«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση

Στο Jimmy Kimmel Live! της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ συνέχισε την παράδοσή του να σατιρίζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επιστροφή του από μια σύντομη αναστολή της εκπομπής του.

Κεντρικό θέμα και βάση στη σκαλέτα του μονολόγου του, ήταν μια πρόσφατα δημοσιευμένη δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία ο Κίμελ είναι πιο δημοφιλής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση της YouGov — που είναι ένας σοβαρός φορέας δημοσκοπήσεων… ή ήταν πριν από αυτό — είμαι πιο δημοφιλής από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Κίμελ.

«Θυμάστε τον τύπο που συνεχίζει να λέει ότι έχω μηδαμινά νούμερα τηλεθέασης; Λοιπόν, τώρα πατσίσαμε. Έκαναν έρευνα σε πάνω από 1.000 ανθρώπους και προηγούμαι του Τραμπ κατά 16 μονάδες. Εγώ είμαι στο +3, εκείνος στο -13» συνέχισε.

Η YouGov έλαβε απαντήσεις από 1.656 συμμετέχοντες. Από αυτούς, το 41% είχε θετική γνώμη για τον Τραμπ, έναντι του 54% που εξέφρασαν αρνητική γνώμη. Πέντε τοις εκατό απάντησε «Δεν ξέρω» στην ερώτηση.

Σε σύγκριση, το 44% από 1.654 ερωτηθέντες είχε θετική άποψη για τον Κίμελ, το 41% αρνητική και το 15% απάντησε «Δεν ξέρω».

Ο Κίμελ χαρακτήρισε τα ευρήματα «καλά», πριν προσθέσει: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είμαι καταδικασμένος εγκληματίας, ούτε φίλος του Τζέφρι Έπσταϊν, ούτε έχω ποτέ πληρώσει πορνοστάρ ή στείλει μια ομάδα κουκουλοφόρων να απομακρύνει μια ηλικιωμένη γυναίκα από τα εγγόνια της, νομίζω ότι η δημοτικότητά μου θα έπρεπε ίσως να είναι υψηλότερη;»

Ο παρουσιαστής, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στην τηλεόραση μετά την αναστολή της εκπομπής του μετά από απαίτηση του Τραμπ, αναφέρθηκε στα ευρήματα της δημοσκόπησης λέγοντας:

«Ελπίζω πραγματικά να μην το δει αυτό. Δεν θέλω, ξέρετε, να τον στεναχωρήσω. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι στεναχωρημένος, επειδή ο Λευκός Οίκος έβγαλε ανακοίνωση σήμερα το απόγευμα. Αυτή είναι μια πραγματική δήλωση:

«Πάνω από 77 εκατομμύρια Αμερικανοί προσήλθαν την ημέρα των εκλογών για να ρίξουν την ψήφο τους στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, ο οποίος υλοποιεί την αδάμαστη εντολή του να βάλει πρώτα την Αμερική. Ο Τζίμι Κίμελ προσεύχεται κάθε βράδυ να συγκεντρώσει ένα μικρό ποσοστό αυτής της υποστήριξης για να κρατήσει την εκπομπή του στον αέρα αφού τα νούμερα τηλεθέασης του έπεσαν 64% την περασμένη εβδομάδα. Λυπηρό!»»

Η δήλωση κοινοποιήθηκε επίσης στο Newsweek από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

«Ξέρετε τι άλλο είναι λυπηρό;» ρώτησε ο Κίμελ το κοινό πριν απαντήσει: «Ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής ακόμη και από τον διάσημο ράπερ Diddy και τη διάρροια. Αυτό είναι πραγματικά λυπηρό».

Στη συνέχεια ο Κίμελ έδωσε συμβουλή για να βελτιώσει ο Τραμπ τα ποσοστά αποδοχής του, αφού «τον νοιάζει τόσο πολύ αυτό το θέμα». «Αν ψάχνει τρόπο να ανεβάσει τα ποσοστά του, έχω μια ιδέα — ας δημοσιοποιήσει τα αρχεία του Έπσταϊν» είπε ο παρουσιαστής. «Έκαναν και γι’ αυτό δημοσκόπηση. Η συντριπτική πλειονότητα θέλει να δει τα αρχεία του Έπσταϊν. Το 77% των Αμερικανών θέλει να αποκαλυφθούν τα αρχεία, αλλά το 100% του Αμερικανού προέδρου δεν θέλει να αποκαλυφθούν.»

Η εκπομπή του Κίμελ είχε βγει εκτός αέρα για έξι ημέρες μετά από αμφιλεγόμενες δηλώσεις που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η εκπομπή επέστρεψε στις 23 Σεπτεμβρίου με περίπου 6,26 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός τριπλάσιος από το μέσο όρο.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Κίμελ αναφέρθηκε σε αυτή τη «ταραχώδη εβδομάδα» και στην αύξηση της τηλεθέασής του, αστειευόμενος: «Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς εσένα, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ».