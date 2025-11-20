view
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
20 Νοεμβρίου 2025 | 13:33
Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 26χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα – Αγνοούνταν από τη Δευτέρα

Νεκρός ανασύρθηκε 26χρονος άνδρας μέσα από το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή του Άγιου Κωνσταντίνου στην Κεφαλονιά.

Σύνταξη
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 26χρονος ο οποίος αγνοούνταν από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στην Κεφαλονιά. Ο νεαρός ανασύρθηκε μέσα από το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει στη θάλασσα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ , την εξαφάνιση του 26χρονου, δήλωσε χθες στην ασφάλεια Αργοστολίου, η μητέρα του. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο γιος της έφυγε το πρωί της Δευτέρας από το σπίτι όπου διέμενε με τους γονείς του, λέγοντάς τους ότι πηγαίνει με το αυτοκίνητό του, στην δουλειά του.

Άμεσα – και με δεδομένο ότι είχαν ήδη περάσει σχεδόν δύο 24ωρα, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμενικό, που «χτένιζαν» και τις περιοχές γύρω από τα Κουρουκλάτα και την θάλασσα.

Ο 26χρονος ανασύρθηκε μέσα από το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει στη θάλασσα

Τελικά, το αυτοκίνητο του άτυχου νέου εντόπισαν χθες το βράδυ πυροσβέστες, στην περιοχή Κόκκινος Βράχος, οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες. Στο σημείο έφτασε σκάφος του λιμενικού και επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για αυτοκίνητο. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης, με μεγάλη δυσκολία, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών.

Μετά από ώρα, δύτες που συνέδραμαν στην επιχείρηση, κατάφεραν να ανασύρουν το αυτοκίνητο, το οποίο είχε «καρφωθεί» στον βυθό που είναι βαλτώδης, ενώ η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική. Αμέσως μετά, άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβισαν την σορό του 26χρονου η οποία μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Αργοστολίου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς όπου οι γιατροί και τυπικά διαπίστωσαν τον θάνατο του νεαρού οδηγού.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήρε το διεθνές «σήμα» για το +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήρε το διεθνές «σήμα» για το +1%

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Γάλλιο: Βασικός παίκτης η Ελλάδα – Ο ρόλος της Metlen

Γάλλιο: Βασικός παίκτης η Ελλάδα – Ο ρόλος της Metlen

«Διαβολική κίνηση» – Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram
Να 'χαμε να λέγαμε 20.11.25

«Διαβολική κίνηση» - Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram

Το κοντινό πλάνο στα κόκκινα τακούνια με καρφιά της Μιράντα Πρίστλι, στο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», προκαλεί μια κάποια συζήτηση για την αιχμηρή μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε
Φρίκη στο Τορόντο 19.11.25

Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε

Το μοιραίο βράδυ, η 27χρονη κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη ενώ τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine»

Σύνταξη
Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος
Η ανακοίνωση 19.11.25

Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Η ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε σε κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας, όπου εντόπισε εκατοντάδες κλεμμένα οχήματα

Σύνταξη
Το συρτάκι του Τζόκοβιτς με τον Αργυρό και η «Πανσέληνος» του Ροντινέι σε χριστουγεννιάτικο event (vids)
Απολαυστικοί 19.11.25

Το συρτάκι του Τζόκοβιτς με τον Αργυρό και η «Πανσέληνος» του Ροντινέι σε χριστουγεννιάτικο event (vids)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, χόρεψε συρτάκι με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και ερμήνευσε την «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή ντουέτο με τον Ροντινέι

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες: Ολοκληρώνονται σήμερα οι απολογίες του κυκλώματος – Τι λένε τα θύματα
Πώς τα έπειθαν 19.11.25

Ολοκληρώνονται σήμερα οι απολογίες του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες - Τι λένε τα θύματα

Βασικό στη μεθοδολογία της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες είναι ότι δεν αφήνουν το θύμα να κλείσει το τηλέφωνο - «Είχαν τη μητέρα μου μία ώρα» και την έπεισαν, λέει ο γιος γυναίκας που εξαπατήθηκε

Σύνταξη
427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
«Όχι άλλα ψέματα» 18.11.25

427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο [βίντεο]
Λίγα από πολλούς 18.11.25

Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο

Ο εκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο ζητάει χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος της μετάβασης στην δημαρχία, κάτι στάνταρ στις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νίκος Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Μύδροι Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση. «Όταν φτάνουν τα σκάνδαλα στην αυλή σας επινοείτε και ένα νέο κεφάλαιο συγκάλυψης. Κουράσατε. Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες και πρέπει να φύγετε», είπε.

Σύνταξη
Σύνταξη: Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα
Σε Ευρώπη και ΗΠΑ 20.11.25

Κάποτε στη Δύση... μπορεί και να βγεις στη σύνταξη - Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα

Η Gen Z, θέλει σύνταξη στα 59, η Millennials στα 61, η Γενιά Χ στα 64 και οι baby boomers στα 67 έτη. Το θέμα όμως δεν είναι τι θέλουν ή τι πραγματικά ισχύει. Το θέμα αν θα τους... αφήσουν να συνταξιοδοτηθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»
Πολεμοκαπηλία; 20.11.25

Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ομιλία του Αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, που κάλεσε τους Γάλλους να είναι έτοιμοι για πόλεμο. Σύγκρουση έως το 2030 προβλέπει έκθεση του στρατού.

Σύνταξη
«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία
2026 20.11.25

«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία

Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli xcx, το «The Moment» ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ που έρχεται αντιμέτωπη με «τις δύσκολες καταστάσεις που συνεπάγεται η φήμη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο
Ελλάδα 20.11.25

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο

Ο 29χρονος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Σύνταξη
Ο γιος του Στογιάκοβιτς για το αν τελικά θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή Σερβίας
Μπάσκετ 20.11.25

Ο γιος του Στογιάκοβιτς για το αν τελικά θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή Σερβίας

Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις με το κολέγιο του Ιλινόις και για μία ακόμη φορά ρωτήθηκε για το αν τελικά θα ενισχύσει την ελληνική Εθνική ομάδα ή τ Σέρβικη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Πιέσεις 20.11.25

Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο

Την πλήρη αντίθεσή τους με το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία εκφράζουν Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της. Διαψεύδει το Κρεμλίνο διαβουλεύσεις με ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
Δεν τον άκουσε... 20.11.25

Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει

Τον έναν τον κυνήγησαν οι νεοναζί επειδή σκεφτόταν όλους τους Ουκρανούς, τον άλλον τον κυνηγάνε σήμερα οι αρχές για την εμπλοκή του στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που συγκλόνισε την Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Ντόμινο καταγγελιών 20.11.25

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ματς με τον Ατρόμητο, ενώ αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό τόνισε πόσο χαρούμενος είναι και εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει κι άλλα χρόνια.

Σύνταξη
Τσίπρας σε κηδεία Φλαμπουράρη: Ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

«Ο Φλαμπουράρης ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό» - Ο επικήδειος Τσίπρα

«Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας» είπε φανερά συγκινημένος ο Αλέξης Τσίπρας στον επικήδειό του

Σύνταξη
Καστοριά: Σε συναγερμό οι Αρχές – Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας
Καταστράφηκε γέφυρα 20.11.25

Σε συναγερμό οι Αρχές στην Καστοριά - Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας

Γέφυρα της περιοχής κόπηκε από την ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Καστοριά, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μείνουν αποκομμένοι ενώ αναφέρονται πνιγμοί βοοειδών

Σύνταξη
Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ – Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο
88 ετών 20.11.25

Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ - Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο

Με αυτή τη νέα συλλογή από φωτεινά χρώματα και τολμηρή νεκρή φύση, πειράματα με iPad και πορτρέτα με κηλίδες, ο γίγαντας του κόσμου της τέχνης αρχίζει να δείχνει την ηλικία του με ενδιαφέροντες, ασταθείς τρόπους που παραμένουν απαράμιλλα Χόκνεϊ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκάλυψη in: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ συνομιλίες συλληφθέντα για τη δολοφονία στην Αράχωβα με τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο
Ελλάδα 20.11.25

Αποκάλυψη in: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ συνομιλίες συλληφθέντα για τη δολοφονία στην Αράχωβα με τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

Μίλησαν για το 42χρονο θύμα της δολοφονίας, λίγες ημέρες πριν την ανθρωποκτονία. Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για το ΙΧ του Μανώλη Πετσίτη.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κηδεία Φλαμπουράρη: «Αγωνιστής από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια» το μήνυμα του Παύλου Κλαυδιανού
Ελλάδα 20.11.25

Κηδεία Φλαμπουράρη: «Αγωνιστής από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια» το μήνυμα του Παύλου Κλαυδιανού

Ο Παύλος Κλαυδιανός, πολιτικός συνοδοιπόρος του Αλέκου Φλαμπουράρη, νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς και εκδότης της εφημερίδας Εποχή, αναφέρθηκε κατά τον επικήδειό του σε διάφορες στιγμές του.

Σύνταξη
Κηδεία Φλαμπουράρη: «Ήταν μια ήρεμη δύναμη» – Το μήνυμα της Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς»
Ελλάδα 20.11.25

Κηδεία Φλαμπουράρη: «Ήταν μια ήρεμη δύναμη» – Το μήνυμα της Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς»

Η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη έφτασε νωρίς στο πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ) όπου πραγματοποιήθηκε η πολιτική του κηδεία.

Σύνταξη
«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» – Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη
Συγκίνηση 20.11.25

«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» - Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη

«Επέλεξες την αριστερή πολιτική και ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης

Σύνταξη
