Θεσσαλονίκη: «Στη φάκα» αναισθησιολόγος για φοροδιαφυγή
Ελλάδα 10 Φεβρουαρίου 2026, 08:41

Θεσσαλονίκη: «Στη φάκα» αναισθησιολόγος για φοροδιαφυγή

Νέα μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής με αναισθησιολόγο αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη - Τον «έκαψαν» η κλινική και οι κατάλογοι των ασφαλιστικών εταιρειών

Spotlight

Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής με αναισθησιολόγο στη Θεσσαλονίκη, αποκάλυψαν οι διασταυρώσεις που έκανε η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με βάση τα στοιχεία που ζήτησε και έλαβε από κλινική.

Ο έλεγχος, ο οποίος αφορούσε στη διετία 2016-2017, έφερε στην επιφάνεια τεράστια απόκρυψη εσόδων με την μέθοδο της υποκοστολόγησης των ιατρικών πράξεων, με αποτέλεσμα την επιβολή συνολικού πρόσθετου φόρου 95.726,56 ευρώ για τη πρώτη χρονιά και 121.624,89 ευρώ για την επόμενη, καθώς η προσφυγή του στη δικαιοσύνη (Διοικητικό Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης) δεν τελεσφόρησε, σύμφωνα με την ΕΡΤ

Όλα ήρθαν στο φως όταν έφτασε στα χέρια της ΥΕΔΔΕ πληροφοριακό δελτίο για αγγειοχειρουργό, που συνεργαζόταν με νοσοκομείο- κλινική. Η ανώνυμη εταιρία ανταποκρινόμενη στην κλήση για παροχή πληροφοριών γνωστοποίησε στην ελεγκτική αρχή, μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των αναισθησιολόγων που συμμετείχαν στις ιατρικές πράξεις που πραγματοποίησε ο συγκεκριμένος ιατρός ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο προσφεύγων ιατρός.

Οι έλεγχοι, από τα στοιχεία της κλινικής αφορούν τη διετία 2016 – 2017, και έφεραν στην επιφάνεια τεράστια απόκρυψη εσόδων με την μέθοδο της υποκοστολόγησης των ιατρικών πράξεων

Ο αναισθησιολόγος κλήθηκε να προσκομίσει τα φορολογικά του στοιχεία και οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι στην συντριπτική πλειονότητα των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων, ο γιατρός τιμολογούσε τις υπηρεσίες που παρείχε με σχεδόν ενιαία αμοιβή, χωρίς ιδιαίτερη και ουσιώδη διαφοροποίηση της αμοιβής, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ανερχόταν σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσά- κυρίως 10 ευρώ έως 100 ευρώ – εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες εξέδωσε φορολογικά στοιχεία μεγαλύτερης ή και δυσανάλογα μεγαλύτερης αξίας.

Αναλυτικότερα, το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017 επί συνόλου 1.530 (686+844) αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο ιατρός προς τους ασθενείς του, σύμφωνα με το μεριδολόγιο που απέστειλε η κλινική, οι 1.227 (542+685) αποδείξεις, ήτοι ποσοστό 80,20% έχουν αξία από 10 ευρώ – 50 ευρώ και 28 αποδείξεις (8+20) ήτοι ποσοστό 1,83% έχουν αξία από 51 ευρώ -100 ευρώ.

Αυτό που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση στους ελεγκτές ήταν η διαφορά των αποδείξεων για ίδιες υπηρεσίες και μάλιστα με διακύμανση ως 900%.

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις ασθενών που υποβλήθηκαν το 2016 σε επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής για τις οποίες εξέδωσε, στην πρώτη περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 20 ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 302,01 ευρώ. Ανάλογα είναι τα ευρήματα και στη χρήση του 2017, καθώς για παράδειγμα αναφέρονται περιπτώσεις ασθενών που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής για τις οποίες εξέδωσε, στην πρώτη περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 20 ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 400 ευρώ.

Ανακριβείς αποδείξεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΥΕΔΔΕ, δεν υπολόγισε… αυθαίρετα την έκταση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης. Ζήτησε και έλαβε λίστες ανάλογων αμοιβών από τρεις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες, με το σκεπτικό ότι για τον προσδιορισμό των αμοιβών που ορίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά του χώρου της υγείας και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύουν μια εύλογη και δίκαιη τιμή της αμοιβής που εισπράττουν οι γενικοί χειρούργοι από τους ασθενείς τους όταν αναλαμβάνουν τις συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Από την αντιπαραβολή των στοιχείων, η ΥΕΔΔΕ κατέληξε στο ότι η αξία που αναγράφεται στα υπό έλεγχο φορολογικά στοιχεία και κατ’ επέκταση η αμοιβή του ελεγχόμενου ιατρού στις περιπτώσεις που η αναγραφόμενη σε αυτά αμοιβή για τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα χαμηλή και χωρίς εύλογη κλιμάκωση ανάλογα με την βαρύτητα της κάθε ιατρικής πράξης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αμοιβή που εισέπραξε και ότι η έκδοση με αυτό τον τρόπο των συγκεκριμένων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τον ελεγχόμενο ιατρό έγινε για την τυπική κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεών του.

Ο λογαριασμός

Με βάση τα παραπάνω, προέκυψε ότι το 2016 εξέδωσε ανακριβώς αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολόγου σε 544 περιπτώσεις συνολικής αποκρυβείσας αξίας 128.974,43 ευρώ, ενώ δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή άλλα φορολογικά στοιχεία εσόδου για παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας σε δύο περιπτώσεις, συνολικής αξίας 468 ευρώ. Το 2017 εξέδωσε ανακριβώς αποδείξεις σε 660 περιπτώσεις συνολικής αποκρυβείσας αξίας 163.069,38 ευρώ, ενώ δεν εξέδωσε απόδειξη σε δύο περιπτώσεις, συνολικής αξίας 468 ευρώ.

ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Νέα ανακοίνωση 10.02.26

«Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές

Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»
Ευλογιά αιγοπροβάτων 10.02.26

Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»

Η έκθεση της EFSA -Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων- αποκαλύπτει τα αναληθή στοιχεία που δίνει η Ελλάδα στην Ε.Ε , τη συσκοτιστική δήλωση για «μη αδειοδοτημένα εμβόλια» αλλά και τη σιωπηρή αποδοχή του παράνομου εμβολιασμού - Μιλούν στο in: Χριστίνα Ονάσοσγλου, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη
Διαχρονικό αίτημα 10.02.26

«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη

Καταλύτης η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι, σε συνδυασμό με την αύξηση της τουριστικής κίνησης και τις νέες υποδομές - Θα μπορούσε να καλύπτει τη διαδρομή Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο σε 50 λεπτά

Κώστας Ντελέζος
Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια
Κατασκοπεία 10.02.26

Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια

Οι Aρχές αναζητούν μία γυναίκα, η οποία ενδέχεται να στρατολόγησε τον σμήναρχο και φέρεται ότι είχε κεντρικό ρόλο σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις του στην Αθήνα με Κινέζο πράκτορα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος
Κατασκοπεία 09.02.26

Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος είναι βαρύτατες - Κρατείται στο Αεροδικείο και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί

Σύνταξη
ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
Ο κύβος ερρίφθη 09.02.26

Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου

Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) αποφασίστηκε 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 09.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Εξελίξεις στην υπόθεση με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου καθώς στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν νέα πρόσωπα.

Σύνταξη
Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια
Ελλάδα 09.02.26

Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια

Στη βάρκα του 60χρονου βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο - Ο αγνοούμενος είναι γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Τα 2/3 των πολιτών θεωρούν τις ΗΠΑ μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη
Δημοσκόπηση 10.02.26

Τα 2/3 των Γερμανών θεωρούν τις ΗΠΑ μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση οι Γερμανοί συνεχίζουν να θεωρούν τη Ρωσία ως μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη αλλά τα ποσοστό που βλέπει κίνδυνο στις ΗΠΑ έχει εκτοξευτεί τα τελευταία δύο χρόνια

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η ετοιμότητα των Ναν και Σλούκα ενόψει Φενερμπαχτσέ
Μπάσκετ 10.02.26

Παναθηναϊκός: Η ετοιμότητα των Ναν και Σλούκα ενόψει Φενερμπαχτσέ

Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν είναι είναι δύο κομβικοί παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Τα δεδομένα αναφορικά με το αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους στο δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρ.

Σύνταξη
ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Νέα ανακοίνωση 10.02.26

«Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές

Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»
Ευλογιά αιγοπροβάτων 10.02.26

Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»

Η έκθεση της EFSA -Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων- αποκαλύπτει τα αναληθή στοιχεία που δίνει η Ελλάδα στην Ε.Ε , τη συσκοτιστική δήλωση για «μη αδειοδοτημένα εμβόλια» αλλά και τη σιωπηρή αποδοχή του παράνομου εμβολιασμού - Μιλούν στο in: Χριστίνα Ονάσοσγλου, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κλιματική αλλαγή: Ο Ιανουάριος του 2026 ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 10.02.26

Ο Ιανουάριος του 2026,ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ

Παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο ο Ιανουάριος του 2026 ήταν από τους πιο θερμούς που έχουν καταγραφεί - Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί για άλλη μια φορά τα δεδομένα και την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη
Διαχρονικό αίτημα 10.02.26

«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη

Καταλύτης η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι, σε συνδυασμό με την αύξηση της τουριστικής κίνησης και τις νέες υποδομές - Θα μπορούσε να καλύπτει τη διαδρομή Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο σε 50 λεπτά

Κώστας Ντελέζος
Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια
Κατασκοπεία 10.02.26

Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια

Οι Aρχές αναζητούν μία γυναίκα, η οποία ενδέχεται να στρατολόγησε τον σμήναρχο και φέρεται ότι είχε κεντρικό ρόλο σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις του στην Αθήνα με Κινέζο πράκτορα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα
Culture Live 10.02.26

Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Μια δημόσια καλλιτεχνική εγκατάσταση του φωτογράφου Φιλ Μπίλερ έχει τοποθετηθεί στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
«Λευκή επιταγή»; 10.02.26

«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα

Με τη σαρωτική νίκη της φιλοτραμπικής Σαναέ Τακαΐτσι, η Ιαπωνία κλείνει το κεφάλαιο του μεταπολεμικού ειρηνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για γεωστρατηγική αναδιάρθρωση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν
Mηχανή ισχύος 10.02.26

Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν

Τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν έναν κόσμο κολακείας και αδελφότητας, όπου οι πλούσιοι άνδρες αναπτύσσονται και οι γυναίκες παρέχουν υπηρεσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος
Έρευνα Reuters 10.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος

Περιστατικά που συνδέονται με συσκευή που επιτρέπει σε χειρουργούς να αντιμετωπίζουν τη χρόνια ιγμορίτιδα με τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν ανησυχία στις ΗΠΑ. Μπορεί η ΑΙ να είναι πανάκεια;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
