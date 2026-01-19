Σχεδόν μισός αιώνας – Οι πρωταγωνιστές της αρχικής σειράς «Δυναστεία» 45 χρόνια μετά την πρεμιέρα

Η σειρά «Δυναστεία» επικεντρωνόταν σε δύο πλούσιες — και εχθρικές — οικογένειες: τους Κάρινγκτον και τους Κόλμπι. Ήταν η πιο δημοφιλής σειρά της χώρας κατά τη σεζόν 1984-85, ξεπερνώντας άλλες επίσης επιτυχημένες σειρές όπως το «Ντάλας» και το «Κόσμπι Σόου», σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Το 1989, η «Δυναστεία» έληξε με ένα απροσδόκητο cliffhanger λόγω ενός συνδυασμού «μειωμένων τηλεθεάσεων, φουσκωμένων μισθών των σταρ, εναλλασσόμενων παραγωγών, απίθανων ιστοριών και ενός διευθυντή προγραμματισμού του δικτύου που, σύμφωνα με πληροφορίες, απλά δεν του άρεσε η σειρά» γράφουν οι Los Angeles Times.

«Δυναστεία: Η Επανένωση»

Από τότε, το καστ έχει πραγματοποιήσει αρκετές επανασυνδέσεις: Τον Οκτώβριο του 1991, η Τζόαν Κόλινς, η Λίντα Έβας, η Χίδερ Λόκλιαρ, ο Αλ Κόρλεϊ και ο Τζον Τζέιμς συνεργάστηκαν για τη τετράωρη συνέχεια της σειράς, «Δυναστεία: Η Επανένωση».

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το καστ ξανασυναντήθηκε για το «Επανένωση της δυναστείας: Καυγάδες και χαβιάρι», ένα ειδικό πρόγραμμα διάρκειας μίας ώρας του CBS με συνεντεύξεις και συζητήσεις για την περίοδο που συμμετείχαν στη σειρά.

Το 2021, η Έμα Σαμς (που έπαιζε στη «Δυναστεία») συγκέντρωσε ξανά τους πρωταγωνιστές για μια εικονική εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την έρευνα για τον μακροχρόνιο COVID, με αφορμή τη 40ή επέτειο της σειράς.

Πού βρίσκονται λοιπόν οι πρωταγωνιστές της «Δυναστείας» σήμερα; Ακολουθεί μια ανασκόπηση της πορείας τους από τότε που η σειρά έφυγε από την τηλεόραση.

Η Τζόαν Κόλινς ως Αλέξις Κόλμπι

Με τον πολυσυζητημένο ρόλο της ως κοσμική και επιχειρηματίας Αλέξις Κόλμπι, η Κόλινς θεωρείται ευρέως υπεύθυνη για την εκτίναξη της τηλεθέασης της «Δυναστείαε» στα ύψη.

«Ήταν η πρώτη ισχυρή γυναίκα στην τηλεόραση» όπως είπε η Κόλινς στο CBS Sunday Morning το 2019. «Και δέχτηκα πολλές κριτικές γι’ αυτό. Είναι τόσο σκληρή, είναι τόσο σκύλα, είναι τόσο κακιά! Ξέρετε, απλά υπερασπιζόμουν τον εαυτό μου ως ανεξάρτητη γυναίκα!».

Μετά τη «Δυναστεία», η φήμη της Κόλινς συνέχισε να αυξάνεται με ρόλους στις σειρές The Nanny (Η Νταντά), Will & Grace, Guiding Light και The Royals. Το 2006, πρωταγωνίστησε μαζί με τη Λίντα Έβανς στην αμερικανική εθνική περιοδεία του θεατρικού έργου Legends!, στο οποίο υποδύθηκε μια κάποτε διάσημη ηθοποιό ονόματι Σίλβια.

Η ηθοποιός παραμένει ενεργή γράφοντας αυτοβιογραφίες, μυθιστορήματα και μη μυθοπλαστικά βιβλία. Το 2023 εξέδωσε το 19ο βιβλίο της, Behind the Shoulder Pads.

Η Κόλινς έχει παντρευτεί πέντε φορές, με τους Μάξγουελ Ριντ, Άντονι Νιούλι, Ρον Κας, Πίτερ Χολμ και τον τωρινό σύζυγό της, «τον μεγάλο έρωτα της ζωής της», τον παραγωγό Πέρσι Γκίμπσον.

Μέχρι σήμερα, η Κόλινς συνεχίζει να ασχολείται με την υποκριτική: θα υποδυθεί τη Γουόλις Σίμπσον σε μια επερχόμενη βιογραφική ταινία με τίτλο The Bitter End, όπως ανέφερε η εφημερίδα The Guardian τον Ιανουάριο του 2025. «Πάντα με γοήτευε η Γουόλις, γιατί πιστεύω ότι της φέρθηκαν άδικα» δήλωσε η Κόλινς στο μέσο ενημέρωσης το 2023.

Η Χέδερ Λόκλιαρ ως Σάμι Τζο Κάρινγκτον

Όπως πολλοί από τους ηθοποιούς της σειράς, η Χέδερ Λόκλιαρ έγινε διάσημη μετά την εμφάνισή της στη «Δυναστεία». Η Λόκλιαρ εντάχθηκε στο καστ στη σεζόν 2 ως η ανιψιά της Κρίστλ, Σάμι Τζο. Ήταν μία από τις λίγες ηθοποιούς που παρέμειναν βασικοί χαρακτήρες μέχρι την ακύρωση της σειράς το 1989.

Μετά τον διάσημο χωρισμό της από τον σύζυγό της Τόμι Λι, τον οποίο παντρεύτηκε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στη σειρά, η Λόκλιαρ παντρεύτηκε τον Ρίτσι Σαμπόρα, κιθαρίστα των Bon Jovi. Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί, την Άβα Ελίζαμπεθ σαμπόρα, το 1997, πριν χωρίσουν το 2006.

Η Λόκλιαρ άρχισε να βγαίνει με τον συμπρωταγωνιστή της στο Melrose Place, Τζακ Γουάγκνερ, το 2007. Αρραβωνιάστηκαν τον Αύγουστο του 2011, αλλά το ζευγάρι χώρισε τον Νοέμβριο.

Το 2018, η Λόκλιαρ συνελήφθη δύο φορές -δεν αμφισβήτησε οκτώ κατηγορίες για πλημμελήματα — συμπεριλαμβανομένων πέντε κατηγοριών για βιαιοπραγία κατά αστυνομικού — και της επιβλήθηκε ποινή 30 ημερών σε ψυχιατρική κλινική.

Το 2020, η Λόκλιαρ αρραβωνιάστηκε με τον έρωτά της από το λύκειο, τον Κρις Χάισερ. Την ίδια χρονιά, η ηθοποιός γιόρτασε ένα χρόνο νηφαλιότητας. «Τα πάει πολύ καλά και η εικόνα της είναι υπέροχη» είπε ένας φίλος της στο People. «Το πιο σημαντικό είναι το σήμερα, το αύριο και το μέλλον, και αυτή βρίσκεται σε πολύ καλή φάση».

Το ζευγάρι χώρισε τον Μάιο του 2025, πέντε χρόνια μετά τον αρραβώνα τους.

Το 2021, η Λόκλiιαρ επέστρεψε στην υποκριτική με την ταινία του Don’t Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlson Story.

Η Λίντα Έβανς ως Κρίστλ Κάρινγκτον

Η Έβανς υποδύθηκε την αντίπαλο της Αλέξις, Κρίστλ Κάρινγκτον, στη «Δυναστεία». Έφυγε από τη σειρά λόγω εξάντλησης το 1988, επιλέγοντας να «αποσυρθεί», όπως δήλωσε στο Digital Journal το 2023. «Κατά κάποιον τρόπο, είμαι πολύ τυχερή όταν θέλω να δουλέψω ή να το πω αλλιώς όταν κάτι με ενδιαφέρει, τα πράγματα έρχονται σε μένα» πρόσθεσε η Έβανς.

Μετά τη «Δυναστεία» συμμετείχε σε μερικές τηλεταινίες — συμπεριλαμβανομένων των Dazzle (1995) και The Stepsister (1997) — και μια περιοδεία ως Λεάτρις στο θεατρικό έργο Legends! με την Τζόαν Κόλινς το 2006.

Μετά το Legends!, η νικήτρια της Χρυσής Σφαίρας συμμετείχε στην σεζόν του 2009 του Hell’s Kitchen — και κέρδισε. Το 2012, εξέδωσε ένα βιβλίο που ήταν εν μέρει αυτοβιογραφία και εν μέρει βιβλίο μαγειρικής με τίτλο Recipes for Life: My Memories.

Η Έβας τελικά επέστρεψε στον κινηματογράφο, αναλαμβάνοντας το πρώτο της έργο μετά από δεκαετίες με το Swan Song του 2021. «Ποιες είναι οι πιθανότητες να επιστρέψω στη δουλειά στα 78 μου;» είπε η Έβας στο People. «Είναι τόσο εξωφρενικό, αλλά όπως πάντα μου αρέσει να λέω ότι «όλα είναι δυνατά»».

Η ηθοποιός παντρεύτηκε δύο φορές, με τον Τζον Ντέρεκ και τον Σταν Χέρμαν, και είχε σχέση με τον Έλληνα συνθέτη Yanni για σχεδόν μια δεκαετία, από το 1989 έως το 1998. Η Έβανς δεν έχει δημοσιοποιήσει κάποια σχέση της εδώ και αρκετό καιρό.

«Για μια γυναίκα που ήθελε μόνο να παντρευτεί και να κάνει παιδιά, είναι αρκετά εντυπωσιακό το πού έφτασα, γιατί είμαι απόλυτα ευτυχισμένη μόνη μου», είπε στο Digital Journal.

Ο Τζον Φόρσαϊθ ως Μπλέικ Κάρινγκτον

Ο Φόρσαϊθ, που υποδύθηκε τον μεγιστάνα της πετρελαϊκής, Μπλέικ Κάρινγκτον, ήταν πολύ περιζήτητος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη σειρά «Δυναστεία».

«Είχα τρεις σειρές… που προβάλλονταν ταυτόχρονα. Είχα ένα ποδήλατο και πήγαινα με αυτό από το ένα μέρος στο άλλο», είπε ο ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε επίσης στις σειρές «Οι Άγγελοι του Τσάρλι» και The Colbys, σε συνέντευξη που έδωσε το 2000 στην Ακαδημία Τηλεόρασης.

Μετά τη «Δυναστεία», ο Φόρσαϊθ πρωταγωνίστησε στη σαπουνόπερα The Powers That Be το 1992. Άφησε επίσης το στίγμα του στην οθόνη σε ταινίες όπως In Cold Blood (1967) και Scrooged (1988). Επανέλαβε τον ρόλο του ως Τσαρλς Τάουνσεντ στις ταινίες «Άγγελοι του Τσάρλι» στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο Φόρσαϊθ παντρεύτηκε τρεις φορές, με την Πάρκερ Μακόρμικ, την Τζούλι Γουόρεν και τη Νικόλ Κάρτερ. Είχε τρία παιδιά: τον γιο του Νταλ Φόρσαϊθ, που απέκτησε με την Μακόρμικ, και τις κόρες του Πέιτζ και Μπρουκ Φόρσαϊθ, που απέκτησε με την Γουόρεν.

Ο Φόρσαϊθ διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου το 2006 και πέθανε από επιπλοκές πνευμονίας την 1η Απριλίου 2010, στο σπίτι του στη Σάντα Ινέζ της Καλιφόρνια. Η Κάρτερ, πέθανε από καρκίνο μόλις πέντε εβδομάδες αργότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

Η Πάμελα Σου Μάρτιν ως Φάλον Κάρινγκτον

Η Πάμελα Σου Μάρτιν υποδύθηκε τη Φάλον Κάρινγκτον, την κληρονόμο κόρη του Μπλέικ Κάρινγκτον και της Αλέξις Κόλμπι, στις τέσσερις πρώτες σεζόν της «Δυναστείας».

Αφού αποχώρησε από τα φώτα της δημοσιότητας, η πρώην πρωταγωνίστρια των Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries μετακόμισε στο Αϊντάχο για να δημιουργήσει την οικογένειά της. Έχει ένα παιδί, τον Nicolas, με τον τέταρτο σύζυγό της, Μπρους Άλεν, τον οποίο παντρεύτηκε το 1990 και από τον οποίο χώρισε το 1998.

Οι άλλοι σύζυγοι της Μάρτιν ήταν οι Τσαρλς Γκέιτς, Τζορτζ Μπρους και Μανουέλ Ρόχας.

Μετά το τέταρτο διαζύγιο, η Μάρτιν άρχισε να εργάζεται σε τοπικό θέατρο, αργότερα έγινε καλλιτεχνική διευθύντρια του Interplanetary Theater Group και έπαιξε σε μια παραγωγή του The Laramie Project, αν και παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Από τότε έχει κάνει την επιστροφή της: το 2017, εμφανίστηκε στην ταινία My Christmas Prince. Η πιο πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνιση της Μάρτιν ήταν σε ένα επεισόδιο της ανανεωμένης σειράς Nancy Drew το 2019.

*Με στοιχεία από people.com