμάχες με τους παρουσιαστές. Αυτή, όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ τα βάζει μαζί τους, καθώς οι επιθέσεις του εναντίον τους είναι συχνές και έχουν αποτελέσει συχνά κορυφαία θέματα στα μίντια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μία μακρά ιστορία έντασης με τους οικοδεσπότες των εκπομπών βραδινής ζώνης, οι οποίοι τον έχουν χρησιμοποιήσει συχνά ως αντικείμενο σάτιρας στους μονολόγους τους. Η κόντρα του με τον Τζίμι Κίμελ έχει τις ρίζες της σε παλαιότερες δηλώσεις, με τον Τραμπ να τον κατηγορεί πως δεν έχει καθόλου ταλέντο και πως έχει «μηδέν τηλεθέαση».

Ο Στίβεν Κόλμπερτ είναι άλλος ένας παρουσιαστής που έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Τραμπ. Τον περασμένο Ιούλιο, το δίκτυο CBS ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του «The Late Show» θα σταματούσε μετά τη σεζόν 2025-2026, φαινομενικά για οικονομικούς λόγους. Ο Τραμπ, ωστόσο, πανηγύρισε την απόφαση, δηλώνοντας πως «το ταλέντο του Κόλμπερτ ήταν ακόμη λιγότερο από την τηλεθέασή του».

View this post on Instagram

A post shared by USA TODAY (@usatoday)

Αντίστοιχες σχέσεις έχει και με τον Τζίμι Φάλον. Η κόντρα τους ξεκίνησε το 2016, όταν ο Φάλον σε μία συνέντευξη χάιδεψε τα μαλλιά του τότε υποψηφίου για την προεδρία. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή του κοινού, καθώς πολλοί κατηγόρησαν τον Φάλον ότι ήταν υπερβολικά ευγενικός μαζί του.

Το 2018, ο παρουσιαστής δήλωσε πως μετάνιωσε για το περιστατικό, με τον Τραμπ να του απαντάει με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Τζίμι Φάλον τώρα γκρινιάζει σε όλους ότι έκανε το περίφημο «σόου με τα μαλλιά» μαζί μου […] Δείξε τα κότσια σου, Τζίμι!».

Τον Ιανουάριο του 2025, ο πρόεδρος επιτέθηκε στον Σεθ Μάιερς, αποκαλώντας τον «χαζό και ανάξιο ταλέντου» σε μία ανάρτηση. Ο Μάιερς, όπως και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, είναι συχνός επικριτής του Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος κατηγόρησε, μάλιστα, τον τηλεοπτικό όμιλο Comcast, που διαχειρίζεται το NBC, ότι «πληρώνει μια μεγάλη τιμή» για να φιλοξενεί αυτές τις εκπομπές που «δεν είναι ψυχαγωγία, αλλά απλές πολιτικές επιθέσεις» εναντίον του.

Αλλά ο Τραμπ έχει συγκρουστεί και με τον Τζον Στιούαρτ στο παρελθόν. Σε μία αξιομνημόνευτη στιγμή, το 2013, ο Τραμπ έγραψε στο X: «Σας υπόσχομαι ότι είμαι πολύ πιο έξυπνος από τον Τζόναθαν Λίμποβιτς (Τζον Στιούαρτ). Ο οποίος, παρεμπιπτόντως, είναι εντελώς υπερεκτιμημένος».

Ο Στιούαρτ απάντησε, από την πλευρά του, στην εκπομπή του, αποκαλώντας τον Τραμπ «Φάτσα-σκατά». Ο μοναδικός ίσως παρουσιαστής late-night εκπομπής με τον οποίο ο Τραμπ έχει ανταλλάξει λιγότερες αιχμές είναι ο Τζον Όλιβερ. Το 2015, ο Τραμπ υποστήριξε πως ο Όλιβερ ήθελε να τον έχει καλεσμένο στην εκπομπή του Last Week Tonight και ότι ο ίδιος αρνήθηκε.

Εικονογράφηση @USAToday

