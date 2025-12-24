Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Ο Αμερικανός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ θα εξαπολύσει μια αιχμηρή πολιτική σάτιρα στο φετινό Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Channel 4, δηλώνοντας πως το 2025 υπήρξε «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό».

Η παρέμβασή του έρχεται λίγους μήνες μετά την προσωρινή απομάκρυνση της εκπομπής του από το αμερικανικό δίκτυο ABC, τον Σεπτέμβριο, λόγω δηλώσεων που έκανε για τον πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ. Η απόφαση εκείνη άναψε «φωτιές» στις ΗΠΑ, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας του λόγου και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στον αέρα μία εβδομάδα αργότερα.

View this post on Instagram A post shared by Jimmy Kimmel Live (@jimmykimmellive)

«Από τη σκοπιά του φασισμού, αυτή ήταν μια πραγματικά καλή χρονιά»

Στο μήνυμά του για το Channel 4, ο Τζίμι Κίμελ αναμένεται να σχολιάσει την πολιτική συγκυρία με τον γνώριμο σαρκασμό του. «Από τη σκοπιά του φασισμού, αυτή ήταν μια πραγματικά καλή χρονιά», είναι η μοναδική φράση που έχει δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα.

Το βρετανικό κανάλι σημειώνει ότι η ομιλία του Τζίμι Κίμελ έρχεται στο κλείσιμο μιας χρονιάς όπου η αμερικανική πολιτική κυριάρχησε στη διεθνή ειδησεογραφία, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια «βαθιά προσωπική αλλά και χαρακτηριστικά χιουμοριστική» τοποθέτηση, επηρεασμένη από την πρόσφατη επιστροφή του στην τηλεόραση και την έντονη κριτική του προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Τζίμι Κίμελ συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στους πιο σφοδρούς επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που τον έχει φέρει συχνά στο στόχαστρο πολιτικών πιέσεων. Η αναστολή της εκπομπής του συνδέθηκε, μεταξύ άλλων, με απειλές της Federal Communications Commission (FCC) να επανεξετάσει την άδεια του ABC, με τον ίδιο τον Τραμπ να χαιρετίζει δημόσια την απόφαση και να μιλά για αφαίρεση αδειών από «εχθρικά» δίκτυα.

Το Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα αποτελεί θεσμό για το Channel 4 από το 1993, ως αντίβαρο στο επίσημο μήνυμα του μονάρχη που προβάλλεται από BBC One και ITV.

Στο παρελθόν, το έχουν παρουσιάσει προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και της πολιτικής, όπως ο Στίβεν Φράι, ο Τζέιμι Όλιβερ, αλλά και ο Έντουαρντ Σνόουντεν ή ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

*Με πληροφορίες από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @channel4