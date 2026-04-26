Τραγωδία στην Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Παρθένι Αρκαδίας όταν ένας άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο άτυχος άνδρας, που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα.

Μόλις ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνάδελφοι του από το ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Στο Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του.