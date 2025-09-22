Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ θα επιστρέψει την Τρίτη στη μικρή οθόνη. Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC την είχε «κόψει» στον αέρα την περασμένη εβδομάδα, μετά τις απειλές του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών με αφορμή τα σχόλια του παρουσιαστή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η Disney, ιδιοκτήτρια του ABC, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από «εκ βαθέων» συζητήσεις με τον Τζίμι Κίμελ, έλαβε την απόφαση να τον βγάλει ξανά στον αέρα από την Τρίτη.

Η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» κόπηκε μετά τις αντιδράσεις συντηρητικών κύκλων για το σχόλιο του παρουσιαστή ότι η ακροδεξιά επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία του Κερκ.

Διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες

Το «κόψιμο» της εκπομπής προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με καταγγελίες για λογοκρισία και προσπάθεια φίμωσης, με προεξάρχοντας τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωναν έξω από τα κτίρια του δικτύου ABC, αλλά και της Disney, διαμαρτυρόμενοι για το «κόψιμο» της εκπομπής.

Εκατοντάδες ηθοποιοί, τηλεπαρουσιαστές, τραγουδιστές και άλλες προσωπικότητες του θεάματος είχαν επίσης υπογράψει μια ανοιχτή επιστολή για να διαμαρτυρηθούν για τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρο και της κυβέρνησής του να φιμώσει και να λογοκρίνει κάθε άνθρωπο ή οργανισμό που του ασκεί κριτική.

Η επιστολή αναφέρει ότι «την περασμένη εβδομάδα, ο Τζίμι Κίμελ βγήκε από τον αέρα αφού η κυβέρνηση απείλησε μια ιδιωτική εταιρεία με αντίποινα, σηματοδοτώντας μια σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία του λόγου στο έθνος μας. Σε μια προσπάθεια να φιμώσει τους επικριτές της, η κυβέρνησή μας έχει καταφύγει στην απειλή των μέσων επιβίωσης δημοσιογράφων, παρουσιαστών, καλλιτεχνών και δημιουργικών ανθρώπων. Αυτό είναι αντίθετο με τις αξίες στις οποίες χτίστηκε το έθνος μας, και που το Σύνταγμά μας εγγυάται».