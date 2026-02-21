newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Ποιοι βρίσκονται στο «μάτι» των ελεγκτών για φοροδιαφυγή
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Ποιοι βρίσκονται στο «μάτι» των ελεγκτών για φοροδιαφυγή

Οι φορολογούμενοι και οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα n Ειδικός αλγόριθμος επιλέγει τους ελεγκτικούς στόχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
A
A
Φουλ επίθεση κατά της φοροδιαφυγής εξαπολύει η ΑΑΔΕ, με τον ελεγκτικό μηχανισμό να βάζει στο «μάτι» ανοιχτές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, επιστροφές φόρων, υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες ή από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής Αρχής, υποθέσεις που διαβιβάστηκαν από το ελληνικό FBI, επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Για τον έλεγχο όλων των υποθέσεων θα εφαρμοστούν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ειδικοί αλγόριθμοι, ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο τελικής μοριοδότησης αλλά και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Υποθέσεις που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, φέτος θα διενεργηθούν τουλάχιστον 72.800 φορολογικοί έλεγχοι με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και τους «Ράμπο» της νέας ελεγκτικής μονάδας ΔΕΟΣ. Με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, η ΑΑΔΕ ενισχύει και διευρύνει το Bank Account Nexus Crosscheck Application (BANCAPP), το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας. Στο σύστημα εντάσσονται πλέον, πέραν των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων πληρωμών, και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, καθώς και ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με ή χωρίς φυσική παρουσία, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Υποθέσεις που ελέγχονται

Με νέα απόφασή του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής καθορίζει τα κριτήρια ελέγχου για τις υποθέσεις που θα βρεθούν φέτος στο στόχαστρο  των ελεγκτών. Με βάση τις οδηγίες:

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας ενώ τουλάχιστον το 75% του συνόλου των υποθέσεων που θα ελεγχθούν θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται άμεσα:

– Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις ελέγχου/έρευνας των ΥΕΔΔΕ.

– Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος καθώς και υποθέσεις που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον είναι μείζονος σημασίας ή προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής.

– Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

– Υποθέσεις  επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

– Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής Αρχής.

– Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

– Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές Αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

– Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

– Υποθέσεις που αφορούν σε ελέγχους τυχαίου δείγματος και όσων δεν διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2021-2025.

– Υποθέσεις ελέγχων συμμόρφωσης των δηλούντων ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας καθώς και υποθέσεις για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ.

– Υποθέσεις που αφορούν αδικήματα του Ποινικού Κώδικα όπως δωροληψία πολιτικών προσώπων και υπαλλήλων

– Υποθέσεις ελέγχων επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος.

– Όλες οι υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση – προσωρινή αξία της ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο της αγοράς – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο της αγοράς – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ
Λιανεμπόριο ΕΛΣΤΑΤ 21.02.26

Η ακρίβεια έχει αλλάξει τις συνήθειες των νοικοκυριών, που περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Σε τρόφιμα-σουπερμάρκετ το 27,3% του τζίρου του λιανεμπορίου το 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους
Ελλάδα 21.02.26

Διασώθηκαν 20 άτομα, ενώ υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται ως αρκετά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή

Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ
Art 21.02.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ απέκτησαν πρόσβαση στο φημισμένο Interlochen Center for the Arts, αξιοποιώντας δωρεές και επιρροή. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκεί φέρονται να προσέγγισαν ανήλικες μαθήτριες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε
Τόμπολα 21.02.26

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν ήδη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιστροφές χρημάτων, κάτι που ο ίδιος απέρριψε - Επιφυλακτική η ΕΕ, ανησυχεί για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε με τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων
Διαρκής συρρίκνωση 21.02.26

Το δίκτυο της περιφέρειας «θυσιάζεται» συστηματικά με αναστολές δρομολογίων - Προτεραιότητα στον βασικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Κώστας Ντελέζος
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ
Λιανεμπόριο ΕΛΣΤΑΤ 21.02.26

Η ακρίβεια έχει αλλάξει τις συνήθειες των νοικοκυριών, που περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Σε τρόφιμα-σουπερμάρκετ το 27,3% του τζίρου του λιανεμπορίου το 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δασμοί Τραμπ: Τι μέλλει γενέσθαι έπειτα από την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ανώτατο Δικαστήριο 21.02.26

Τι πρόκειται να συμβεί με τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ότι ένα σημαντικό μέρος τους ήταν παράνομοι;

Σύνταξη
Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία – «Γοητευμένος» ο ένας από τον τζιχαντισμό
Γαλλία 21.02.26

«Γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό ήταν ο ένας από τους δύο 16χρονους που συνελήφθησαν στη Γαλλία, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.

Σύνταξη
Αυστρία: Στους πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες
Κόσμος 21.02.26

Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Αντον αμ Αρλμπεργκ, ένας κατέληξε σε νοσοκομείο, ανεβάζοντας στους πέντε τους νεκρούς από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία.

Σύνταξη
