Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 10:16
Χωρίς μετρό από σήμερα και για έναν μήνα η Θεσσαλονίκη - Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
Culture Live 10 Νοεμβρίου 2025 | 09:48

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝέρνι, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη διαμάχη του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις ήδη προβληματικές σχέσεις που διατηρούσε με τα «Τραμπικά» μέλη της οικογένειας της.

Ούσα καλεσμένη στην εκπομπή We Can Do Hard Things στις 6 Νοεμβρίου μαζί με τον Κίμελ, η εκτελεστική παραγωγός και συν-σεναριογράφος του Jimmy Kimmel Live!, μίλησε για το πώς η συναναστροφή της με ορισμένους συγγενείς αποτελεί πλέον παρελθόν, καθώς η πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επηρεάσει την ίδια και τον σύζυγο της σε προσωπικό επίπεδο.

«Ήταν σίγουρα μια πρόκληση»

«Πώς είναι να προέρχεσαι από μια συντηρητική οικογένεια και να γίνεις κάτι σαν το Mockingjay της άλλης πλευράς;» ρώτησε η παρουσιάστρια του podcast Γκλένον Ντόιλ, κάνοντας μια αναφορά στο θρυλικό σύμβολο της εξέγερσης ενάντια στο Καπιτώλιο που συναντάται στο «The Hunger Games».

«Ήταν σίγουρα μια πρόκληση», απάντησε η σεναριογράφος, ενώ παράλληλα εξήγησε ότι μεγάλωσε σε μια «πολύ συντηρητική» οικογένεια από το Σαιντ Λούις — και πως οι πολιτικές της πεποιθήσεις άλλαξαν μετά την συναναστροφή της με «ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα».

YouTube thumbnail

Η ΜακΝίρνεϊ συμπλήρωσε ότι ήταν «αναστατωμένη» όταν ο Τραμπ εκλέχθηκε το 2016 αλλά θυμήθηκε ότι τότε σκέφτηκε: «Το καταλαβαίνω».

Αλλά αυτή τη φορά, είπε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά.

«Με πονάει πολύ λόγω της κατάστασης που βιώνω τώρα σε προσωπικό επίπεδο, με τον άντρα μου να πολεμάει αυτόν τον άνθρωπο. Και για μένα, το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν εμένα, τον σύζυγό μου και την οικογένειά μας», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς» έχει «διακόψει σχέσεις με μέλη της οικογένειάς της εξαιτίας αυτού».

«Θυμώνω με ορισμένες θείες, θείους και ξαδέλφια που τον έφεραν στην εξουσία»

Η διαμάχη μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ και Τζίμι Κίμελ εντάθηκε ωρίτερα φέτος, όταν η εκπομπή Jimmy Kimmel Live! διεκόπη επ’ αόριστον από το πρόγραμμα του ABC – αφού ο παρουσιαστής σχολίασε καυστικά την δολοφονία του Ρεπουμπλικάνου πολιτικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Τραμπ πανηγύρισε την απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ από την μικρή οθόνη, όμως η χαρά του έμελε να διαρκέσει λίγο. Έπειτα από έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν στο τηλεοπτική δίκτυο και μια έντονη συζήτηση που πυροδοτήθηκε περί «λογοκρισίας», ο παρουσιαστής επέστρεψε – και ο πρόεδρος άρχισε να εκτοξεύει και πάλι απειλές.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News του έδωσε πίσω τη δουλειά του», δήλωσε ο Τραμπ για την επιστροφή του Κίμελ, προσθέτοντας πως «την τελευταία φορά που τους κυνήγησα μου έδωσαν 16 εκατ. δολάρια».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jimmy Kimmel (@jimmykimmel)

«Για μένα, δεν αποτελεί πλέον ένα ντιμπέιτ τύπου Ρεπουμπλικάνοι εναντίον Δημοκρατικών», δήλωσε η ΜακΝίρνεϊ επί του θέματος στο We Can Do Hard Things.

«Για μένα, είναι θέμα οικογενειακών αξιών και είναι πραγματικά δύσκολο για μένα, επειδή μεγάλωσα πιστεύοντας στα ιδανικά του Χριστιανισμού, που είναι η φροντίδα των ασθενών και των φτωχών, και δεν βλέπω αυτό να συμβαίνει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα».

«Νιώθω σαν να βρίσκομαι σε συνεχή σύγκρουση και είμαι συνεχώς θυμωμένη, κάτι που δεν είναι καθόλου υγιές», συνέχισε η εκτελεστική παραγωγός.

«Αλλά τώρα τα παίρνω όλα προσωπικά. Όταν βλέπω αυτές τις φρικτές ιστορίες κάθε μέρα, θυμώνω με ορισμένες θείες, θείους και ξαδέλφια που τον έφεραν στην εξουσία. Και είναι πραγματικά δύσκολο», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Λονδίνο 09.11.25

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Spike» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 
30 εκατ. 09.11.25

Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 

Η Lionsgate βλέπει δυναμική franchise στην ιστορία του Mάικλ Τζάκσον με το πρώτο τρέιλερ από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία να χτυπάει κόκκινο

Σύνταξη
Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του
Αποκατάσταση της αδικίας 09.11.25

Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του

«Ο προ-προ-προπάππους μας δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ούτε ένα από τα κεραμικά του έργα ούτε να τα κληροδοτήσει στα παιδιά και τα εγγόνια του», δήλωσε η απόγονος του Ντέιβιντ Ντρέικ, Πολίν Μπέικερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
Όλα λάθος 08.11.25

«All’s Fair» - Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα

Οι Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς συμπληρώνουν το καστ της σειράς All’s Fair, το οποίο αφορά μια γυναικεία εταιρεία δικηγόρων διαζυγίων που εκπροσωπούν αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που κινείται προς Ταϊβάν
Μεγάλες καταστροφές 10.11.25

Στην Ταϊβάν κατευθύνεται ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί στις Φιλιππίνες

Οι Αρχές στις Φιλιππίνες αποτιμούν τις καταστροφές από το πέρασμα του υπερτυφώνα - Από τον Φουνγκ-γουόνγκ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και 1,4 εκατ. εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Επιλογή του Σαμαρά να κόψει γραμμές επικοινωνίας με τη ΝΔ», λέει ο Μαρκόπουλος - «Αποδόμησε την κυβερνητική πολιτική», αν και «αυτά που είπε δεν ήταν νέα» τονίζουν από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα

Αναβίωση του παλιού δίπολου μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών, οι εμμονές Σαμαρά με τον Τσίπρα και οι προδημοσιεύσεις του βιβλίου που ανάβουν φωτιές

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει
Fizz 10.11.25

Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει

Η τηλεπερσόνα Κρις Τζένερ έγινε 70 ετών και ήθελε να το μάθει όλος ο κόσμος. Μέχρι και οι Αρχές του Μπέβερλι Χιλς που δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» – Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη
Απόρριψη αποφυλάκισης 10.11.25

«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» - Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη

Νομικά παιδαριώδεις οι ισχυρισμοί της δικηγόρου του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσως Πανταζή, και «ασύστολα ψέματα», αναφέρει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - «Αθέμιτες πιέσεις που θα πέσουν στο κενό»

Σύνταξη
Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί
Υψίστης σημασίας 10.11.25

Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί

Μεγάλη σημασία έχει η φετινή σύνοδος για το κλίμα του ΟΗΕ, η COP30, που θα δώσει βάρος στους αυτόχθονες πληθυσμούς, «κυνηγώντας», παράλληλα, απτές αλλαγές ενάντια στην καταστροφή του πλανήτη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
Δημοσιονομική παράλυση 10.11.25

Τερματίζεται το shutdown στις ΗΠΑ; Χωρίς πρόβλεψη για την υγειονομική περίθαλψη η συμφωνία στη Γερουσία

Η συμφωνία για λήξη του shutdown πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή και να υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που μπορεί να πάρει μέρες.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025
Greek Travel Awards 10.11.25

Το ελληνικό νησί που ψηφίστηκε από τους Βρετανούς ως ο καλύτερος προορισμός για περιπατητές

Διεθνής διάκριση για την Άνδρο στα Greek Travel Awards - Πρώτη στην πεζοπορία για το 2025 - Το βραβείο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά

Σύνταξη
Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
Guardian 10.11.25

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» - Τι είπε ο Ζελένσκι για την τελευταία τους συνάντηση - Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κακό κλίμα στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
