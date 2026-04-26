Τραγωδία στην Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ
Ο άτυχος άνδρας, που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα
- Γονείς Μάριου: «Νιώθουμε ότι με την συμπεριφορά τους μας κοροϊδεύουν»
- Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
- Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση - Έξι τραυματίες (βίντεο)
- Οι Ουκρανοί χτύπησαν εργοστάσιο λιπασμάτων στη ρωσική περιφέρεια Βόλογκντα
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Παρθένι Αρκαδίας όταν ένας άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Ο άτυχος άνδρας, που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα.
Μόλις ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνάδελφοι του από το ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.
Στο Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
- Η τρομερή ανάρτηση του Φουρνιέ για τον… κοιμώμενο MVP, Βεζένκοφ (pics)
- Δένδιας: Η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων ανήκει στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας
- Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
- H συμμορία που αν και στις φυλακές ελέγχει διεθνώς την παρανομία – «Η πιο άρτια μορφή οργανωμένου εγκλήματος»
- Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
- Τα ρεκόρ του ΟΦΗ στον νικηφόρο τελικό Κυπέλλου
- Τράπεζες: Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις
