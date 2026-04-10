Ο Τζίμι Κίμελ αποκαλεί «μαλ@κίες» τα όσα είπε η Μελάνια Τραμπ σχετικά με τις «ανύπαρκτες» φιλικές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της στον Λευκό Οίκο ότι «ποτέ δεν ήταν φίλη» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

«Δεν γνώριζα για την κακοποίηση που υπέστησαν τα θύματα του Έπσταϊν», δήλωσε η Μελάνια στον Τύπο. «Ποτέ δεν εμπλέχθηκα [σε αυτά τα εγκλήματα]: δεν συμμετείχα, δεν βρέθηκα ποτέ στο αεροπλάνο του Έπσταϊν και δεν επισκέφθηκα το ιδιωτικό του νησί. Ποτέ δεν ήμουν φίλη του. Ο Ντόναλντ και εγώ δεχόμασταν προσκλήσεις κατά καιρούς για τα ίδια πάρτι που παρευρίσκονταν και εκείνος, καθώς οι κοινοί κύκλοι είναι κάτι το συνηθισμένο στη Νέα Υόρκη και στο Παλμ Μπιτς».

«Εδώ και χρόνια κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλές ψεύτικες εικόνες και δηλώσεις σχετικά με τον Έπσταϊν και εμένα. Να είστε προσεκτικοί με το τι πιστεύετε. Αυτές οι εικόνες και οι ιστορίες είναι ψεύτικες».

«Δεν γνώριζε»

Ωστόσο, ο Τζίμι Κίμελ έχει διαφορετική άποψη, την οποία και δικαιολογεί με ντοκουμέντα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής του «Jimmy Kimmel Live», ο παρουσιαστής έδειξε μια περιβόητη, ευρέως διαδεδομένη φωτογραφία του Ντόναλντ και της Μελάνια να ποζάρουν με τον Έπσταϊν και είπε: «Παρεμπιπτόντως, ενώ εξηγείτε πόσο λίγο γνωρίζατε τον Έπσταϊν, μπορείτε να σκεφτείτε κάποιον συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο είχε μια φωτογραφία σας σε εμφανή θέση στο σπίτι του; Ίσως αυτή είναι η φωτογραφία που συνοδεύει την κορνίζα, δεν ξέρω».

«Εγώ, από την πλευρά μου, όταν το βλέπω αυτό, σκέφτομαι, καλά, αυτοί οι δύο δεν γνωρίζονται καθόλου», σχολίασε ειρωνικά ο Κίμελ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο MS Now μετά την ομιλία της συζύγου του ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων ότι θα έκανε μια τέτοια δήλωση. Τόνισε επίσης ότι «δεν γνώριζε τον [Έπσταϊν]».

«Δεν γνώριζε ότι θα το έκανε, κάτι που δείχνει πόσο ομαλά λειτουργούν τα πράγματα [στο γάμο τους]», είπε ο Κίμελ. «Πρέπει να τον μισεί πραγματικά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω», πρόσθεσε.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τζίμι Κίμελ έχει βάλει και την Μελάνια Τραμπ στο «σχολιαστικό του ραντάρ» (η πολιτική έχθρα του με τον πρόεδρο είναι αυτονόητη).

Αφορμή στάθηκε η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Melania» από την Amazon τον Ιανουάριο, η οποία εξόργισε ιδιαίτερα τον Κίμελ.

Όπως ανέφερε επρόκειτο για «δωροδοκία 75 εκατομμυρίων δολαρίων» που «από την Amazon για εκείνη», ενώ αργότερα το χαρακτήρισε «ένα ντοκιμαντέρ που είναι τρομερά βαρετό. Το όλο θέμα είναι η Μελάνια που πηγαίνει σε δοκιμές ρούχων, ταξιδεύει με αυτοκίνητο και παίρνει συνεντεύξεις από ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν για εκείνη».

*Με πληροφορίες από: Variety