H Nvidia λανσάρει τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης – Η Mercedes πρώτος πελάτης

Σε μια κίνηση που αναπόφευκτα εντείνει τον ανταγωνισμό για την Tesla, η Nvidia παρουσίασε πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που θα κάνει τα αυτόνομα οχήματα να «σκέφτονται» πώς θα αντιδρούν σε απρόοπτα.

Το ντεμπούτο της πλατφόρμας Alpamayo αναμένεται με τη νέα Mercedes-Benz CLA, η οποία θα κυκλοφορήσει φέτος στις ΗΠΑ και θα μπορεί να κινείται αυτόνομα ακόμα και σε μικρούς δρόμους υπό την επίβλεψη του οδηγού.

Μέχρι σήμερα, η Tesla είναι η μόνη εταιρεία που προσφέρει λειτουργία αυτόνομης οδήγησης στην αμερικανική αγορά, αν και ο οδηγός πρέπει να έχει πάντα τα μάτια του στον δρόμο.

Την τεχνολογία της Nvidia θα μπορούσαν να υιοθετήσουν ελεύθερα και άλλοι κατασκευαστές, δεδομένου ότι η Nvidia προσφέρει το Alpamayo ως τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, με ελεύθερη πρόσβαση ακόμα και στα δεδομένα εκπαίδευσης του συστήματος.

«Το Alpamayo φέρνει τη λογική στα αυτόνομα οχήματα επιτρέποντάς τους να σκέφτονται πώς θα αντιδράσουν σε σπάνια σενάρια, να οδηγούν με ασφάλεια σε περίπλοκα περιβάλλοντα και να εξηγούν τις οδηγικές τουες αποφάσεις» δήλωσε ο Τζένσενγκ Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia στην ετήσια έκθεση τεχνολογίας CES στο Λας Βέγκας.

«Οδηγεί τόσο φυσικά επειδή διδάχθηκε απευθείας από τις επιδείξεις με ανθρώπους […] όμως σε κάθε σενάριο […] σού λέει τι πρόκειται να κάνει, σκέφτεται λογικά τι πρέπει να κάνει» είπε ο Χουάνγκ, φορώντας το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο σακάκι του, αυτή τη φορά από δέρμα κροκοδείλου.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Tesla, η Nvidia σχεδιάζει επίσης να λανσάρει υπηρεσία ρομποτικών ταξί στις ΗΠΑ το 2027, αν και δεν έχει κατονομάσει την αυτοκινητοβιομηχανία με την οποία θα συνεργαστεί.

Στην έκθεση CES, ο Χουάνγκ ανέφερε ακόμα ότι το νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Rubin έχει βγει σε μαζική παραγωγή και θα διατεθεί σύντομα στις εταιρείες ΑΙ. Η νέα σειρά τσιπ φέρεται να προσφέρει πενταπλάσια επεξεργαστική ισχύ σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Χάρη στην κυριαρχία της στα τσιπ που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ΑΙ, η Nvidia είναι σήμερα η πιο πολύτιμη εταιρεία του κόσμου, με τη χρηματιστηριακή της αξία να φτάνει σήμερα τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τον Οκτώβριο, έγινε η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε σε κεφαλαιοποίηση τα 5 τρισ., στη συνέχεια όμως η μετοχή της υποχώρησε λόγω ανησυχίας για φούσκα στην ΑΙ.