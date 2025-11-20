Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 26χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα – Αγνοούνταν από τη Δευτέρα

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 26χρονος ο οποίος αγνοούνταν από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στην Κεφαλονιά. Ο νεαρός ανασύρθηκε μέσα από το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει στη θάλασσα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ , την εξαφάνιση του 26χρονου, δήλωσε χθες στην ασφάλεια Αργοστολίου, η μητέρα του. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο γιος της έφυγε το πρωί της Δευτέρας από το σπίτι όπου διέμενε με τους γονείς του, λέγοντάς τους ότι πηγαίνει με το αυτοκίνητό του, στην δουλειά του.

Άμεσα – και με δεδομένο ότι είχαν ήδη περάσει σχεδόν δύο 24ωρα, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμενικό, που «χτένιζαν» και τις περιοχές γύρω από τα Κουρουκλάτα και την θάλασσα.

Τελικά, το αυτοκίνητο του άτυχου νέου εντόπισαν χθες το βράδυ πυροσβέστες, στην περιοχή Κόκκινος Βράχος, οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες. Στο σημείο έφτασε σκάφος του λιμενικού και επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για αυτοκίνητο. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης, με μεγάλη δυσκολία, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών.

Μετά από ώρα, δύτες που συνέδραμαν στην επιχείρηση, κατάφεραν να ανασύρουν το αυτοκίνητο, το οποίο είχε «καρφωθεί» στον βυθό που είναι βαλτώδης, ενώ η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική. Αμέσως μετά, άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβισαν την σορό του 26χρονου η οποία μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Αργοστολίου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς όπου οι γιατροί και τυπικά διαπίστωσαν τον θάνατο του νεαρού οδηγού.