Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
AI 12 Δεκεμβρίου 2025

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
Spotlight

Κάποια άτομα ξεχωρίζουν χαράσσοντας πορείες σε αχαρτογράφητα νερά, δημιουργώντας μονοπάτια που άλλοι ακολουθούν. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην παγκόσμια τεχνολογία σήμερα, ηγούμενος τόσο της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης όσο και μιας από τις πιο εξαιρετικές εταιρικές ανόδους στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Κάποτε o Xoυάνγκ απορριπτόταν ως ένας εξειδικευμένος κατασκευαστής τσιπ που εξυπηρετούσε gamers και ερευνητές. Τώρα, η Nvidia βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης

Η εμφάνισή του στο δημόσιο στερέωμα ήταν ραγδαία. Στις αρχές του έτους, ενώ γιόρταζε τα γενέθλιά του τον Φεβρουάριο, έλαβε ένα απροσδόκητο τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που του φάνηκε φάρσα, εξελίχθησε σε μια 45λεπτη συνομιλία που σηματοδότησε την έναρξη μιας ασυνήθιστης σχέσης μεταξύ του τότε πρώην και μετέπειτα ξανά Αμερικανού προέδρου και του κάποτε άγνωστου μηχανικού που είχε αφιερωθεί δεκαετίες σχεδιάζοντας τσιπ γραφικών.

Αυτή η σχέση απέδωσε πολιτικούς και οικονομικούς καρπούς: η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέτρεψε πλέον στην Nvidia να συνεχίσει την πώληση προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, αντιστρέφοντας προηγούμενους περιορισμούς που υποστήριζαν γεράκια εθνικής ασφάλειας. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει πόσο κεντρικός έχει γίνει ο Χουάνγκ στους διαδρόμους της παγκόσμιας εξουσίας. Κάποτε απορριπτόταν ως ένας εξειδικευμένος κατασκευαστής τσιπ που εξυπηρετούσε gamers και ερευνητές. Τώρα, η Nvidia βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Χουάνγκ

Εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Χουάνγκ

Λόγω αυτής της επιρροής, οι Financial Times ονομάζουν τον Χουάνγκ «Πρόσωπο της Χρονιάς». Υπό την ηγεσία του, η Nvidia έχει οδηγήσει ένα από τα μεγαλύτερα κύματα επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα στην ιστορία, τροφοδοτώντας την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ και διατηρώντας ένα ράλι στο χρηματιστήριο. Η Nvidia έγινε η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο το 2025 ξεπερνώντας για λίγο τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς. Ο πλούτος του Χουάνγκ έχει εκτοξευθεί σε πάνω από τα 160 δισεκατομμύρια δολάρια, τοποθετώντας τον μεταξύ των πλουσιότερων ατόμων στον κόσμο. Ακόμα κι αν η αποτίμηση της Nvidia μειωνόταν στο μισό, θα παρέμενε τριπλάσια από την αξία της στο τέλος του 2021.

Παρά την κυριαρχία της Nvidia, ο Χουάνγκ προειδοποιεί επανειλημμένα κατά του εφησυχασμού. Ο ανταγωνισμός από την Huawei της Κίνας και από τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Google παραμένει έντονος. Ωστόσο, σχεδόν τρία χρόνια αφότου το ChatGPT πυροδότησε μια κούρσα τεχνητής νοημοσύνης, οι GPU της Nvidia και το συνοδευτικό λογισμικό διατηρούν ένα κυρίαρχο προβάδισμα.

Ο Χουάνγκ παρουσιάζεται όχι μόνο ως οραματιστής αλλά και ως πρακτικός μηχανικός. Υποστηρίζει ότι η Nvidia έχει βοηθήσει στη δημιουργία «μιας εντελώς νέας βιομηχανίας που παράγει ψηφιακή νοημοσύνη», μιας βιομηχανίας που τελικά θα αναδιαμορφώσει την παγκόσμια υποδομή.

Η αύξηση της κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων —απαραίτητη για την τεχνητή νοημοσύνη— έχει γίνει ένα από τα λίγα φωτεινά σημεία σε μια κατά τα άλλα υποτονική οικονομία. Τα τσιπ της Nvidia, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του κόστους κάθε κέντρου δεδομένων, έχουν προκαλέσει την εκτόξευση των εσόδων και των κερδών της εταιρείας.

Μια καινοτομία που άργησε

Ωστόσο, οι επικριτές αμφισβητούν την πρακτική της Nvidia να επενδύει σε πολλές startups τεχνητής νοημοσύνης που αγοράζουν επίσης τα τσιπ της, υποδηλώνοντας ότι αυτό ενισχύει τεχνητά τη ζήτηση. Ο Χουάνγκ απορρίπτει αυτές τις ανησυχίες, επιμένοντας ότι οι επενδύσεις είναι μικρές σε σχέση με την κλίμακα της Nvidia και χρησιμεύουν μόνο για να καλλιεργήσουν το ευρύτερο οικοσύστημα ΑΙ. Απορρίπτει επίσης τους φόβους για φούσκα τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικοί επενδυτές παραμένουν πειθαρχημένοι ακόμη και εν μέσω ενθουσιασμού του κοινού. Για αυτόν, ο κόσμος απλώς υφίσταται έναν εκσυγχρονισμό που είχε καθυστερήσει πολύ: «Χρειάστηκαν 60 χρόνια πληροφορικής για να φτάσουμε εδώ», λέει, και η ενημέρωση της παγκόσμιας υποδομής θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από δύο χρόνια.

Σχετικά με το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Χουάνγκ απορρίπτει τόσο τις προφητικές όσο και τις ουτοπικές προσεγγίσεις.

Το στυλ ηγεσίας του Χουάνγκ —έντονο, πνευματικά απαιτητικό και εξαιρετικά συγκεντρωτικό— έχει διαμορφώσει την κουλτούρα της Nvidia. Διατηρεί άμεση εποπτεία 50-60 στελεχών και αποφεύγει τα ιεραρχικά επίπεδα, πιστεύοντας ότι διαστρεβλώνουν τη ροή πληροφοριών και αποδυναμώνουν την ανάπτυξη. Αν και αναμένει ανθεκτικότητα και διαφάνεια, είναι γνωστό ότι επικρίνει στελέχη δημόσια, κάτι που το παρουσιάζει ως εργαλείο για την εταιρική μάθηση, αν και όσοι στοχοποιούνται συχνά δυσαρεστούνται.

Η αδιάκοπη εργασιακή ηθική του Χουάνγκ αποτελεί καθοριστικό χαρακτηριστικό από την ίδρυση της Nvidia πριν από 33 χρόνια. Οι πρώτες αποτυχίες σχεδόν κατέστρεψαν την εταιρεία, αλλά η επιμονή και η πεποίθησή του – καθοδηγούμενες από αυτό που αποκαλεί συλλογισμό «βασικών αρχών» – οδήγησαν την Nvidia να κάνει τολμηρά μακροπρόθεσμα στοιχήματα. Μεταξύ αυτών ήταν η πεποίθηση ότι οι παραδοσιακοί επεξεργαστές θα έφταναν στα όριά τους και ότι τα τσιπ γραφικών της Nvidia θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε ισχυρές μηχανές για επιστημονικούς υπολογισμούς. Η σημαντική ανακάλυψη ήταν το επίπεδο λογισμικού CUDA, που έκανε το υλικό της Nvidia πολύ ευκολότερο στον προγραμματισμό και έγινε ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά όπλα της.

Nvidia

Από σχεδιαστής τσιπ στα βαθιά της γεωπολιτικής

Καθώς η Nvidia έχει αναπτυχθεί, ο Χουάνγκ έχει ωθηθεί στη γεωπολιτική. Παραδέχεται ότι νιώθει άβολα με τον πολιτικό διάλογο, ο οποίος δεν έχει την τεχνική βάση στην οποία έχει συνηθίσει.

Παρ’ όλα αυτά, έχει πλοηγηθεί στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα. Κολάκευσε δημόσια τον Τραμπ, μεσολάβησε για πωλήσεις τσιπ στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ και οργάνωσε συμφωνία στην οποία οι ΗΠΑ λαμβάνουν μέρος των πωλήσεων της Nvidia στην Κίνα σε αντάλλαγμα για άδειες εξαγωγής. Στην Κίνα και την Ταϊβάν, έχει εμπλακεί σε αυτό που οι συνάδελφοί του αποκαλούν «διαμεσολαβητική διπλωματία» (shuttle diplomacy), κερδίζοντας την εμπιστοσύνη παρά την επιδείνωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο Χουάνγκ αναγνωρίζει την εξαιρετική ταχύτητα και την ελαφριά κανονιστική πινελιά του Πεκίνου στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αντιπαραβάλλοντάς την με την πιο προληπτική νομικίστικη νοοτροπία της Δύσης. Αλλά αποφεύγει να παίρνει πλευρές, σημειώνοντας ότι και τα δύο συστήματα έχουν πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Οι επικριτές αμφιβάλλουν ότι η Κίνα θα συνεχίσει να εξαρτάται από αμερικανικούς ημιαγωγούς, αλλά ο Χουάνγκ υποστηρίζει ότι το καθήκον της Nvidia – παντού – είναι απλώς να παραμείνει απαραίτητη.

Σχετικά με το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Χουάνγκ απορρίπτει τόσο τις προφητικές όσο και τις ουτοπικές προσεγγίσεις. Απορρίπτει τους φόβους για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, σημειώνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι στιγμής αυτοματοποιεί κάποιες εργασίες, όχι ολόκληρες θέσεις. Αποστασιοποιείται επίσης από τους φουτουριστές που εικοτολογούν για την τεχνητή γενική νοημοσύνη. Για αυτόν, η επόμενη φάση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι μια πρακτική πρόκληση μηχανικής: η ευρεία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλους τους κλάδους για την επίτευξη ευρέων κερδών παραγωγικότητας. Η φαντασία, λέει, μπορεί να είναι αντιπαραγωγική. Πυξίδα του η πρακτικότητα.

Πηγή: OT.gr

