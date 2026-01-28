newspaper
Φοροδιαφυγή: Έλεγχοι με AI και άλλα ψηφιακά «όπλα» από την ΑΑΔΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Ιανουαρίου 2026, 07:10

Φοροδιαφυγή: Έλεγχοι με AI και άλλα ψηφιακά «όπλα» από την ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ, ενεργοποιεί έξι νέα ψηφιακά εργαλεία για να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, με ένταξη και προγνωστικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης

Ψηφιακό δίχτυ στήνει η ΑΑΔΕ, με τεχνητή νοημοσύνη ενόψει 2026, για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος, θα μπορούσε να στηρίξει νέες φοροελαφρύνσεις.

Στο στόχαστρο η φοροδιαφυγή

Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 χαράσσει έναν οδικό χάρτη εκτεταμένων παρεμβάσεων, που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, τα προγνωστικά μοντέλα κινδύνου και τη διασύνδεση συστημάτων, ενισχύοντας τους ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Με τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματοποιημένα συστήματα και νέα ψηφιακά εργαλεία εντείνεται το 2026 τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου

Στη πρώτη γραμμή των μέτρων βρίσκεται η εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου και αυτοματοποιημένου συστήματος που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί τις συναλλαγές των ταμειακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και να διασφαλίζει την άμεση και αυτοματοποιημένη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA, κλείνοντας τα παράθυρα απόκρυψης τζίρου.

Με το σημερινό σύστημα η αποστολή των δεδομένων γίνεται συνήθως με χρονική καθυστέρηση, πράγμα που περιορίζει τις δυνατότητες ελέγχου και αφήνει περιθώρια κενών ή ανακολουθιών στα φορολογικά στοιχεία.

Από τον Φεβρουάριο του 2026 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, αρχικά από τις μεγάλες επιχειρήσεις με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής να προβλέπει δύο περιόδους υλοποίησης, καθώς και μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

Επίσης από τον Μάιο του 2026 εκκινεί η υποχρεωτική εφαρμογή της β΄ φάσης της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων Αποστολής, για όλες τις επιχειρήσεις ενώ επεκτείνεται το 2026 η χρήση του Ψηφιακού Πελατολογίου της ΑΑΔΕ με την υποχρεωτική εφαρμογή του στον κλάδο των εκδηλώσεων.

Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής διαδικτυακής πύλης της ΑΑΔΕ για την κωδικοποιημένη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου.

Παράλληλα, θεσμοθετείται πλαίσιο για την έκδοση φορολογικών ερμηνευτικών πράξεων (advanced tax ruling), δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λαμβάνουν εκ των προτέρων σαφείς απαντήσεις για τη φορολογική μεταχείριση σύνθετων συναλλαγών. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που μειώνει τη φορολογική αβεβαιότητα και ενισχύει την ελκυστικότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Η ΑΑΔΕ προχωρά σε αναβάθμιση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων και τη δημιουργία «ψηφιακού βοηθού» για την υποστήριξη πολιτών και επιχειρήσεων.

Δρομολογείται «group taxation»

Την ίδια ώρα προωθείται η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου φορολογίας εισοδήματος για τους ημεδαπούς επιχειρηματικούς ομίλους («group taxation»). Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου, προβλέψιμου και ανταγωνιστικού φορολογικού περιβάλλοντος που μειώνει την αβεβαιότητα, εξορθολογίζει τη φορολογική επιβάρυνση και θωρακίζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται για φορολογικούς σκοπούς ως μεμονωμένες οντότητες, αλλά ως μέλη ενός ενιαίου ομίλου, κατ’ αναλογία των όσων εφαρμόζονται στους κανόνες της λογιστικής για τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ομίλων. Το νέο πλαίσιο θα επιτρέπει την υποβολή ενιαίας φορολογικής δήλωσης, απλοποιώντας σημαντικά τη συμμόρφωση και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Τέλος ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δημιουργία του νέου ψηφιακού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ που θα συγκεντρώνει στοιχεία για όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα για φορολογικούς σκοπούς.

Πηγή: ΟΤ

MSCI: Τι θα φέρει η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου για επενδυτές και κεφάλαια

MSCI: Τι θα φέρει η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου για επενδυτές και κεφάλαια

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 28.01.26
Ελλάδα 28.01.26

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Στη Ρουμανία βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, καθώς και εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς.

Σύνταξη
Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι
Κόσμος 28.01.26
Κόσμος 28.01.26

Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ινδονησία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ
Υπαναχώρηση 28.01.26
Υπαναχώρηση 28.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ

Ο Μίλερ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, υπαναχωρεί - Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, είχε υπερασπιστεί τους πράκτορες που τον πυροβόλησαν χαρακτηρίζοντας τον 37χρονο, «δυνάμει δολοφόνο»

Σύνταξη
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
«Όλοι θέλουν» 28.01.26
«Όλοι θέλουν» 28.01.26

«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Σύνταξη
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - mας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ζήτημα εμπιστοσύνης
Opinion 28.01.26

Ζήτημα εμπιστοσύνης

Η Ουάσιγκτον, απομακρυνόμενη από παραδοσιακές αρχές και αντιλήψεις, κάνει όλους τους συμμάχους της να μουδιάζουν και να ψάχνονται.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
