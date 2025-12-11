science
Οι ηγέτες της AI στο εξώφυλλο του TIME – Η τεχνολογία που σφράγισε το 2025
AI 11 Δεκεμβρίου 2025 | 17:05

Οι ηγέτες της AI στο εξώφυλλο του TIME – Η τεχνολογία που σφράγισε το 2025

Όπως σημειώνει το TIME: «Αυτή είναι η ιστορία για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη άλλαξε τον κόσμο μας το 2025»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Spotlight

Το «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025 «έδειξε» το περιοδικό TIME που δεν είναι άλλο από τους αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αποτυπώνεται στο πρωτοσέλιδό του.

Όπως σημειώνει το TIME: «Αυτή είναι η ιστορία για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη άλλαξε τον κόσμο μας το 2025, με νέους, συναρπαστικούς και μερικές φορές τρομακτικούς τρόπους».

Επί της ουσίας, για το 2025, το περιοδικό Time δεν επέλεξε ένα μόνο πρόσωπο για τον τίτλο «Πρόσωπο της Χρονιάς». Αντίθετα, έδωσε τη διάκριση στους «αρχιτέκτονες» της τεχνητής νοημοσύνης, αναγνωρίζοντας τη ραγδαία επίδραση της τεχνολογίας και των εταιρειών που την αναπτύσσουν.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού απεικονίζονται κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο ιδιοκτήτης της X Ίλον Μασκ και η…νονά της τεχνητής νοημοσύνης Φέι-Φέι Λι.

Τι αντιπροσωπεύουν για το TIME

Αυτοί οι ηγέτες αντιπροσωπεύουν διαφορετικές πλευρές της βιομηχανίας: από επιχειρηματική και τεχνολογική καινοτομία έως ερευνητικά επιτεύγματα και πανεπιστημιακή καθοδήγηση. Η παρουσία τους στην επιλογή του Time αντανακλά τη συλλογική επίδραση που είχαν οι αποφάσεις τους, οι στρατηγικές τους και — σε ορισμένες περιπτώσεις — οι δημόσιες τοποθετήσεις τους στο πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται, χρησιμοποιεί και νομοθετεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Το περιοδικό σημειώνει ότι η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει τη συγκλονιστική ανάπτυξη της AI το 2025, η οποία «εμφανίστηκε παντού» — είτε σε επιχειρηματικά προϊόντα, είτε σε εφαρμογές παραγωγής περιεχομένου, είτε σε εργαλεία για έρευνα και παραγωγή. Η τεχνολογία αυτή θεωρείται από το Time μια από τις πιο μετασχηματιστικές δυνάμεις της χρονιάς, με επιπτώσεις που ξεπερνάνε τις τεχνολογικές βελτιώσεις και επηρεάζουν βαθιά την κοινωνία, την οικονομία και τον τρόπο ζωής.

Η επιλογή των “Architects of AI” δεν σηματοδοτεί μόνο την αναγνώριση του έργου τους, αλλά και τη συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις και τους κινδύνους που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη — όπως θέματα ηθικής, εργατικού δυναμικού, παραπληροφόρησης και ανισοτήτων — καθώς και την ανάγκη για προσεκτικό έλεγχο και διακυβέρνηση της τεχνολογίας.

Το Time έχει μια μακρά παράδοση στην επιλογή ανθρώπων που αντικατοπτρίζουν τις κρίσιμες αλλαγές της εποχής. Από τον βιομηχανικό μαγνήτη Charles Lindbergh το 1927, μέχρι την επιλογή του ηλεκτρονικού υπολογιστή το 1982 ή των χρηστών του διαδικτύου το 2006, η λίστα περιλαμβάνει ποικίλες προσωπικότητες, ομάδες και ιδέες. Η επιλογή των “Architects of AI” εντάσσεται σε αυτή την παράδοση, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον περάσει από το να είναι «καινοτομία» στο να γίνει πρωταγωνιστής της παγκόσμιας πραγματικότητας

A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots
AI 10.12.25

A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots

Οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν ιδέες για δώρα, να συγκρίνουν τιμές ή ακόμα και να κάνουν άμεσα τις αγορές τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ψηφιακή αποικιοκρατία»: Πώς οι εταιρείες AI ακολουθούν το παράδειγμα των αυτοκρατοριών
Data nullius 10.12.25

«Ψηφιακή αποικιοκρατία»: Πώς οι εταιρείες AI ακολουθούν το παράδειγμα των αυτοκρατοριών

Η συλλογή δεδομένων από εταιρείες AI μοιάζει με αποικιοκρατικές πρακτικές, όπου ισχυρές δυνάμεις παίρνουν πόρους χωρίς άδεια ή δίκαιη ανταπόδοση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»
«Φρενίτιδα» 06.12.25

Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»

Η έρευνα της AI είναι υπό αμφισβήτηση, καθώς συγγραφέας ισχυρίζεται ότι έχει γράψει περισσότερες από 100 εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη που ένας ειδικός αποκαλεί «καταστροφή»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
Τεχνολογία 04.12.25

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη, λέει ο ιδρυτής της εγκυκλοπαίδειας Τζίμι Ουέιλς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Σύνταξη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
