H Nvidia λανσάρει τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης – Η Mercedes πρώτος πελάτης
Η πλατφόρμα Alpamayo της Nvidia θα κάνει ντεμπούτο με τη νέα Mercedes-Benz CLA που θα κυκλοφορήσει φέτος στις ΗΠΑ.
- Σε κατάσταση σοκ δύο κτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο – Αδέσποτα σκυλιά κατασπάραξαν τα πρόβατά τους
- «Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική»: Κοινή δήλωση - μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες
- Σπαρακτικές σκηνές στην κηδεία του 36χρονoυ στην Ανώπολη που πέθανε από φωτιά στο σπίτι του
- Ανησυχία στη Γερμανία - Σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση» ορισμένοι τομείς της οικονομίας παραδέχεται ο Μερτς
Σε μια κίνηση που αναπόφευκτα εντείνει τον ανταγωνισμό για την Tesla, η Nvidia παρουσίασε πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που θα κάνει τα αυτόνομα οχήματα να «σκέφτονται» πώς θα αντιδρούν σε απρόοπτα.
Το ντεμπούτο της πλατφόρμας Alpamayo αναμένεται με τη νέα Mercedes-Benz CLA, η οποία θα κυκλοφορήσει φέτος στις ΗΠΑ και θα μπορεί να κινείται αυτόνομα ακόμα και σε μικρούς δρόμους υπό την επίβλεψη του οδηγού.
Μέχρι σήμερα, η Tesla είναι η μόνη εταιρεία που προσφέρει λειτουργία αυτόνομης οδήγησης στην αμερικανική αγορά, αν και ο οδηγός πρέπει να έχει πάντα τα μάτια του στον δρόμο.
Την τεχνολογία της Nvidia θα μπορούσαν να υιοθετήσουν ελεύθερα και άλλοι κατασκευαστές, δεδομένου ότι η Nvidia προσφέρει το Alpamayo ως τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, με ελεύθερη πρόσβαση ακόμα και στα δεδομένα εκπαίδευσης του συστήματος.
«Το Alpamayo φέρνει τη λογική στα αυτόνομα οχήματα επιτρέποντάς τους να σκέφτονται πώς θα αντιδράσουν σε σπάνια σενάρια, να οδηγούν με ασφάλεια σε περίπλοκα περιβάλλοντα και να εξηγούν τις οδηγικές τουες αποφάσεις» δήλωσε ο Τζένσενγκ Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia στην ετήσια έκθεση τεχνολογίας CES στο Λας Βέγκας.
«Οδηγεί τόσο φυσικά επειδή διδάχθηκε απευθείας από τις επιδείξεις με ανθρώπους […] όμως σε κάθε σενάριο […] σού λέει τι πρόκειται να κάνει, σκέφτεται λογικά τι πρέπει να κάνει» είπε ο Χουάνγκ, φορώντας το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο σακάκι του, αυτή τη φορά από δέρμα κροκοδείλου.
Ακολουθώντας το παράδειγμα της Tesla, η Nvidia σχεδιάζει επίσης να λανσάρει υπηρεσία ρομποτικών ταξί στις ΗΠΑ το 2027, αν και δεν έχει κατονομάσει την αυτοκινητοβιομηχανία με την οποία θα συνεργαστεί.
Στην έκθεση CES, ο Χουάνγκ ανέφερε ακόμα ότι το νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Rubin έχει βγει σε μαζική παραγωγή και θα διατεθεί σύντομα στις εταιρείες ΑΙ. Η νέα σειρά τσιπ φέρεται να προσφέρει πενταπλάσια επεξεργαστική ισχύ σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.
Χάρη στην κυριαρχία της στα τσιπ που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ΑΙ, η Nvidia είναι σήμερα η πιο πολύτιμη εταιρεία του κόσμου, με τη χρηματιστηριακή της αξία να φτάνει σήμερα τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Τον Οκτώβριο, έγινε η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε σε κεφαλαιοποίηση τα 5 τρισ., στη συνέχεια όμως η μετοχή της υποχώρησε λόγω ανησυχίας για φούσκα στην ΑΙ.
- Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού
- Παρίσι: Κάνουν σκι στη… Μονμάρτη μετά τα χιόνια (video)
- Βενεζουέλα: Το νεύμα Τραμπ στις πετρελαϊκές πριν από την στρατιωτική παρέμβαση
- LIVE: Πίζα – Κόμο
- Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο – Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ
- Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»
- Κούρσα για το φεγγάρι – Αυτές είναι οι ιδιωτικές αποστολές που θα επιχειρήσουν προσσελήνωση το 2026
- Κραν Μοντανά: 1000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις