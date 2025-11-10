Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝέρνι, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη διαμάχη του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις ήδη προβληματικές σχέσεις που διατηρούσε με τα «Τραμπικά» μέλη της οικογένειας της.

Ούσα καλεσμένη στην εκπομπή We Can Do Hard Things στις 6 Νοεμβρίου μαζί με τον Κίμελ, η εκτελεστική παραγωγός και συν-σεναριογράφος του Jimmy Kimmel Live!, μίλησε για το πώς η συναναστροφή της με ορισμένους συγγενείς αποτελεί πλέον παρελθόν, καθώς η πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επηρεάσει την ίδια και τον σύζυγο της σε προσωπικό επίπεδο.

«Ήταν σίγουρα μια πρόκληση»

«Πώς είναι να προέρχεσαι από μια συντηρητική οικογένεια και να γίνεις κάτι σαν το Mockingjay της άλλης πλευράς;» ρώτησε η παρουσιάστρια του podcast Γκλένον Ντόιλ, κάνοντας μια αναφορά στο θρυλικό σύμβολο της εξέγερσης ενάντια στο Καπιτώλιο που συναντάται στο «The Hunger Games».

«Ήταν σίγουρα μια πρόκληση», απάντησε η σεναριογράφος, ενώ παράλληλα εξήγησε ότι μεγάλωσε σε μια «πολύ συντηρητική» οικογένεια από το Σαιντ Λούις — και πως οι πολιτικές της πεποιθήσεις άλλαξαν μετά την συναναστροφή της με «ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα».

Η ΜακΝίρνεϊ συμπλήρωσε ότι ήταν «αναστατωμένη» όταν ο Τραμπ εκλέχθηκε το 2016 αλλά θυμήθηκε ότι τότε σκέφτηκε: «Το καταλαβαίνω».

Αλλά αυτή τη φορά, είπε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά.

«Με πονάει πολύ λόγω της κατάστασης που βιώνω τώρα σε προσωπικό επίπεδο, με τον άντρα μου να πολεμάει αυτόν τον άνθρωπο. Και για μένα, το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν εμένα, τον σύζυγό μου και την οικογένειά μας», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς» έχει «διακόψει σχέσεις με μέλη της οικογένειάς της εξαιτίας αυτού».

«Θυμώνω με ορισμένες θείες, θείους και ξαδέλφια που τον έφεραν στην εξουσία»

Η διαμάχη μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ και Τζίμι Κίμελ εντάθηκε ωρίτερα φέτος, όταν η εκπομπή Jimmy Kimmel Live! διεκόπη επ’ αόριστον από το πρόγραμμα του ABC – αφού ο παρουσιαστής σχολίασε καυστικά την δολοφονία του Ρεπουμπλικάνου πολιτικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Τραμπ πανηγύρισε την απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ από την μικρή οθόνη, όμως η χαρά του έμελε να διαρκέσει λίγο. Έπειτα από έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν στο τηλεοπτική δίκτυο και μια έντονη συζήτηση που πυροδοτήθηκε περί «λογοκρισίας», ο παρουσιαστής επέστρεψε – και ο πρόεδρος άρχισε να εκτοξεύει και πάλι απειλές.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News του έδωσε πίσω τη δουλειά του», δήλωσε ο Τραμπ για την επιστροφή του Κίμελ, προσθέτοντας πως «την τελευταία φορά που τους κυνήγησα μου έδωσαν 16 εκατ. δολάρια».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jimmy Kimmel (@jimmykimmel)

«Για μένα, δεν αποτελεί πλέον ένα ντιμπέιτ τύπου Ρεπουμπλικάνοι εναντίον Δημοκρατικών», δήλωσε η ΜακΝίρνεϊ επί του θέματος στο We Can Do Hard Things.

«Για μένα, είναι θέμα οικογενειακών αξιών και είναι πραγματικά δύσκολο για μένα, επειδή μεγάλωσα πιστεύοντας στα ιδανικά του Χριστιανισμού, που είναι η φροντίδα των ασθενών και των φτωχών, και δεν βλέπω αυτό να συμβαίνει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα».

«Νιώθω σαν να βρίσκομαι σε συνεχή σύγκρουση και είμαι συνεχώς θυμωμένη, κάτι που δεν είναι καθόλου υγιές», συνέχισε η εκτελεστική παραγωγός.

«Αλλά τώρα τα παίρνω όλα προσωπικά. Όταν βλέπω αυτές τις φρικτές ιστορίες κάθε μέρα, θυμώνω με ορισμένες θείες, θείους και ξαδέλφια που τον έφεραν στην εξουσία. Και είναι πραγματικά δύσκολο», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People