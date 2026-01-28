Φοροδιαφυγή: Έλεγχοι με AI και άλλα ψηφιακά «όπλα» από την ΑΑΔΕ

Ψηφιακό δίχτυ στήνει η ΑΑΔΕ, με τεχνητή νοημοσύνη ενόψει 2026, για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος, θα μπορούσε να στηρίξει νέες φοροελαφρύνσεις.

Στο στόχαστρο η φοροδιαφυγή

Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 χαράσσει έναν οδικό χάρτη εκτεταμένων παρεμβάσεων, που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, τα προγνωστικά μοντέλα κινδύνου και τη διασύνδεση συστημάτων, ενισχύοντας τους ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Με τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματοποιημένα συστήματα και νέα ψηφιακά εργαλεία εντείνεται το 2026 τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου

Στη πρώτη γραμμή των μέτρων βρίσκεται η εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου και αυτοματοποιημένου συστήματος που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί τις συναλλαγές των ταμειακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και να διασφαλίζει την άμεση και αυτοματοποιημένη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA, κλείνοντας τα παράθυρα απόκρυψης τζίρου.

Με το σημερινό σύστημα η αποστολή των δεδομένων γίνεται συνήθως με χρονική καθυστέρηση, πράγμα που περιορίζει τις δυνατότητες ελέγχου και αφήνει περιθώρια κενών ή ανακολουθιών στα φορολογικά στοιχεία.

Από τον Φεβρουάριο του 2026 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, αρχικά από τις μεγάλες επιχειρήσεις με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής να προβλέπει δύο περιόδους υλοποίησης, καθώς και μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

Επίσης από τον Μάιο του 2026 εκκινεί η υποχρεωτική εφαρμογή της β΄ φάσης της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων Αποστολής, για όλες τις επιχειρήσεις ενώ επεκτείνεται το 2026 η χρήση του Ψηφιακού Πελατολογίου της ΑΑΔΕ με την υποχρεωτική εφαρμογή του στον κλάδο των εκδηλώσεων.

Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής διαδικτυακής πύλης της ΑΑΔΕ για την κωδικοποιημένη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου.

Παράλληλα, θεσμοθετείται πλαίσιο για την έκδοση φορολογικών ερμηνευτικών πράξεων (advanced tax ruling), δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λαμβάνουν εκ των προτέρων σαφείς απαντήσεις για τη φορολογική μεταχείριση σύνθετων συναλλαγών. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που μειώνει τη φορολογική αβεβαιότητα και ενισχύει την ελκυστικότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Η ΑΑΔΕ προχωρά σε αναβάθμιση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων και τη δημιουργία «ψηφιακού βοηθού» για την υποστήριξη πολιτών και επιχειρήσεων.

Δρομολογείται «group taxation»

Την ίδια ώρα προωθείται η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου φορολογίας εισοδήματος για τους ημεδαπούς επιχειρηματικούς ομίλους («group taxation»). Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου, προβλέψιμου και ανταγωνιστικού φορολογικού περιβάλλοντος που μειώνει την αβεβαιότητα, εξορθολογίζει τη φορολογική επιβάρυνση και θωρακίζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται για φορολογικούς σκοπούς ως μεμονωμένες οντότητες, αλλά ως μέλη ενός ενιαίου ομίλου, κατ’ αναλογία των όσων εφαρμόζονται στους κανόνες της λογιστικής για τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ομίλων. Το νέο πλαίσιο θα επιτρέπει την υποβολή ενιαίας φορολογικής δήλωσης, απλοποιώντας σημαντικά τη συμμόρφωση και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Τέλος ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δημιουργία του νέου ψηφιακού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ που θα συγκεντρώνει στοιχεία για όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα για φορολογικούς σκοπούς.

Πηγή: ΟΤ