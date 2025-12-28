Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ

Υπό τη σκιά του εμφυλίου πολέμου και των αμφιβολιών για την αξιοπιστία των εκλογών, οι ψηφοφόροι στη Μιανμάρ ψηφίζουν στις γενικές εκλογές που ξεκίνησαν την Κυριακή, οι πρώτες από τότε που το στρατιωτικό πραξικόπημα ανέτρεψε την τελευταία πολιτική κυβέρνηση το 2021. Η χούντα που κυβερνά από τότε τη Μιανμάρ υποστηρίζει ότι οι εκλογές αποτελούν μια ευκαιρία για ένα νέο πολιτικό και οικονομικό ξεκίνημα για τη φτωχή χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Ωστόσο, οι εκλογές έχουν επικριθεί από τους επικριτές τους – μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Έθνη, ορισμένες δυτικές χώρες και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα – ως μια διαδικασία που δεν είναι ελεύθερη, δίκαιη ή αξιόπιστη, καθώς τα πολιτικά κόμματα που αντιτίθενται στη χούντα δεν συμμετέχουν.

Η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Κί, η οποία ανατράπηκε από το στρατό λίγους μήνες μετά τη συντριπτική νίκη του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία στις τελευταίες γενικές εκλογές του 2020, παραμένει υπό κράτηση, ενώ το πολιτικό κόμμα που την οδήγησε στην εξουσία έχει διαλυθεί.

Μαζικές διαμαρτυρίες ακολούθησαν την ανατροπή του κόμματος της Σου Κίι, οι οποίες όμως καταστάλθηκαν βίαια από τον στρατό. Πολλοί διαδηλωτές έλαβαν τότε τα όπλα εναντίον της χούντας, σε μια εξέγερση που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι εκλογές στη Μιανμάρ θα παρατείνουν την δύναμη της δουλείας της δικτατορίας, λέει ακαδημαϊκός

Σε αυτές τις εκλογές, το στρατιωτικό κόμμα Ένωση Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, με ηγέτες συνταξιούχους στρατηγούς και με το ένα πέμπτο του συνόλου των υποψηφίων να αντιμετωπίζει σοβαρά μειωμένο ανταγωνισμό, αναμένεται να επιστρέψει στην εξουσία, δήλωσε η Λαλίτα Χάνγκγουόνγκ, λέκτορας και ειδική σε θέματα της Μιανμάρ στο Πανεπιστήμιο Κάσετσαρτ της Ταϊλάνδης.

«Οι εκλογές της χούντας έχουν σχεδιαστεί για να παρατείνουν την εξουσία της σκλαβιάς του στρατού επί του λαού», είπε. « Και το USDP και άλλα κόμματα που είναι σύμμαχοι του στρατού θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση».

Μετά την αρχική φάση της Κυριακής, θα διεξαχθούν δύο γύροι ψηφοφορίας στις 11 και 25 Ιανουαρίου, που θα καλύψουν 265 από τις 330 κοινότητες της Μιανμάρ, αν και η χούντα δεν έχει τον πλήρη έλεγχο όλων αυτών των περιοχών, καθώς μάχεται στον πόλεμο που έχει καταστρέψει τη χώρα από το πραξικόπημα. Οι ημερομηνίες για την καταμέτρηση των ψήφων και την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων δεν έχουν ανακοινωθεί.

Δεν επιτρέπεται η ελεύθερη συμμετοχή του λαού, αναφέρει ο ύπατος αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Με τις μάχες να συνεχίζονται σε ορισμένες περιοχές της χώρας, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Βόλκερ Τερκ.

«Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, της συνάθροισης ή της ειρηνικής διαδήλωσης που επιτρέπουν την ελεύθερη και ουσιαστική συμμετοχή του λαού», δήλωσε ο Τερκ, ύπατος αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Χούντα της Μιανμάρ υπόσχεται «μεταρρυθμίσεις»

Η χούντα υποστηρίζει ότι οι εκλογές προσφέρουν μια διέξοδο από τη σύγκρουση, επισημαίνοντας προηγούμενες εκλογές που υποστηρίχθηκαν από το στρατό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του 2010 που οδήγησαν στην ανάδειξη μιας ημι-πολιτικής κυβέρνησης η οποία προώθησε μια σειρά πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Οι εκλογές «θα ανοίξουν μια νέα σελίδα για τη Μιανμάρ, μετατοπίζοντας την αφήγηση από μια χώρα που πλήττεται από συγκρούσεις και κρίσεις σε ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για την οικοδόμηση της ειρήνης και την ανασυγκρότηση της οικονομίας», ανέφερε το Σάββατο ένα άρθρο γνώμης στην κρατική εφημερίδα Global New Light of Myanmar.

Στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων της Μιανμάρ δεν υπήρχε η ενέργεια και ο ενθουσιασμός των προηγούμενων προεκλογικών εκστρατειών, σύμφωνα με τους κατοίκους, αν και δεν ανέφεραν καμία πίεση από τη στρατιωτική διοίκηση για να ωθήσει τους πολίτες να ψηφίσουν.

Δεν αναμένεται να αναγνωριστεί η κυβέρνηση που θα «νικήσει»

Στην αδιάφορη προεκλογική εκστρατεία, το USDP ήταν το πιο ορατό. Ιδρυμένο το 2010, το έτος που κέρδισε τις εκλογές που μποϊκοτάρισε η αντιπολίτευση, το κόμμα κυβέρνησε τη χώρα σε συνεργασία με τους στρατιωτικούς υποστηρικτές του μέχρι το 2015, όταν εκτοπίστηκε από το NLD της Σου Κίι.

Η προσπάθεια της χούντας να καθιερώσει μια σταθερή διοίκηση εν μέσω μιας εκτεταμένης σύγκρουσης είναι γεμάτη κινδύνους, σύμφωνα με αναλυτές, και είναι απίθανο να αναγνωριστεί διεθνώς οποιαδήποτε κυβέρνηση που ελέγχεται από το στρατό, ακόμη και αν έχει μια εμφάνιση πολιτικής κυβέρνησης.

Η αποδυναμωμένη οικονομία της Μιανμάρ, η αδιάκοπη σύγκρουση και η φαινομενικά προκαθορισμένη πολιτική πορεία έχουν απογοητεύσει ορισμένους ψηφοφόρους, μεταξύ των οποίων και έναν 31χρονο άνδρα που ζει στην εμπορική πρωτεύουσα Γιανγκόν.

«Όποιον και να ψηφίσω, θα κερδίσει το USDP», είπε, ζητώντας να μην κατονομαστεί για φόβο αντιποίνων από τις αρχές της χούντας. «Γι’ αυτό, θα ψηφίσω απλά το USDP».