Συμμαχία ανταγωνιστών στους ημιαγωγούς – H Nvidia επενδύει για τη σωτηρία της Intel
Η Nvidia ολοκλήρωσε αισίως τη συναλλαγή που είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.
Μετοχές της Intel αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγόρασε η Nvidia, σύμφωνα με δήλωση της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών που υποβλήθηκε τη Δευτέρα, ολοκληρώνοντας μια συναλλαγή που είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.
Οι αμερικανικές αντιμονοπωλιακές αρχές ενέκριναν την επένδυση της Nvidia στην Intel, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ νωρίτερα τον Δεκέμβριο.
Η κορυφαία εταιρεία σχεδιασμού τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα καταβάλει 23,28 δολάρια ανά μετοχή για τις κοινές μετοχές της Intel, σε μια συμφωνία που θεωρείται σημαντική οικονομική σωτηρία για τον κατασκευαστή τσιπ, μετά από χρόνια λανθασμένων κινήσεων και επεκτάσεων της παραγωγικής ικανότητας με υψηλή ένταση κεφαλαίου που εξάντλησαν τα οικονομικά του, όπως σημειώνει το Reuters.
214 εκατ. μετοχές της Intel στην Nvidia
Η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο αγόρασε πάνω από 214,7 εκατομμύρια μετοχές της Intel στην τιμή που ορίστηκε στη συμφωνία του Σεπτεμβρίου, σε ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δευτέρας.
Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν πτώση 1,3% στις προ-αγοραίες συναλλαγές, ενώ οι μετοχές της Intel παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.
Πηγή: OT.gr
