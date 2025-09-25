Γύρισε ο τροχός: Ρεκόρ τηλεθέασης για τον Τζίμι Κίμελ στην επιστροφή της εκομπής του

Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση έφερε εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης. Το βραδινό σόου της Τρίτης, «Jimmy Kimmel Live!», συγκέντρωσε περίπου 6,2 εκατ. θεατές, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Nielsen — σχεδόν τετραπλάσιο κοινό από τον μέσο όρο του, παρότι πάνω από το 20% των τοπικών σταθμών του ABC δεν μετέδωσαν το επεισόδιο.

Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τις διαδικτυακές θεάσεις και αναμένεται να αυξηθούν.

Ήταν η πρώτη εμφάνιση του παρουσιαστή μετά την προσωρινή διακοπή της εκπομπής από τη διοίκηση του ABC και της Disney στις 17 Σεπτεμβρίου, έπειτα από αντιδράσεις για σχόλια που είχε κάνει σχετικά με τον άνδρα που κατηγορείται για την δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Η απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση γύρω από την ελευθερία του λόγου.

Στον μονόλογό του, ο Τζίμι Κίμελ μίλησε εκτενώς για το θέμα, τονίζοντας πως «η εκπομπή δεν είναι αυτό που μετράει — αυτό που έχει σημασία είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να κάνουμε μια εκπομπή σαν κι αυτή».

Οι τηλεοπτικοί όμιλοι Nexstar και Sinclair είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα μεταδώσουν το επεισόδιο, διαφωνώντας με τα σχόλιά του, αν και η Nexstar είπε την Τετάρτη ότι βρίσκεται σε «παραγωγικές συζητήσεις» με τη Disney.

«Η απειλή μιας κυβέρνησης να κλείσει το στόμα σε έναν κωμικό που δεν αρέσει στον πρόεδρο είναι αντιδημοκρατική»

Το νούμερο των 6,2 εκατ. θεατών θεωρείται σπάνιο για late-night πρόγραμμα το 2025 — και μάλιστα χωρίς βοήθεια από κάποιον αγώνα NFL που ανεβάζει τις τηλεθεάσεις. Την προηγούμενη σεζόν, ο μέσος όρος του «Jimmy Kimmel Live!» ήταν μόλις 1,6 εκατ. θεατές.

Στο διαδίκτυο η απήχηση ήταν επίσης τεράστια, με το βίντεο του μονολόγου του στο YouTube να ξεπερνά ήδη τις 15 εκατ. προβολές.

Ο Τζίμι Κίμελ εμφανίστηκε συγκινημένος αλλά και αιχμηρός, αποδοκιμάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου της FCC, Μπρένταν Καρ, και κατηγορώντας ευθέως την κυβέρνηση Τραμπ για προσπάθεια φίμωσης: «Η απειλή μιας κυβέρνησης να κλείσει το στόμα σε έναν κωμικό που δεν αρέσει στον πρόεδρο είναι αντιδημοκρατική», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έμεινε αμέτοχος: σε ανάρτησή του πριν την εκπομπή δήλωσε ότι «δεν μπορεί να πιστέψει πως το ABC Fake News έδωσε πίσω τη δουλειά στον Jimmy Kimmel», αφήνοντας υπονοούμενα για πιθανή αγωγή κατά του δικτύου. «Μια ομάδα από χαμένους», έγραψε, προβλέποντας κακή τηλεθέαση.

Στην εκπομπή, ο Κίμελ πρόβαλε απόσπασμα με τον Τραμπ να δηλώνει από το Air Force One ότι ο παρουσιαστής «δεν είχε νούμερα». Ο Κίμελ, με χαμόγελο, απάντησε: «Σήμερα το βράδυ έχω».

Ανησυχίες για φίμωση και λογοκρισία

Η ακύρωση της εκπομπής του Κίμελ βρήκε απέναντί της σύσσωμους τους παρουσιαστές των night live, αστέρες του Χόλιγουντ, αλλά ακόμη και συντηρητικούς που έχουν κατά το παρελθόν δείξει την υποστήριξή τους στην ρεπουμπλικανική κυβέρνηση κάνοντας λόγο για φίμωση και λογοκρισία.

«Μισώ όσα είπε ο Τζίμι Κίμελ. Είμαι ενθουσιασμένος που απολύθηκε», είπε ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ στο podcast του. «Αλλά αφήστε με να σας πω: αν η κυβέρνηση μπει στη δουλειά του να λέει ‘Δεν μας αρέσει αυτό που είπατε, θα σας απαγορεύσουμε από τα ραδιοκύματα αν δεν πείτε αυτό που θέλουμε’ — αυτό θα έχει κακό τέλος για τους συντηρητικούς».

«Θεωρώ απίστευτα επικίνδυνο το κράτος να μπαίνει στη θέση του να λέει ‘Θα αποφασίσουμε ποια ομιλία μας αρέσει και ποια όχι, και θα σας απειλήσουμε με αποκλεισμό αν δεν λέτε αυτά που θέλουμε’», πρόσθεσε. «Μπορεί να φαίνεται ωραίο τώρα να απειλείται ο Τζίμι Κίμελ, αλλά όταν αυτό χρησιμοποιηθεί για να φιμώσει κάθε συντηρητικό στην Αμερική, θα το μετανιώσουμε».

«Μπορεί να φαίνεται ωραίο τώρα να απειλείται ο Τζίμι Κίμελ, αλλά όταν αυτό χρησιμοποιηθεί για να φιμώσει κάθε συντηρητικό στην Αμερική, θα το μετανιώσουμε.»

«Δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει ποτέ να ανακατεύεται στο τι μπορεί να πει ένας κωμικός σε έναν μονόλογο»

Ο podcaster Τζο Ρόγκαν, γνωστός για τις συντηρητικές του τοποθετήσεις, πήρε θέση στην υπόθεση της προσωρινής απομάκρυνσης του Τζίμι Κίμελ από τον την τηλεόραση, μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, λέγοντας πως η κυβέρνηση δεν πρέπει ποτέ να υπαγορεύει τι μπορεί ή δεν μπορεί να πει ένας κωμικός και χαρακτηρίζοντας «τρελούς» τους συντηρητικούς που στηρίζουν μια τέτοια παρέμβαση.