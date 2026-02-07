magazin
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
07 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A

Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Spotlight

Το διχαστικό ντοκιμαντέρ της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ που μισούν οι κριτικοί, λατρεύει το MAGA κοινό και είναι το πιο ακριβό στην ιστορία -η Amazon πλήρωσε το αστρονομικό ποσό των 75 εκατομμυρίων δολαρίων για τα δικαιώματα και την προώθηση της ταινίας- έκανε πρεμιέρα στο Κέντρο Κένεντι λίγες ημέρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει το διετές κλείσιμο του. Η πρεμιέρα είχε και κάποιους απρόσκλητους καλεσμένους.

Με περούκες και ψεύτικα κοσμήματα, περίπου 40 μέλη των ομάδων κατήγγειλαν το ντοκιμαντέρ της πρώτης κυρίας κρατώντας πινακίδες που έγραφαν «Αφήστε τους να τρώνε κέικ», «Αυταρχισμός — κάντε το πιο γρήγορα με την Prime» και «Η Μελάνια δεν είναι η Τζάκι Ο».

«Όταν οι τιμές των καλλιεργειών εκτοξεύονται στα ύψη και οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν μεταξύ ενοικίου και φαρμάκων και φαγητού, η αγαπημένη μας βασίλισσα Μελάνια λέει ‘Ας φάνε κέικ’» φώναζαν συγκεντρωμένοι γύρω από μια τριώροφη τούρτα από χαρτόνι.

Ενώ η ιδιότυπη παράσταση-διαμαρτυρία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Πλατεία του Κέντρου Κένεντι, η αστυνομία και η Μυστική Υπηρεσία είχαν στήσει φράχτες που κρατούσαν τους ανθρώπους ένα τετράγωνο μακριά από τα φυσικά κτίρια, ελέγχοντας τα εισιτήρια πριν αφήσουν τους επισκέπτες να περάσουν.

Έτσι, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Triangle Park φωνάζοντας στα μαύρα θωρακισμένα SUV που περνούσαν.

View this post on Instagram

A post shared by Sean Spannuth (@sean_spannuth_photography)

«Πολλές ευχαριστίες μόνο στον Μεγάλο Λόρδο Τζέφρι Μπέζος της Amazon Manor που είχε το θάρρος να να δημιουργήσει αυτό το σπουδαίο έργο τέχνης για το πενιχρό ποσό των 75 εκατομμυρίων δολαρίων», φώναξε ένας άνδρας που φορούσε ένα μπλε γιλέκο και μια λευκή πουδραρισμένη περούκα.

Παρά το τσουχτερό κρύο και τις εχθρικές συνθήκες, οι ακτιβιστές διαμαρτύρονται για την άλωση της πόλης και όσα τους ανήκουν. «Οι άνθρωποι πίσω από αυτό, ο Μπέζος και ο Τραμπ, διοργανώνουν αυτή την επίδειξη πλούτου σε ένα πολιτιστικό κέντρο που ανέλαβαν για να γίνει δικό τους – που είναι δικό μας, για να είμαστε σαφείς, πληρωμένο από τον λαό ως μνημείο για έναν πρόεδρο που σκοτώθηκε», δήλωσε η Keya Chatterjee, διευθύντρια της οργάνωσης Free DC, στο Hyperallergic.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ συγκρίνεται με τους μονάρχες της Γαλλίας. Τον περασμένο Οκτώβριο, οι ανακαινίσεις του Λευκού Οίκου ονομάστηκαν «Βερσαλλίες στον Ποτόμακ».

Ένα μήνα αργότερα ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και νέα αναδυόμενη απειλή του Ντόναλντ Τραμπ, μοιράστηκε μια εικόνα του προέδρου ως Μαρία Αντουανέτα ενώ έκανε το 13ο ταξίδι του στο Mar-a-Lago.

Έμπνευση για τη διαμαρτυρία είναι και το κίνημα Otpor στη Σερβία που μεταφράζεται ως Αντίσταση! στα αγγλικά και επιτέθηκε στον Γιουγκοσλάβο πρόεδρο και δικτάτορα Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

«Θέλουν πραγματικά να φοβόμαστε», είπε η Chatterjeeγια την κυβέρνηση Τραμπ. «Εκτελούν ανθρώπους στους δρόμους για να προσπαθήσουν να μας εκφοβίσουν, να οχυρωθούν από την κριτική, από τη διαφωνία».

«Η χρήση της τέχνης ως μέσο διακωμώδησης μιας κατάστασης μπορεί πραγματικά να διαλύσει την προσπάθειά τους να μας κάνουν να νιώθουμε φοβισμένοι και μόνοι», συνέχισε.

Το Free DC συμμάχησε με το Hands Off the Arts, μια ομάδα όπου επαγγελματίες των τεχνών και η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα της πόλης διεκδικούν και υπερασπίζονται τον πολιτισμό από τον κυβερνητικό έλεγχο. Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και η drag queen της Ουάσινγκτον Τάρα Χουτ που φορούσε ένα λαμπερό μποά.

View this post on Instagram

A post shared by Tara Hoot (@tarahoot)

Παρόλο που η διαμαρτυρία έληξε περίπου 20 λεπτά νωρίτερα λόγω του τσουχτερού κρύου, οι διοργανωτές του Hands Off the Arts προσέφεραν ένα αποχαιρετιστήριο δώρο: ψεύτικες αφίσες για το Melanie Antoinette που απεικονίζουν την πρώτη κυρία με μια πανύψηλη περούκα.

«Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον έκτο μήνα στρατιωτικής κατοχής της πρωτεύουσας αυτής της χώρας, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουν πραγματικά είναι ότι αυτό είναι το σπίτι μας», δήλωσε η Chatterjee στο Hyperallergic. «Δεν μπορούν να το έχουν. Αυτός είναι ο τόπος μας, και έτσι η ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε την τέχνη για να καταλαμβάνουμε χώρο εδώ είναι αυτό που στην πραγματικότητα κρατά την πρωτεύουσα αυτής της χώρας στα χέρια του λαού».

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ οικειοποιείται πολιτιστικά σύμβολα που ανήκουν στον λαό, όπως το Κέντρο Κένεντι, για να τα μετατρέψει σε προσωπικά μνημεία δόξας, την ίδια στιγμή που οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο ενοίκιο και τα φάρμακά τους.

Σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον θυμίζει κατεχόμενη πόλη με στρατιωτική παρουσία και φράχτες, οι ακτιβιστές στρέφονται στο «εγχειρίδιο του αντι-αυταρχισμού», χρησιμοποιώντας το χιούμορ και την ιδιορρυθμία ως όπλα.

View this post on Instagram

A post shared by Kincade (@story.logic)

Μόλις λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα και τη διαμαρτυρία, η ανακοίνωση του Τραμπ για το κλείσιμο του Κέντρου Κένεντι επί δύο έτη λόγω ανακαινίσεων προκάλεσε νέες υποψίες.

Οι ακτιβιστές φοβούνται ότι το κλείσιμο του χώρου, που πλέον φέρει το όνομα του προέδρου στην πρόσοψή του, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τον έλεγχο της πολιτιστικής έκφρασης.

Η διαμαρτυρία της 29ης Ιανουαρίου 2026 πέρασε στην ιστορία της πόλης ως μια στιγμή που η τέχνη χρησιμοποιήθηκε για να ξεσκεπάσει την αυταρχική στροφή, υπενθυμίζοντας ότι η πρωτεύουσα ανήκει στους ανθρώπους της και όχι σε εκείνους που την αντιμετωπίζουν ως προσωπικό τους φέουδο.

YouTube thumbnail

Η ταινία, που ήδη δέχεται δριμεία κριτική για το περιεχόμενό της, έχει γίνει ένα ανέλπιστο hit στα ταμεία αν και αυτό δεν σημαίνει ότι η κερδοφορία της είναι δεδομένη.

Το ντοκιμαντέρ είναι μια από τις πιο ακριβές παραγωγές μη μυθοπλαστικού περιεχομένου στην ιστορία αν όχι η πιο ακριβή.

Από τα 75 εκατομμύρια δολάρια που κατέβαλε η Amazon του Τζεφ Μπέζος, τα 28 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν απευθείας στα ταμεία της οικογένειας Τραμπ.



